Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan hangsúlybeli különbségekkel – ugyanazt mondták a képviselő a szélsőjobbtól a szélsőbalig, Portugáliától Litvániáig, a Jobbiktól a Fideszig. A 28 felszólaló abban azért nem volt egységes, hogy Moszkvát mennyire kell támadni, miközben Minszkről van szó.","shortLead":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan...","id":"20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d40f75-8faa-4103-ad30-216804c8cf68","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","timestamp":"2021. június. 09. 08:37","title":"A belarusz diktatúra egyesítette az Európai Parlamentet, a Fidesz is beállt a sorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét kórházban is megszűnne az aktív betegellátás az RTL Híradó birtokába jutott dokumentum szerint.","shortLead":"Hét kórházban is megszűnne az aktív betegellátás az RTL Híradó birtokába jutott dokumentum szerint.","id":"20210608_korhazak_szules_betegellatas_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067e57af-36c7-4064-9102-eb534320c334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_korhazak_szules_betegellatas_mutet","timestamp":"2021. június. 08. 18:35","title":"RTL: Komoly kórházi átszervezésre utal egy dokumentum. Van, ahol nem lesz műtét, vagy nappal lehet csak szülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e64b43-0bd0-4128-a67f-743750456401","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat egy tanyáról tűnt el, tulajdonosa az emberek segítségét kéri, hogy megtalálja.","shortLead":"Az állat egy tanyáról tűnt el, tulajdonosa az emberek segítségét kéri, hogy megtalálja.","id":"20210609_Kedd_ota_koborol_egy_emu_Baja_kornyeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08e64b43-0bd0-4128-a67f-743750456401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f22a6d-3205-4f56-a4eb-3984512acc99","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Kedd_ota_koborol_egy_emu_Baja_kornyeken","timestamp":"2021. június. 09. 12:41","title":"Kedd óta keresnek egy elszökött emut Baja környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d40db33-d4aa-4a3e-801d-990caaffc6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a pár hete indított 99 Mozgalomnak már közel 50 ezer tagja van.","shortLead":"A főpolgármester szerint a pár hete indított 99 Mozgalomnak már közel 50 ezer tagja van.","id":"20210609_karacson_gergely_interju_index_orban_tarlos_fudan_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d40db33-d4aa-4a3e-801d-990caaffc6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3745424a-80f6-4d3a-a220-9e0bb6743a08","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_karacson_gergely_interju_index_orban_tarlos_fudan_ellenzek","timestamp":"2021. június. 09. 20:47","title":"Orbánnak nem adna úgy elismerést Karácsony, mint Tarlósnak két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f52c99-1c10-4e7d-b8b8-4211b1257c4a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Aránytalan és átláthatatlan volt a Médiatanács azon döntése, hogy megfosztja a rádiót a sugárzási lehetőségtől – ezzel indokolja az Európai Bizottság a döntést.","shortLead":"Aránytalan és átláthatatlan volt a Médiatanács azon döntése, hogy megfosztja a rádiót a sugárzási lehetőségtől – ezzel...","id":"20210609_Kotelezettsegszegesi_eljaras_indult_a_Klubradio_elnemitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2f52c99-1c10-4e7d-b8b8-4211b1257c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5845b5fc-f36b-4b49-a480-6e1f8ff55ce2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_Kotelezettsegszegesi_eljaras_indult_a_Klubradio_elnemitasa_miatt","timestamp":"2021. június. 09. 14:59","title":"Kötelezettségszegési eljárás indult a Klubrádió elnémítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be630a6-decd-4afc-8660-eb63de1dc25a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Az idei legjobb bűnügyi sorozat lett az Easttowni rejtélyek, amelynek főszereplője egy életét éppen összekaparni próbáló, leharcolt kisvárosi nyomozó Kate Winslet alakításában. A krimi lehetne a női True Detective, de valójában sokkal több annál. ","shortLead":"Az idei legjobb bűnügyi sorozat lett az Easttowni rejtélyek, amelynek főszereplője egy életét éppen összekaparni...","id":"20210608_Kate_Winslet_total_szet_van_esve_de_megtanitja_hogyan_alljunk_ujra_talpra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be630a6-decd-4afc-8660-eb63de1dc25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b72d2b6-dd32-4d60-9371-9b0f5770a122","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Kate_Winslet_total_szet_van_esve_de_megtanitja_hogyan_alljunk_ujra_talpra","timestamp":"2021. június. 08. 20:00","title":"Kate Winslet totál szét van esve, de megtanítja, hogyan álljunk újra talpra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1a2e3c-7688-45fc-97e3-9ed1dd3b0292","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A villamossínre terelik a forgalmat, a Károly körutat lezárták.","shortLead":"A villamossínre terelik a forgalmat, a Károly körutat lezárták.","id":"20210609_baleset_budapest_astoria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da1a2e3c-7688-45fc-97e3-9ed1dd3b0292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0396c9-764a-439e-932e-dcf5324a3b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_baleset_budapest_astoria","timestamp":"2021. június. 09. 19:45","title":"Fejre állt egy autó az Astoriánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezetőt a focipályáról vitte el a mentő. ","shortLead":"A műsorvezetőt a focipályáról vitte el a mentő. ","id":"20210608_Baleset_Istenes_Bence_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746a4776-649f-4b76-9a8e-c041a686b9e9","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Baleset_Istenes_Bence_mutet","timestamp":"2021. június. 08. 17:35","title":"Baleset érte Istenes Bencét, meg kellett operálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]