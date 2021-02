Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","shortLead":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","id":"20210223_kod_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d3a75-208a-4a35-a568-8079fda1eed2","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2021. február. 23. 05:10","title":"A teljes országra figyelmeztetést adtak ki a nagy köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív esetszám hatnapnyi emelkedés után csökkent újra, de a kórházban lévők száma meredeken nő.","shortLead":"Az aktív esetszám hatnapnyi emelkedés után csökkent újra, de a kórházban lévők száma meredeken nő.","id":"20210223_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8eea09-257d-4f3c-8f64-3eaffcfbc436","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. február. 23. 08:51","title":"103-mal nőtt a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy sor döntést hoztak hétfőn, amelyek egyikének sem örülhet a volt amerikai elnök. Többek között engedélyezték Donald Trump adóvisszatérítési dokumentumainak kiadását és elutasították a maradék fellebbezést is az elnökválasztással kapcsolatban.","shortLead":"Egy sor döntést hoztak hétfőn, amelyek egyikének sem örülhet a volt amerikai elnök. Többek között engedélyezték Donald...","id":"20210222_trump_adozas_legfelsobbbirosag_dontesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa87aca5-5245-4756-989a-9fb19204d185","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_trump_adozas_legfelsobbbirosag_dontesek","timestamp":"2021. február. 22. 19:47","title":"Hiába a republikánus többség, nem őrzi Trump örökségét az amerikai legfelsőbb bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint tavaly. Szerinte mostanra a hallgatók is kijózanodtak.","shortLead":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint...","id":"20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bc6922-5e18-49ee-b583-00992fe70b6a","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","timestamp":"2021. február. 22. 11:19","title":"SZFE: Alig több mint feleannyian felvételiznek, mint két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4910-309c-4f5e-84e7-de75172fa38b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több utánpótlásversenyt is törölt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség, de a felnőtt strandkézilabda-világbajnokság is elmarad.","shortLead":"Több utánpótlásversenyt is törölt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség, de a felnőtt strandkézilabda-világbajnokság is...","id":"20210222_elmarad_magyarorszagi_ferfi_junior_kezilabda_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4910-309c-4f5e-84e7-de75172fa38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc21999-aff3-49f5-920d-061adae48dc1","keywords":null,"link":"/sport/20210222_elmarad_magyarorszagi_ferfi_junior_kezilabda_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. február. 22. 17:38","title":"Elmarad a magyarországi férfi junior kézilabda-világbajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja, hogy az arab fiatalok érdeklődését a tudományok felé terelje.","shortLead":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja...","id":"202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116e47e-9195-49f8-869a-d492745f14de","keywords":null,"link":"/360/202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","timestamp":"2021. február. 22. 15:00","title":"Hazai terep: a marsi homokviharokat tanulmányozza az Emírségek szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2020 nyarára meghirdetett koncertet egyszer már eltolták egy egész évvel, de most a 2021 nyarára tervezett koncertről is kiderült, hogy elmarad.","shortLead":"A 2020 nyarára meghirdetett koncertet egyszer már eltolták egy egész évvel, de most a 2021 nyarára tervezett koncertről...","id":"20210223_Meg_egy_evvel_elhalasztottak_az_Aerosmith_budapesti_koncertjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c09ad6a-c888-4e36-b8a7-265667758431","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Meg_egy_evvel_elhalasztottak_az_Aerosmith_budapesti_koncertjet","timestamp":"2021. február. 23. 09:01","title":"Még egy évvel elhalasztották az Aerosmith budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író kicsit megpiszkálta a kötelező olvasmányokat, rögtön nekiestek a kommentelők.","shortLead":"Az író kicsit megpiszkálta a kötelező olvasmányokat, rögtön nekiestek a kommentelők.","id":"20210223_Toth_Krisztina_A_legelszantabb_Jokairajongok_se_tegyenek_kutyaszart_a_postaladamba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e41855e-f09f-4169-ba6c-1392a9db79a7","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Toth_Krisztina_A_legelszantabb_Jokairajongok_se_tegyenek_kutyaszart_a_postaladamba","timestamp":"2021. február. 23. 09:10","title":"Tóth Krisztina: A legelszántabb Jókai-rajongók se tegyenek kutyaszart a postaládámba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]