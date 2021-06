Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő bejelentette, hogy visszavonul.","shortLead":"Az énekesnő bejelentette, hogy visszavonul.","id":"20210607_Sinead_OConnort_nem_latjuk_tobbe_szinpadon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92665b36-b204-4c76-92ba-21ea648ec94a","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Sinead_OConnort_nem_latjuk_tobbe_szinpadon","timestamp":"2021. június. 07. 09:42","title":"Sinéad O’Connort nem látjuk többé színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cbe16-bdea-4f56-984b-1e736017e110","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Kilenc aranyérmet, hét ezüstöt és két bronzot hoznak haza a magyar versenyzők Poznanból, a kajak-kenu Európa-bajnokságról.","shortLead":"Kilenc aranyérmet, hét ezüstöt és két bronzot hoznak haza a magyar versenyzők Poznanból, a kajak-kenu...","id":"20210606_Kajakkenu_Eb_Ket_arany_5000_meteren_18_eremmel_zartak_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158cbe16-bdea-4f56-984b-1e736017e110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0415101-fd0a-4a27-981e-2913257c92b5","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Kajakkenu_Eb_Ket_arany_5000_meteren_18_eremmel_zartak_a_magyarok","timestamp":"2021. június. 06. 19:01","title":"Letarolták a kajak-kenu Eb-t a magyarok, 18 érmet söpörtünk be (összefoglaló)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok új adatvédemi irányelve szerint a felhasználók által készített videókból a képet és a hangot is begyűjtené az alkalmazás.","shortLead":"A TikTok új adatvédemi irányelve szerint a felhasználók által készített videókból a képet és a hangot is begyűjtené...","id":"20210607_tiktok_adatvedelmi_iranyelv_biometrikus_azonositok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b087df77-19af-46e9-9851-c01f648fba30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_tiktok_adatvedelmi_iranyelv_biometrikus_azonositok","timestamp":"2021. június. 07. 16:03","title":"Még több adatot gyűjtene a TikTok az amerikai felhasználókról, kell neki a biometrikus információ is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491013d3-7046-4995-b211-7ad4721611ef","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan, mint egy szédítő körhinta rákötve egy koktélzongorára, amelyet a vágy elektromos kisülései hoznak működésbe. 