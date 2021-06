Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2cede21c-de49-4410-afff-91f8f2bbd604","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Magyarországon is lesz olyan weboldal, amelyen elvileg bárki megtalálhatja, ki egy cég valódi tulajdonosa. Nagyon úgy fest azonban, hogy a gyakorlatban továbbra is lesznek lehetőségeik a titkolózó milliárdosoknak, hogy köddé váljanak a kíváncsiskodók számára.","shortLead":"Magyarországon is lesz olyan weboldal, amelyen elvileg bárki megtalálhatja, ki egy cég valódi tulajdonosa. Nagyon...","id":"202122__tenyleges_tulajdonosok__anyilvanossag_igenye__alibizes__sotet_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cede21c-de49-4410-afff-91f8f2bbd604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c3deb2-a10a-46c1-8cca-02d85845d9df","keywords":null,"link":"/360/202122__tenyleges_tulajdonosok__anyilvanossag_igenye__alibizes__sotet_oldal","timestamp":"2021. június. 08. 07:00","title":"Magántőkealapok mögé bújnak az oligarchák, még Brüsszel elől is elrejtőznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c0811e-516b-44b0-acd4-609a2cacd3ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint 300 millió euróért veszik meg a hálózatot.","shortLead":"Több mint 300 millió euróért veszik meg a hálózatot.","id":"20210608_mol_omv_benzinkut_halozat_szlovenia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c0811e-516b-44b0-acd4-609a2cacd3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682a8415-1292-4c58-b776-4ff621586afb","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_mol_omv_benzinkut_halozat_szlovenia","timestamp":"2021. június. 08. 12:06","title":"Megvásárolja a Mol az OMV benzinkúthálózatát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a2a0b7-8e04-412e-9bcc-b4b88ec8ebe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közel két hónapig a gyalogosoké és a bicikliseké lesz a Lánchíd és az Országház között lezárt szakasz.","shortLead":"Közel két hónapig a gyalogosoké és a bicikliseké lesz a Lánchíd és az Országház között lezárt szakasz.","id":"20210609_Ivokutak_napozoagyak_pesti_also_rakpart_pihenopark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a2a0b7-8e04-412e-9bcc-b4b88ec8ebe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f7a54e-fc1d-4c12-9f4f-ce63300b1fb6","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Ivokutak_napozoagyak_pesti_also_rakpart_pihenopark","timestamp":"2021. június. 09. 15:47","title":"Ivókutakkal és napozóágyakkal lesz tele a pesti alsó rakpart nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","shortLead":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","id":"20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7670f4c8-bde5-4918-a85f-9a7d353887da","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","timestamp":"2021. június. 08. 15:30","title":"Elindult a forgatás, Indiana Jones-jelmezben fotózták Harrison Fordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a4cd5-2cb2-42ea-86cd-9c3e6bea0cbf","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Különszámot szentelt a világhírű magyar tudós életművének a rangos Public Choice folyóirat. A kiadványt nemzetközi hírű közgazdászok, köztük a Nobel-díjas Amartya Sen, illetve politikatudósok mutatták be.","shortLead":"Különszámot szentelt a világhírű magyar tudós életművének a rangos Public Choice folyóirat. A kiadványt nemzetközi hírű...","id":"20210608_Amartya_Sen_Kornai_Janos_Mehrdad_Vahabi_Public_Choice_kulonszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a4cd5-2cb2-42ea-86cd-9c3e6bea0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6a6204-4a67-4665-a113-12a8413b4540","keywords":null,"link":"/360/20210608_Amartya_Sen_Kornai_Janos_Mehrdad_Vahabi_Public_Choice_kulonszam","timestamp":"2021. június. 08. 12:00","title":"\"A nagy közgazdászok közt is kiemelkedő\" – Nobel-díjas vitapartnere Kornai Jánosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken kezdődik a foci Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről-percre hírfolyamban számol be az Eb eseményeiről. ","shortLead":"Pénteken kezdődik a foci Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről-percre...","id":"20210609_EB_2020_2021_pp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5c94f9-c0ff-4afe-b8a4-60575df88413","keywords":null,"link":"/sport/20210609_EB_2020_2021_pp","timestamp":"2021. június. 09. 10:56","title":"Koronavírus a spanyoloknál, térdelési botrány Budapesten – indul a 2021-es Európa-bajnokság közvetítése a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","shortLead":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","id":"20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ead80b-2233-4888-bc66-c7e4698f4aea","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","timestamp":"2021. június. 09. 11:59","title":"Az a terv, hogy Ferenc pápa találkozik Orbánékkal, a többi álhír a magyar püspökök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legkevésbé élhető város ezúttal is Damaszkusz lett.","shortLead":"A legkevésbé élhető város ezúttal is Damaszkusz lett.","id":"20210609_auckland_a_vilag_legelhetobb_varosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617ffd90-11fc-44bd-8334-5de3ed680990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_auckland_a_vilag_legelhetobb_varosa","timestamp":"2021. június. 09. 13:55","title":"Elemzők szerint Auckland a világ legélhetőbb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]