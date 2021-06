Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző parancsnokot, Korom Ferenc vezérezredest Áder János köztársasági elnök mentette fel korábban váratlanul.","shortLead":"Az előző parancsnokot, Korom Ferenc vezérezredest Áder János köztársasági elnök mentette fel korábban váratlanul.","id":"20210531_ruszin_romulusz_magyar_honvedseg_parancsnok_benki_tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a62da87-4be7-4d71-92d4-6c72133c489f","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ruszin_romulusz_magyar_honvedseg_parancsnok_benki_tibor","timestamp":"2021. május. 31. 11:12","title":"Ruszin-Szendi Romuluszt javasolták a Magyar Honvédség parancsnokának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt már gyerekkortól kezdve hajlamosak lehetünk az elhízásra.","shortLead":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt...","id":"20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb14786-f727-46c7-8b54-112126d07c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","timestamp":"2021. május. 31. 17:03","title":"Van egy génmutáció, amelytől már gyerekkorban kialakulhat a súlyfelesleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem elfogadóknak korlátozást ígértek a csevegő használatában. Most viszont kiderült: mégsem eszik annyira forrón a kását.","shortLead":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem...","id":"20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9138c9a6-2485-439b-b152-f0c4182f06a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","timestamp":"2021. május. 31. 10:03","title":"Meghátrált a Facebook, mégsem lesz korlátozás a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","shortLead":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","id":"20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ac7999-a1fe-488a-800a-74e29f6d09c6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 12:31","title":"1,2 milliárd forint nyereséget hozott össze a BDPST Zrt., ki is fizette osztalékként majdnem az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az operatív törzs még nem hozott döntést, hogy az oltóanyagot mikor kezdik el alkalmazni Magyarországon ebben a korosztályban.","shortLead":"Az operatív törzs még nem hozott döntést, hogy az oltóanyagot mikor kezdik el alkalmazni Magyarországon ebben...","id":"20210531_Europai_Bizottsag_BioNTechPfizer_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4064eddb-f682-42f2-a49b-13cd92e49b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_Europai_Bizottsag_BioNTechPfizer_vakcina","timestamp":"2021. május. 31. 18:16","title":"Az Európai Bizottság jóváhagyja a Pfizer-vakcina használatát a 12–15 éveseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ff3258-22d1-4bc5-a04c-9f8e0a8c72ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Neked énekelek című adománygyűjtő műsor alatt összesen 101 millió 824 ezer forint gyűlt össze.



","shortLead":"A Neked énekelek című adománygyűjtő műsor alatt összesen 101 millió 824 ezer forint gyűlt össze.



","id":"20210531_Tobb_mint_szazmilliot_gyujtott_a_TV2_a_koronavirus_arvai_es_felarvai_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ff3258-22d1-4bc5-a04c-9f8e0a8c72ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350f256d-a972-4a5b-8fc4-bd3a909455f3","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Tobb_mint_szazmilliot_gyujtott_a_TV2_a_koronavirus_arvai_es_felarvai_szamara","timestamp":"2021. május. 31. 10:26","title":"Több mint százmilliót gyűjtött a TV2 a koronavírus árvái és félárvái számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új magyar tulajdonosa lehet egy cseh repülőgépgyárnak, Kálmán Olgát támogatja a Jobbik, drágul az eper. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Új magyar tulajdonosa lehet egy cseh repülőgépgyárnak, Kálmán Olgát támogatja a Jobbik, drágul az eper. Ez a hvg360...","id":"20210531_Radar360_Tobb_orszagban_is_valtoznak_a_beutazasi_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7876973a-5903-4812-80b7-8992dcaa444c","keywords":null,"link":"/360/20210531_Radar360_Tobb_orszagban_is_valtoznak_a_beutazasi_szabalyok","timestamp":"2021. május. 31. 08:00","title":"Radar360: Több országban is változnak a beutazási szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c34d5b-172f-40a5-9772-58bf0e3eb615","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron és Angela Merkel szerint is elfogadhatatlan a szövetségesek közötti kémkedés.","shortLead":"Emmanuel Macron és Angela Merkel szerint is elfogadhatatlan a szövetségesek közötti kémkedés.","id":"20210531_kemkedes_usa_dania_merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65c34d5b-172f-40a5-9772-58bf0e3eb615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9caba5c-3f3c-4cf2-9ab3-ef70c8bfada1","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_kemkedes_usa_dania_merkel","timestamp":"2021. május. 31. 20:45","title":"Az Egyesült Államok a dán hírszerzésen keresztül kémkedhetett európai politikusok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]