Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepetésre Orbán Viktor miniszterelnök tartotta Gulyás Gergely mellett a csütörtöki kormányinfót. Ezen elhangzott, hogy nemzeti konzultációt indít a kormány a gazdaság újraindításáról, tíz nap fizetett szabadságot kapnak a védekezésben részt vevők. Orbán Viktor a focisták letérdeléséről is beszélt. Percről percre tudósítottunk a két és fél órás eseményről. ","shortLead":"Meglepetésre Orbán Viktor miniszterelnök tartotta Gulyás Gergely mellett a csütörtöki kormányinfót. Ezen elhangzott...","id":"20210610_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d20d3-1246-492c-bea1-a115e588bca8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_kormanyinfo","timestamp":"2021. június. 10. 10:40","title":"Orbán: A kormány engedélyezte a 12–16 évesek oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"15 ezer étterem kap kártérítést amiért a lezárások idején komoly veszteségei keletkeztek – írja a Parisien. ","shortLead":"15 ezer étterem kap kártérítést amiért a lezárások idején komoly veszteségei keletkeztek – írja a Parisien. ","id":"20210610_Szazmilliardos_karteritest_fizet_egy_francia_biztosito_a_helyi_ettermeknek_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f96c4b9-dffb-4a9b-ac3a-6625aaba0f7b","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Szazmilliardos_karteritest_fizet_egy_francia_biztosito_a_helyi_ettermeknek_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. június. 10. 13:23","title":"Százmilliárdos kártérítést fizet egy francia biztosító a helyi éttermeknek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","shortLead":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","id":"20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9aff03-d3fa-472f-8332-20ab4daea619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","timestamp":"2021. június. 09. 16:16","title":"Egész nyárra lezárják az M0-s nemrég felújított hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80223103-6016-4aa0-b557-789bbc28b739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a futball fejlődése közcél, ezért közpénzt kell költeni rá. A jelenlegi taorendszert azonban intézményesített lopásnak tartják.","shortLead":"A párt szerint a futball fejlődése közcél, ezért közpénzt kell költeni rá. A jelenlegi taorendszert azonban...","id":"20210610_momentum_labdarugaspoltikai_program_felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80223103-6016-4aa0-b557-789bbc28b739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3592d7a0-29e4-4d1f-8345-0b6e1f66ae24","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_momentum_labdarugaspoltikai_program_felcsut","timestamp":"2021. június. 10. 14:51","title":"Labdarúgás-politikai programot mutatott be a Momentum a felcsúti stadion előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","shortLead":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","id":"20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a05a857-272c-4eb8-a9cb-55d051089a37","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","timestamp":"2021. június. 09. 18:27","title":"Saját fiát ajánlotta fel túszként az Azerbajdzsánban tartott hadifoglyokért az örmény miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b126ee99-195a-4eeb-af4f-20a14f051f37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andre Nogueira, a brazil JBS vállalat vezetője szerint nem tudják megígérni, hogy nem fordul elő ismét hasonló eset.","shortLead":"Andre Nogueira, a brazil JBS vállalat vezetője szerint nem tudják megígérni, hogy nem fordul elő ismét hasonló eset.","id":"20210610_jbs_kibertamadas_zsarolovirus_valtsagdij_orosz_hackerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b126ee99-195a-4eeb-af4f-20a14f051f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e2f60a-eb0a-4c17-983c-2e8b21cc9712","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_jbs_kibertamadas_zsarolovirus_valtsagdij_orosz_hackerek","timestamp":"2021. június. 10. 14:10","title":"Hárommilliárd forintnyi váltságdíjat kaptak az orosz hackerek a világ legnagyobb húsfeldolgozójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek az irányítására – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek...","id":"20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65762df9-2f00-4cd1-81d2-52c9e68e82dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","timestamp":"2021. június. 09. 17:46","title":"Ha győz az ellenzék 2022-ben, Hiller Istvánra bízhatják a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő olyan megjegyzést tett, hogy a miniszter két helyen is ott tud lenni egyszerre.","shortLead":"A kormányfő olyan megjegyzést tett, hogy a miniszter két helyen is ott tud lenni egyszerre.","id":"20210609_orban_viktor_szijjarto_peter_jachtozas_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f51c86-b1e0-4e4e-806d-8f94f83853f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_orban_viktor_szijjarto_peter_jachtozas_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 09. 13:05","title":"Orbán alighanem Szijjártó jachtozásáról eresztett el egy poént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]