[{"available":true,"c_guid":"0253352e-6a61-41b6-964a-ffbdcc7752ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 8-as út forgalmas székesfehérvári körforgalma előtt megszűnik a két sáv, vagyis a cipzár elv szerint kellene besorolnia az autósoknak, hogy rövidebb idő alatt átjusson mindenki. Az elv elég ritkán működik tökéletesen.","shortLead":"A 8-as út forgalmas székesfehérvári körforgalma előtt megszűnik a két sáv, vagyis a cipzár elv szerint kellene...","id":"20210527_Buntetofekezett_aztan_direkt_feltartotta_az_egesz_sort__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0253352e-6a61-41b6-964a-ffbdcc7752ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45755001-75d0-49b9-8b51-fc22141f94d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Buntetofekezett_aztan_direkt_feltartotta_az_egesz_sort__video","timestamp":"2021. május. 27. 08:06","title":"Nem működött a cipzár elv Fehérváron, egy autós inkább feltartotta az egész sort – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f62f795-030d-4836-a90f-e402ea9d2282","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Bernard Arnault utolérte Jeff Bezost, mindkettőjüknek 187 milliárd dollár fölé emelkedett a vagyona.","shortLead":"Bernard Arnault utolérte Jeff Bezost, mindkettőjüknek 187 milliárd dollár fölé emelkedett a vagyona.","id":"20210525_Europa_leggazdagabb_embere_rovid_idore_vilagelso_lett_a_Forbes_listajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f62f795-030d-4836-a90f-e402ea9d2282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503aa88f-d3d2-45f5-9078-fbd5843785c7","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Europa_leggazdagabb_embere_rovid_idore_vilagelso_lett_a_Forbes_listajan","timestamp":"2021. május. 25. 14:31","title":"Európa leggazdagabb embere rövid időre világelső lett a Forbes listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","shortLead":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","id":"20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930ae3ab-d1f0-45df-a0f3-314b7e4369fb","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","timestamp":"2021. május. 26. 11:18","title":"Kijött az őszödi beszédről szóló Elkxrtuk előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2ebc94-b6fa-4f95-9d31-9d433df53665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes elmondta, II. János Pál pápa nagyon sokat hatott rá.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes elmondta, II. János Pál pápa nagyon sokat hatott rá.","id":"20210525_semjen_zsolt_lengyelorszag_kituntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d2ebc94-b6fa-4f95-9d31-9d433df53665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5b325c-f006-4fee-82f3-f37ae16f8697","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_semjen_zsolt_lengyelorszag_kituntetes","timestamp":"2021. május. 25. 20:59","title":"Lengyel állami kitüntetést kapott Semjén Zsolt, mint az egyik legkiválóbb magyar politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az EU szankciókkal, Oroszország látszólag közönyösen válaszolt arra, hogy a fehérorosz hatóságok egy állítólagos bombafenyegetés miatt minszki leszállásra kényszerítették a Ryanair Vilniusba tartó gépét, és letartóztatták a repülőn tartózkodó ellenzéki újságírót, Raman Prataszevicset.","shortLead":"Az EU szankciókkal, Oroszország látszólag közönyösen válaszolt arra, hogy a fehérorosz hatóságok egy állítólagos...","id":"20210526_Legi_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d09eed-eac4-47d2-8ebc-7c1b28714de7","keywords":null,"link":"/360/20210526_Legi_tamadas","timestamp":"2021. május. 26. 11:00","title":"Bármilyen áron levadássza ellenségeit Lukasenka, amíg Putyin engedi neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65103dc1-0243-4ef1-8c41-9572e2918776","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kórházakat és iskolákat is érint a milliós nagyságrendű szaporulat, a mezőgazdaságon már csak a vegyszeres irtás segíthetne.","shortLead":"Kórházakat és iskolákat is érint a milliós nagyságrendű szaporulat, a mezőgazdaságon már csak a vegyszeres irtás...","id":"20210526_Egerinvazio_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65103dc1-0243-4ef1-8c41-9572e2918776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3f763a-b3c1-4af3-9e63-8898bf46e431","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Egerinvazio_ausztralia","timestamp":"2021. május. 26. 14:25","title":"Egérinvázió sújtja Ausztráliát, a rágcsálók az ágyakba mászva harapják meg a farmereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a6dffd-2a32-475c-b472-de93e9b11e67","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Sokan megijedtek, amikor kiderült, hogy a magyar kormány nem vesz részt a következő uniós Pfizer-beszerzésben, ez azonban nem jelenti azt, hogy az országban egyik pillanatról a másikra el fog fogyni a nyugati vakcina. A kormány azzal számol, hogy jövőre már magyar oltóanyaggal védekezhetünk a koronavírus ellen, de piaci szereplők szerint a többlet miatt egy idő után akár magánúton is szerezhetünk majd vakcinát. Sőt, a kormány még meg is gondolhatja magát: Brüsszelben sincs minden kőbe vésve. ","shortLead":"Sokan megijedtek, amikor kiderült, hogy a magyar kormány nem vesz részt a következő uniós Pfizer-beszerzésben...","id":"20210526_koronavirus_vakcina_piaci_beszerzes_maganszolgaltato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51a6dffd-2a32-475c-b472-de93e9b11e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81629dc7-bf43-4243-985d-181b16953b11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_koronavirus_vakcina_piaci_beszerzes_maganszolgaltato","timestamp":"2021. május. 26. 11:00","title":"A kormány nem kér több Pfizert, de magánúton lehet majd venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olcsóbb a házhozszállításnál és járvány idején biztonságosabb az áruházaknál.","shortLead":"Olcsóbb a házhozszállításnál és járvány idején biztonságosabb az áruházaknál.","id":"20210525_ikea_balaton_mobil_atveteli_pont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc0b314-8010-43f9-b655-c127636f3721","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_ikea_balaton_mobil_atveteli_pont","timestamp":"2021. május. 25. 16:07","title":"Az IKEA lement a Balatonra, két átvételi pontot is nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]