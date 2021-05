A Cupra szó ismerősen cseng a benzingőz iránt fokozott érdeklődést mutatók számára. Nem csoda, hiszen a Seat sokáig ilyen típusjelzéssel megspékelve dobta piacra a legerősebb és legsportosabb modelljeit. A közelmúltban aztán a Cupra kivált a Seatból és önálló márkaként folytatta tovább az útját.

Így született meg az első immár Seat márkajelzés nélkül Cupra, mely a keresztségben a Cupra Ateca nevet kapta, és így látott napvilágot a sportosra hangolt Cupra Leon is. Könnyen kikövetkeztethető, hogy ezek rendre a Seat Ateca szabadidőautóra, illetve a kompakt Seat Leonra épültek, vagyis nem teljesen új fejlesztések.

Nem úgy jelen tesztünk alanya, a Formentor, mely a Cupra első saját modellje, vagyis nem létezik belőle normál Seat alapkivitel. Mi a 310 lovas egyik legizgalmasabb VZ kivitelt fogtuk vallatóra, mely elsőként tűnt fel a színen, de azóta már ennél sokkal gyengébb és erősebb Formentorok is feltűntek a színen.

Minek nevezzelek?

A Mallorca észak-keleti részén található Formentor-félszigetről elnevezett típus 4,45 méter hosszú, ily módon 9 centiméterrel több helyet kér magának, mint az Ateca. A két modell szélessége lényegében megegyezik egymással, magasság fronton viszont az Ateca 9 centiméterrel rálicitál a Formentorra.

Ebből adódik, hogy míg az Ateca egy konzervatívabb kivitelű normál szabadidőautó, addig a Formentor lényegében nem más, mint egy minimálisan megemelt, a mai világ igényeinek megfelelően átvariált Leon. Ha szeretjük a sportosan alacsony üléspozíciót, akkor egyértelműen a Formentor a mi autónk, ellenben, ha a könnyű beszállást favorizáljuk, akkor érdemes inkább az Atecát választani.

A Formentor 2,68 méteres tengelytávolságú, ami 5 centiméternyi pluszt jelent a testvérmodellhez képest, illetve azt, hogy a hátul helyet foglalók érezhetően több lábteret kapnak. Cserébe viszont elbuknak némi fejteret, illetve itt jegyzendő meg, hogy a csomagtér 510 helyett ezúttal csak 420 literes.

Az ülések ledöntésével bármikor egyszerűen bővíthető a raktér, és a síalagútnak köszönhetően akár hosszabb tárgyak is szállíthatók.

Új generáció

A Formentor emblémát még szoknunk kell, ellenben a mediterrán módon sportos vonalvezetésbe nagyon gyorsan bele lehet szeretni. Bárhova pillantunk, mindenhol ívelt, szabdalt, jól megvezetett felületeket találunk, ez a fajta design több mint jól áll ennek a spanyol crossovernek. És akkor a hatalmas méretű 19 colos könnyűfém-felnikben rejlő szépségről még nem is beszéltünk.

A műszerfalon kis túlzással élve ugyanaz a látvány fogad, mint a konszern aktuális kompaktjaiban, legyen szó a 8-as Golfról, az új Octaviáról vagy éppen a Leonról. A kormány mögött egy remekül személyre szabható és igényes grafikájú, 10,25 colos digitális műszeregység található, a műszerfal közepéről pedig egy 12 colos és ugyancsak szép felhasználói felületű érintőkijelző mered az égnek.

A menürendszer kezelhetőségével kapcsolatban megoszlanak a vélemények, azért viszont a legtöbbek szerint kár, hogy a klíma és a rádió nem kapott dedikált nyomó/tekerőgombos kezelőszerveket. Ezzel szemben a Cupra-üzemmódváltó egy hatalmas nyomógomb formájában landolt a kormány bal oldalán, a start/stop gomb pedig az ellentétes oldalon teljesít szolgálatot.

A minőségérzet rendben van. A Cupra Atecához képest fontos különbség, hogy az ódivatú méretes váltókar helyét átvette egy a konszern újabb automata váltós modelljeiben lévőhöz hasonló apró menetirányváltó. Ha manuálisan váltanánk, azt az alul csapott kormány mögötti kis fülekkel tudjuk megtenni.

A 2 literes 4 hengeres turbós benzinmotor a konszern több más modelljéből is ismerős lehet. Jelen esetben konkrétan 310 lóerőt és kereken 400 Nm-t facsartak ki belőle a fejlesztők, e tekintetben tehát a 320 lóerős és 420 Nm-es produkcióra képes Golf R áll a legközelebb hozzá. És a tekintetben is, hogy míg a Golf GTI-knek csak az első kerekei hajtottak, addig a Golf R-hez hasonlóan a Formentor ezen változata is összkerekes.

Unalmas sínautózásnak ennek ellenére szerencsére nyoma sincs, kanyarban provokálva enyhén túlkormányozott viselkedést mutat a Formentor. Ilyenkor, illetve fékezéskor is érződik a relatíve alacsony, valamivel 1,6 tonna fölötti tömeg, ami sokkal barátibb, mint a hasonló méretű plugin hibridek, illetve villanyautók gránittömb-szerű 1,8-2 tonnája.

