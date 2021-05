Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a3edaff-a5ae-430c-9181-3d2b724f1bca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban, hogy sorozatfalók lettünk, semmi elitélendő sincsen, különös tekintettel a pandémia okozta bezártságra. Egy weboldal arra tesz kísérletet, hogy megmutassa, mennyi idő alatt végzünk egy-egy sorozattal.","shortLead":"Abban, hogy sorozatfalók lettünk, semmi elitélendő sincsen, különös tekintettel a pandémia okozta bezártságra...","id":"20210525_can_i_binge_oldal_sorozatok_nezoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a3edaff-a5ae-430c-9181-3d2b724f1bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d29cf82-9b45-414d-8143-186b8aeba73c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_can_i_binge_oldal_sorozatok_nezoknek","timestamp":"2021. május. 25. 14:03","title":"Itt a sorozatkalkulátor: megmutatja, mennyi idő alatt végezhet ki egy sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Király utcai egységben már él a szolgáltatás.","shortLead":"A Király utcai egységben már él a szolgáltatás.","id":"20210526_A_magyar_Penny_is_bevezette_az_onkiszolgalo_kasszakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac0a53d-83d9-4a34-9e68-4c52f2226bcf","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_A_magyar_Penny_is_bevezette_az_onkiszolgalo_kasszakat","timestamp":"2021. május. 26. 10:55","title":"A magyar Pennynél is megjelentek az önkiszolgáló kasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós általános adatvédelmi rendelet. A GDPR szigorúan előírja többek között azt is, hogyan kell tájékoztatni a weboldalak látogatóit a személyes adataik kezeléséről – ez kevés hazai weboldalon szabályszerű.","shortLead":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós...","id":"20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9e12f2-7e3c-4bb9-a0c0-f55df3c552e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","timestamp":"2021. május. 25. 10:03","title":"100 magyar weboldalból 10 ment át a GDPR-teszten, de étterem vagy párt oldala egy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai hadsereg által befolyásolt cégként.","shortLead":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai...","id":"20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d76c5-222c-4667-b590-fc57876a1a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","timestamp":"2021. május. 26. 15:03","title":"Győzött a Xiaomi, visszavonulót fújt az amerikai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37c0fbd-708f-475a-99ce-702c417aad63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pótfesztivált rendeznek helyette, másik néven.","shortLead":"Pótfesztivált rendeznek helyette, másik néven.","id":"20210525_koronavirus_fesztival_rockmaraton_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f37c0fbd-708f-475a-99ce-702c417aad63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b83517e-afb2-4a51-a6f4-15772dc38e9b","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_koronavirus_fesztival_rockmaraton_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 25. 19:36","title":"Elmarad a Rockmaraton, mondván a rajongók fele nem kér az oltási igazolványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben a helyzetekben? A nagy ijedtség után hogyan álltunk neki, hogy megpróbáljuk megoldani azt, amit egy ilyen helyzetben fontos és mindenképpen érdemes? ","shortLead":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben...","id":"allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de75748-161e-4967-84d6-a0c08edc856a","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","timestamp":"2021. május. 26. 07:33","title":"Károsultak mesélnek baleseteikről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"37252c52-6201-48ce-9bd6-7ee8c74e7a51","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszercég vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban arról beszélt, hogy miért látja megoldhatatlannak, hogy a vállalat koronavírus elleni oltóanyagot gyártson. A vezérigazgató beszélt arról is, hogy ráfizetés lett a koronavírus elleni remdesivir gyártása, hogy sikerült megszerezni a világon egyedülálló fogamzásgátló tapaszt, és mit szólnak a külföldi befektetők ahhoz, hogy a Richter részvényeinek egy része az államtól alapítványokhoz került.","shortLead":"Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszercég vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban arról beszélt...","id":"20210526_richter_gedeon_remdesivir_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37252c52-6201-48ce-9bd6-7ee8c74e7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b904ca5-71d1-4e61-a1eb-f1008780a17e","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_richter_gedeon_remdesivir_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 26. 14:59","title":"A Richter működését lehetetlenítené el, ha koronavírus elleni vakcinát kéne gyártania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kezdődik a pesti rakpart utolsó gyalog járhatatlan szakaszának átépítése, és remélhetőleg a Blaha Lujza tér felújítása is révbe ér.","shortLead":"Kezdődik a pesti rakpart utolsó gyalog járhatatlan szakaszának átépítése, és remélhetőleg a Blaha Lujza tér felújítása...","id":"20210526_A_Varoshaza_felujitasatol_veszik_el_a_penzt_a_Blaha_Lujza_terre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6371c67-7c6f-4b8a-a012-6d25909d0103","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_A_Varoshaza_felujitasatol_veszik_el_a_penzt_a_Blaha_Lujza_terre","timestamp":"2021. május. 26. 16:51","title":"A Városháza felújításától veszi el a pénzt a főváros a Blaha Lujza térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]