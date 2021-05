Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilvánossá vált a nagy titkolózás közepette készülő film oldala.\r

\r

","shortLead":"Nyilvánossá vált a nagy titkolózás közepette készülő film oldala.\r

\r

","id":"20210522_oszodi_beszed_film_facebook_elkxurtuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01669205-554c-48e7-8458-36885cf2e406","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_oszodi_beszed_film_facebook_elkxurtuk","timestamp":"2021. május. 22. 16:05","title":"Nem sok kétséget hagy Facebook-oldala arról, milyen fajta film készül az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Craig Federighi egy bírósági meghallgatáson marketinges háttérszöveg nélkül elemezte az Apple egyik legfontosabb felületének, a macOS biztonságát.","shortLead":"Craig Federighi egy bírósági meghallgatáson marketinges háttérszöveg nélkül elemezte az Apple egyik legfontosabb...","id":"20210521_craig_federighi_macos_mac_malware_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd48a7a-4d66-4fad-845a-71f4880a1255","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_craig_federighi_macos_mac_malware_apple","timestamp":"2021. május. 21. 18:04","title":"Az Apple alelnöke szerint megszaporodtak a maces kártevők, az egyik 300 ezer gépet fertőzött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A repülőgépnek, amelyen utazott, terrortámadás gyanújára hivatkozva kellett megszakítania útját és leszállnia Minszkben. ","shortLead":"A repülőgépnek, amelyen utazott, terrortámadás gyanújára hivatkozva kellett megszakítania útját és leszállnia...","id":"20210523_feheroroszorszag_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1919c4f-0a7c-4050-a437-629b08bbd232","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_feheroroszorszag_valsag","timestamp":"2021. május. 23. 16:28","title":"A Ryanair gépén vették őrizetbe a fehéroroszországi tüntetésekről tudósító ellenzéki Nexta csatorna volt főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111079d1-6c38-4fa5-b289-1a300c8d7616","c_author":"HVG","category":"360","description":"A test hőháztartásában fontos szerepet játszó egyik receptorban találták meg a kulcsot ausztrál kutatók a súlygyarapodás megállításához. \r

\r

","shortLead":"A test hőháztartásában fontos szerepet játszó egyik receptorban találták meg a kulcsot ausztrál kutatók...","id":"202120_kulcs_afogyashoz_nem_szall_afejukbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111079d1-6c38-4fa5-b289-1a300c8d7616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcb0617-a097-453a-8152-38a30feafafb","keywords":null,"link":"/360/202120_kulcs_afogyashoz_nem_szall_afejukbe","timestamp":"2021. május. 22. 13:15","title":"Egereknél és embereknél is működik az Y1 blokkolása – ez lehet a kulcs a fogyáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők a napelemek, a látványos alternatívák nem mindig fenntarthatók.","shortLead":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők...","id":"202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec5359-5a3b-4602-b3bf-b64c20a103cf","keywords":null,"link":"/360/202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","timestamp":"2021. május. 23. 08:15","title":"Nem csak a háztetőre lehet napelemet tenni – sőt jobb is lehet, ha nem ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált nyilvánvalóvá. A BBC-nek most önvizsgálatot kell tartania, hogy mekkora bűnt is követett el – nemcsak Diana hercegnő és a családja, hanem a nyilvánosság ellen is. ","shortLead":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált...","id":"20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2328bd98-6224-4c64-8562-84bb4d7e3ef8","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","timestamp":"2021. május. 21. 20:00","title":"Diana hercegnőt nemcsak lecsupaszították érzelmileg a kamerák előtt, hanem át is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érdeklődők élő koncertélményt kaptak volna, de az oldal nem így gondolta.","shortLead":"Az érdeklődők élő koncertélményt kaptak volna, de az oldal nem így gondolta.","id":"20210523_glastonbury_fesztival_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144b7531-e0fa-4402-b68d-56e79ed0ea03","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_glastonbury_fesztival_online","timestamp":"2021. május. 23. 13:14","title":"Rendkívül kínosra sikeredett a járvány miatt online-ra váltó Glastonbury fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5109928-0751-41d6-9cda-8bd3506e775b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás autó ezen példánya akár 300 millió forintnál is többet érhet.","shortLead":"A legendás autó ezen példánya akár 300 millió forintnál is többet érhet.","id":"20210523_uj_gazdara_var_az_ikonikus_lancia_037_raliauto_elso_prototipusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5109928-0751-41d6-9cda-8bd3506e775b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2d9295-0d5c-474e-b549-f1016e0ee75c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_uj_gazdara_var_az_ikonikus_lancia_037_raliauto_elso_prototipusa","timestamp":"2021. május. 23. 06:41","title":"Új gazdára vár az ikonikus Lancia raliautó első prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]