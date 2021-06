Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b6db5d38-7cfb-49be-9ba6-2492de8439bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagy lökést adhat ez az inflációnak – hívja fel a figyelmet a CNN Business portál.","shortLead":"Nagy lökést adhat ez az inflációnak – hívja fel a figyelmet a CNN Business portál.","id":"20210602_Heteves_csucson_a_benzinarak_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6db5d38-7cfb-49be-9ba6-2492de8439bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d47f301-fa7a-48f9-ae05-e3cb56c53631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_Heteves_csucson_a_benzinarak_Amerikaban","timestamp":"2021. június. 02. 19:06","title":"Hétéves csúcson a benzinárak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érdeklődők nyári egyetemen is részt vehetnek. ","shortLead":"Az érdeklődők nyári egyetemen is részt vehetnek. ","id":"20210604_Freeszfe_Egyesulet_kepzesek_workshopok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ce3610-ca03-4479-ae5d-34d6e9197873","keywords":null,"link":"/kultura/20210604_Freeszfe_Egyesulet_kepzesek_workshopok","timestamp":"2021. június. 04. 11:05","title":"Felnőttképzéseket, workshopokat indít a Freeszfe Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ebe00b-01f0-4e4e-8305-860876d844d8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amelyik tagország pénzt kap az EU-tól, annak engednie kell, hogy ellenőrizzék, így elfogadhatatlan, hogy a magyar és a lengyel kormány bojkottálja a két napja működő Európai Ügyészséget. Így látja a helyzetet a konzervatív liberális Neue Zürcher Zeitung, amely egyúttal megjegyzi, hogy a luxemburgi székhelyű hatóság reménysugár az unió mint jogközösség számára.



","shortLead":"Amelyik tagország pénzt kap az EU-tól, annak engednie kell, hogy ellenőrizzék, így elfogadhatatlan, hogy a magyar és...","id":"20210603_Vezeto_svajci_lap_Budapest_nem_uszhatja_meg_az_unios_ugyeszsegi_vizsgalatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93ebe00b-01f0-4e4e-8305-860876d844d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fdc153-94ac-4584-918f-f51af0362794","keywords":null,"link":"/360/20210603_Vezeto_svajci_lap_Budapest_nem_uszhatja_meg_az_unios_ugyeszsegi_vizsgalatokat","timestamp":"2021. június. 03. 07:28","title":"Vezető svájci lap: Budapest nem úszhatja meg az uniós ügyészségi vizsgálatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e8467-de6d-40dc-ac43-a76a48f61529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki az az épeszű, aki fellök egy medvét? – tette fel a költői kérdést. ","shortLead":"Ki az az épeszű, aki fellök egy medvét? – tette fel a költői kérdést. ","id":"20210603_Megszolalt_a_17_eves_lany_aki_puszta_kezzel_ment_neki_egy_medvenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08e8467-de6d-40dc-ac43-a76a48f61529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0411f689-d014-4040-a6d8-2dacb8d1814a","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Megszolalt_a_17_eves_lany_aki_puszta_kezzel_ment_neki_egy_medvenek","timestamp":"2021. június. 03. 09:05","title":"Megszólalt a 17 éves lány, aki puszta kézzel ment neki egy medvének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa még nem döntötte el, hogy elfogadja-e az érsek lemondását.","shortLead":"Ferenc pápa még nem döntötte el, hogy elfogadja-e az érsek lemondását.","id":"20210604_nemet_katolikusok_szexualis_zaklatas_reinhard_marx_puspok_lemond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f63154-f085-45dd-b79d-9fda709bbeb8","keywords":null,"link":"/vilag/20210604_nemet_katolikusok_szexualis_zaklatas_reinhard_marx_puspok_lemond","timestamp":"2021. június. 04. 15:40","title":"Lemondana a rengeteg szexuális zaklatás miatt a német katolikus egyház feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tömeges oltás helyett készenléti. Pert nyert Szabó Tímea. Amerikai büntetőintézkedések kínai cégek ellen. Továbbra is vitás a Szuperliga-alapító csapatok ügye. Új párt: kilóg a Fidesz-láb. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tömeges oltás helyett készenléti. Pert nyert Szabó Tímea. Amerikai büntetőintézkedések kínai cégek ellen. Továbbra is...","id":"20210604_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4006823b-d642-47ef-91d4-8c3df27fb26a","keywords":null,"link":"/360/20210604_Radar360","timestamp":"2021. június. 04. 08:15","title":"Radar360: Nyár végéig nem oltják a 16 év alattiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e5b77-18e7-4a27-b1c3-7cb292f23197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Thomas Vijayan nyerte el 2021-ben a Nature TTL Az év természetfotósa díját egy olyan képpel, ami első ránzésre zavarba ejti az embert.","shortLead":"A kanadai Thomas Vijayan nyerte el 2021-ben a Nature TTL Az év természetfotósa díját egy olyan képpel, ami első...","id":"20210604_optikai_csalodas_termetszetfoto_nature_ttl_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30e5b77-18e7-4a27-b1c3-7cb292f23197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f950e7a-d903-4e0d-ad81-dca015ed6d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210604_optikai_csalodas_termetszetfoto_nature_ttl_2021","timestamp":"2021. június. 04. 08:33","title":"Remek optikai csalódás lett az év egyik legjobb természetfotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00c3103-9570-4462-9760-f37b0c20a717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kampány célja, hogy a magyarok észre vegyék: több minden köti össze őket, mint ami elválasztja. ","shortLead":"A kampány célja, hogy a magyarok észre vegyék: több minden köti össze őket, mint ami elválasztja. ","id":"20210604_TASZ_Nagy_Zsolt_Tobb_kot_ossze_gyuloletkeltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00c3103-9570-4462-9760-f37b0c20a717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54a3430-7dcb-4662-8053-4a1cb96b44f1","keywords":null,"link":"/elet/20210604_TASZ_Nagy_Zsolt_Tobb_kot_ossze_gyuloletkeltes","timestamp":"2021. június. 04. 15:37","title":"Az állami gyűlöletkeltéssel szemben, Nagy Zsolttal indít kampányt a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]