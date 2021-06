Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szakadár Szuperliga ötletének utolsó három védelmezőjét továbbra is fenyegeti a szövetség.","shortLead":"A szakadár Szuperliga ötletének utolsó három védelmezőjét továbbra is fenyegeti a szövetség.","id":"20210603_szuperliga_uefa_kizaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8665148d-e19a-4258-985a-a8152986d7fa","keywords":null,"link":"/sport/20210603_szuperliga_uefa_kizaras","timestamp":"2021. június. 03. 19:37","title":"UEFA-főtitkár: Még kizárhatják a BL-ből a Real Madridot, a Barcelonát és a Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajdu János nem erősítette meg az a sajtóértesülést, amely szerint a magát iszlamistának valló férfi a foci-Eb magyar-portugál meccsén akart volna robbantani.","shortLead":"Hajdu János nem erősítette meg az a sajtóértesülést, amely szerint a magát iszlamistának valló férfi a foci-Eb...","id":"20210602_terrorelharitasi_kozpont_iszlamista_merenylet_martirhalal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e6b0b4-36dc-46c2-b664-83e50f98c8d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_terrorelharitasi_kozpont_iszlamista_merenylet_martirhalal","timestamp":"2021. június. 02. 21:54","title":"TEK-igazgató: Mártírhalált is vállalt volna a terrortámadás tervezésével vádolt fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0199ce3-9ec0-47b0-a5a7-c892a700dcde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben a Norton 360 felhasználói megkapják majd azt a beépített programot, amivel ethereumot termelhetnek majd a számítógépük segítségével.","shortLead":"A következő hetekben a Norton 360 felhasználói megkapják majd azt a beépített programot, amivel ethereumot termelhetnek...","id":"20210603_norton_360_norton_crypto_ethereum_banyaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0199ce3-9ec0-47b0-a5a7-c892a700dcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec65b2cc-0a47-433a-ba04-4c6192128cb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_norton_360_norton_crypto_ethereum_banyaszat","timestamp":"2021. június. 03. 15:03","title":"Meglepőt húz a Norton, kriptobányász funkció jön a vírusirtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugati, és az orosz vakcina esetében lehet egy oltás után belépni az országba – közölte a horvát belügyminiszter. 