2021-ben hálásak lehetünk azért, hogy ezt a Cuprát még jó vezetni. A kormánymű pontos, de mégsem idegesen közvetlen, a futómű kemény, viszont nem annyira otrombán, hogy az a hétköznapokat beárnyékolja. És akkor a kiváló fékhatásról még nem is beszéltünk: a méretes Audi féktárcsák és Brembo féknyergek nagyot lassítanak, jól adagolhatók és nem hajlamosak a fáradásra.

A hétfokozatú duplakuplungos automata váltó alapvetően gyorsan teszi a dolgát, de bőven adódnak olyan helyzetek, amikor hezitál, késve tér észhez, ezen lenne még mit csiszolni. Milyen jó lenne egy remek hatfokozatú kézi váltóval is kipróbálni a típust, erre azonban nincs lehetőség, ebben a ligában a DSG az egyetlen opció.

A 4,9 másodperces 0-100-as szintidőt nem is olyan régen még a hithű sportkocsik is megirigyelték, mostanság viszont már egy szabadidőautó is simán hozza, mint ahogy a 250-re korlátozott végsebességet is. A vezetési élmény mellett tehát a tempó is megvan, azonban némi üröm az örömben, hogy a petrolhead füleknek kedves hanghatásról le kell mondanunk.

Hangok, extrák

Alaphelyzetben enyhén morgós a motor. Cupra módban sokkal több motorikus hangot kapunk, de ezek egyrészt mind mesterségesek, vagyis a hangszórókból érkeznek, másrészt csak és kizárólag legelölről hallatszódnak. Hallásra olyan, mintha nem is lenne kipugója a Formentornak. Hol van ez például a i30 N szupersportos hangzásától? És ugyebár a WLTP és egyéb korlátozások a Hyundaira is éppúgy vonatkoznak, mint a Cuprára.

Szerencsére van feljebb, ugyanis a gyártó az Audi RS3-ból és TT RS-ből jól ismert 2,5 literes 5 hengeres motort is beszereli a típusba. Ez az 1 centiméterrel leültetett, nagyobb kerekes Formentor VZ5 390 lóerővel és 480 Nm-rel már 4,2 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra, és szinte biztosak lehetünk benne, hogy sokkal nagyobb zajt csap.

A Brembo féket mindenképpen érdemes megrendelni, még akkor is, ha 870 ezer forintos tételt jelent. A különböző fényezésekért 235-780 ezer forintot kérnek el, a bőrborítás 580 ezer forintba kerül, ezenkívül említést érdemel még a 195 ezres Beats hifi, a 80 ezer forintos vezeték nélküli mobiltöltő, az 500 ezer forintos panorámatető, illetve a 200 ezer forintos elektromos csomagtérajtó.

A 8,5 literes gyári fogyasztási értéket tapasztalataink szerint még óvatos vezetés mellett is szinte lehetetlen hozni, mi 11,5 literes átlaggal zártuk a hetet. Ez nem kevés, de cserébe sokat is ad a technika.

Konklúzió, árak

+ : remek formaterv, kiváló vezetési élmény, erős motor és fék, relatíve tágas utastér. –: a a motorhang és az automata váltó nem az igazi, érintős klímavezérlés, magas ár.

A Spanyolországban gyártott Curpa Formentor láttán csak pislog az utca népe. Ez egyrészt a jól sikerült formatervnek, másrészt a szinte mindenki számára ismeretlen márkajelzésnek tudható be, de ha a Cupra tovább halad ezen az úton, akkor néhány év múlva már senkinek sem kell majd különösebben bemutatni a márkát.

A Cupra Ateca sem egy puhány autó, a Cupra Formentor azonban egy még sportosabb, még inkább a vezetési élményre hangolt crossover, mely ráadásul egész tágas és a szürke hétköznapokban is jól használható.

Míg a 300 lovas Cupra Ateca 18,7 millió forinton nyit, addig a 10 lóerővel izmosabb Cupra Formentor VZ már 17,9 millió forint ellenében hazavezethető. A tesztautó konkrétan 20 millió forintos értéket képvisel.

Legolcsóbban 10,6 millió forintért lehet Formentorunk, ennyiben kerül ugyanis a 150 lóerős 1,5 literes motorral és hatfokozatú kéziváltóval szerelt alapmodell, melyhez 700 ezer forintért rendelhető automata váltó. A 150 lovas 2 literes dízel 11,6 millió forinton nyit, a 190 lóerős 2 literes benzines kivitel pedig alaphangon 12,7 millió forintos, de már alapáron DSG-s és összkerekes. A 205 lovas zöld rendszámos plugin hibrid alapára 13,4 millió forint.

Az izgalmasabb VZ sorozat 14,4 millió forinttól indul, mely összeg ellenében egy 245 lóerős 2 literes benzines Formentort vezethetünk haza. Ugyanilyen erős a 15,5 millió forintos alapárú komolyabb PHEV kivitel is, a VZ5 csúcsmodell ára egyelőre ismeretlen.

