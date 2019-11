Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális lista.","shortLead":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális...","id":"20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1d9484-e321-4afe-beee-b7d86133628f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","timestamp":"2019. november. 12. 12:03","title":"Itt a lista: ezek most a legütősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gondolkodik azon, hogy visszatérhet-e még a médiába. ","shortLead":"Nem gondolkodik azon, hogy visszatérhet-e még a médiába. ","id":"20191112_Kalman_Olga_Nemcsak_tanacsado_vagyok_hanem_a_DK_politikusa_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeef684-32db-4ec5-9b6b-42c85b924d92","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kalman_Olga_Nemcsak_tanacsado_vagyok_hanem_a_DK_politikusa_is","timestamp":"2019. november. 12. 10:06","title":"Kálmán Olga: Nemcsak tanácsadó vagyok, hanem a DK politikusa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára is van. ","shortLead":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára...","id":"20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8030a9a7-06c5-4cc8-a0bc-800882aaeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","timestamp":"2019. november. 13. 11:21","title":"Hazánkban a 600 lóerős új Audi RS6 kombi, ami kicsit hibrid és nagyon V8 biturbó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ki sem szállt a kamionból, az ablakból kezdett ütlegelni.","shortLead":"A férfi ki sem szállt a kamionból, az ablakból kezdett ütlegelni.","id":"20191113_Baseballutovel_vert_egy_kozutkezelot_egy_kamionos_Szikszonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13536f54-9568-41cd-bc0c-fb89aa949180","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Baseballutovel_vert_egy_kozutkezelot_egy_kamionos_Szikszonal","timestamp":"2019. november. 13. 05:51","title":"Baseballütővel vert egy közútkezelőt egy kamionos Szikszónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Lakossági bejelentés miatt vonultak ki a tűzoltók a Mátrai Erőmű Zrt. visontai telephelyére. ","shortLead":"Lakossági bejelentés miatt vonultak ki a tűzoltók a Mátrai Erőmű Zrt. visontai telephelyére. ","id":"20191112_Ken_es_foszfortartalmu_gaz_terjeng_Meszaros_Lorinc_eromuvenek_a_telephelyerol_Visontan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970a8212-8cbc-4cfd-b93d-671622760c54","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_Ken_es_foszfortartalmu_gaz_terjeng_Meszaros_Lorinc_eromuvenek_a_telephelyerol_Visontan","timestamp":"2019. november. 12. 18:57","title":"Kén- és foszfortartalmú gáz terjeng Mészáros Lőrinc erőművének telephelyéről Visontán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az önálló törvényszéket a hetedik módosítással az Alaptörvénybe is beleírták.","shortLead":"Az önálló törvényszéket a hetedik módosítással az Alaptörvénybe is beleírták.","id":"20191112_Kozigazgatasi_birosagok_a_Parbeszed_nem_bizik_a_kormanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dbbbc4-8ba1-4480-822e-6454cce53bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kozigazgatasi_birosagok_a_Parbeszed_nem_bizik_a_kormanyban","timestamp":"2019. november. 12. 10:57","title":"Közigazgatási bíróságok: a Párbeszéd nem bízik a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","shortLead":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","id":"20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fa6728-fd80-46d9-8d51-ea89b74cc73f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","timestamp":"2019. november. 12. 11:21","title":"Íme az első kínai villanyautó, ami meghódíthatja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem boltzárról van szó, azt szeretnék, ha rövidebb ideig lennének nyitva.","shortLead":"Nem boltzárról van szó, azt szeretnék, ha rövidebb ideig lennének nyitva.","id":"20191113_vasarnapi_nyitva_tartas_korlatozasa_szakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb90a41-fb73-41b8-ac59-34c8ef2dfce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_vasarnapi_nyitva_tartas_korlatozasa_szakszervezetek","timestamp":"2019. november. 13. 07:50","title":"Ismét megpróbálkoznának a szakszervezetek a vasárnapi nyitva tartás korlátozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]