[{"available":true,"c_guid":"eca6422f-5347-43f2-be3a-10ae6088a717","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyolcvan éve, 1939. szeptember 1-jén tört ki a második világháború, az emberiség történetének eddigi legpusztítóbb fegyveres konfliktusa.","shortLead":"Nyolcvan éve, 1939. szeptember 1-jén tört ki a második világháború, az emberiség történetének eddigi legpusztítóbb...","id":"20190901_Alruhas_nemetek_besetaltak_egy_radioba_es_kirobbantottak_a_masodik_vilaghaborut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca6422f-5347-43f2-be3a-10ae6088a717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac3610e-ac80-4fb2-8ee7-957465143326","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Alruhas_nemetek_besetaltak_egy_radioba_es_kirobbantottak_a_masodik_vilaghaborut","timestamp":"2019. szeptember. 01. 10:29","title":"Álruhás németek besétáltak egy rádióba, és kirobbantották a második világháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház Társulata, hogy ne szavazzanak újra bizalmat a jelenlegi színházvezetésnek. Veszprémben egyébként is áll a bál, Oberfrank Pál igazgató ellen ugyanis személyi szabadság megsértésének vádjával indult eljárás.","shortLead":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház...","id":"20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715a700-6a89-4d9d-84c3-d2b4a78df23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:25","title":"Tovább durvul a veszprémi Petőfi Színház válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db25dbd-23a5-47c0-949c-92be7024b9b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig belefutnak nagy cégek is abba, hogy a fehér főszereplők mögött romantikus díszletnek használják az amerikai őslakos kultúra elemeit.","shortLead":"Még mindig belefutnak nagy cégek is abba, hogy a fehér főszereplők mögött romantikus díszletnek használják az amerikai...","id":"20190901_Torolte_uj_Johnny_Deppes_reklamjat_a_Dior_mert_sokak_szerint_rasszista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db25dbd-23a5-47c0-949c-92be7024b9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38bcacc-5188-48ef-9a01-470bee139df9","keywords":null,"link":"/elet/20190901_Torolte_uj_Johnny_Deppes_reklamjat_a_Dior_mert_sokak_szerint_rasszista","timestamp":"2019. szeptember. 01. 14:38","title":"Törölte a Dior a Johnny Depp főszereplésével készült reklámját, mert sokak szerint rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény vezetői attól tartanak, hogy a könyvek olvasásakor a diákok megidézik a gonoszt. ","shortLead":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény...","id":"20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb426b99-8502-42a9-a8ab-f919d145ef86","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:57","title":"Félnek a Harry Potter-regényektől egy amerikai katolikus iskolában - betiltották a könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21a2c03-862b-448f-b566-276c52365a21","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Nem sokat javult a népirtás elől Bangladesbe menekült muszlim népcsoport sorsa, az emberek félnek visszamenni Mianmarba – tapasztalta a helyszínen a HVG tudósítója.","shortLead":"Nem sokat javult a népirtás elől Bangladesbe menekült muszlim népcsoport sorsa, az emberek félnek visszamenni Mianmarba...","id":"201935__rohingyak_bangladesben__menekultek_csapdaban__merleg__meg_nincs_kiut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21a2c03-862b-448f-b566-276c52365a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77f87a1-9a76-45eb-ae99-82e2e3d407bf","keywords":null,"link":"/vilag/201935__rohingyak_bangladesben__menekultek_csapdaban__merleg__meg_nincs_kiut","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:00","title":"Kezelhetetlennek tűnik a Mianmarból Bangladesbe űzött rohingyák helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ismét egy horvát szigetre ment pihenni.","shortLead":"A kormányfő ismét egy horvát szigetre ment pihenni.","id":"20190901_Orban_Viktor_Horvatorszagban_nyaral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4163d21-96e4-495a-b334-68514733d8d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Orban_Viktor_Horvatorszagban_nyaral","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:07","title":"Orbán Viktor Horvátországban nyaral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","shortLead":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","id":"20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708a368-0d94-403f-b0d2-9375ec6c364a","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:20","title":"Lövöldözés volt Texasban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","shortLead":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","id":"20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3a5b70-799d-4ecc-adb1-9c08487e0ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:33","title":"Fideszesként indul az LMP-ből frissen kilépett jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]