[{"available":true,"c_guid":"126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a gólyafióka élete is veszélybe került Arnóton, de azonnal ugrott mindenki, akinek kellett, így elmaradt a tragédia.","shortLead":"Még a gólyafióka élete is veszélybe került Arnóton, de azonnal ugrott mindenki, akinek kellett, így elmaradt a tragédia.","id":"20210609_Csaknem_felakasztotta_magat_egy_golya_de_osszefogassal_megmentettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691c740-eac5-4516-a080-cc1604723b7e","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Csaknem_felakasztotta_magat_egy_golya_de_osszefogassal_megmentettek","timestamp":"2021. június. 09. 10:47","title":"Csaknem felakasztotta magát egy gólya, de összefogással megmentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről percre hírfolyamban számol be a torna eseményeiről. ","shortLead":"Pénteken kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről percre...","id":"20210609_EB_2020_2021_pp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5c94f9-c0ff-4afe-b8a4-60575df88413","keywords":null,"link":"/sport/20210609_EB_2020_2021_pp","timestamp":"2021. június. 09. 10:56","title":"Koronavírus a spanyoloknál, térdelési botrány Budapesten – indul a Európa-bajnokság közvetítése a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa758f3a-af37-4296-8464-41b25d84eefd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsított eljárással folyósítja a kormány a vállalkozásoknak odaítélt támogatásokat.","shortLead":"Gyorsított eljárással folyósítja a kormány a vállalkozásoknak odaítélt támogatásokat.","id":"20210611_15_milliardot_kap_a_hazai_ruha_es_kreativipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa758f3a-af37-4296-8464-41b25d84eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72510ed-3a4e-4590-94ed-107c629baa97","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_15_milliardot_kap_a_hazai_ruha_es_kreativipar","timestamp":"2021. június. 11. 09:26","title":"15 milliárdot kap a hazai ruha- és kreatívipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is felfüggesztette, most pedig utóda tett pontot az ügy végére.","shortLead":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is...","id":"20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219ce038-c95c-4f9f-a540-c198c1773caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","timestamp":"2021. június. 09. 16:51","title":"Visszavonja Trump rendeletét Biden: mégsem tiltják ki a TikTokot az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ff3867-1dad-4e8f-aaac-2bb8d5aa612f","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A magyar politikában tényleg vízválasztó volt a 2006-os év. 2005-ben ugyanis semmi nem utalt arra, hogy az ország élete olyan irányt vesz, mint amilyent 2006-tól kezdődően látunk. Vélemény.\r

","shortLead":"A magyar politikában tényleg vízválasztó volt a 2006-os év. 2005-ben ugyanis semmi nem utalt arra, hogy az ország élete...","id":"20210609_Csizmadia_Ervin_Miert_tudjuk_hogy_mi_volt_2006ban_es_miert_nem_mi_volt_2005ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ff3867-1dad-4e8f-aaac-2bb8d5aa612f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d3fc76-57d8-4b85-9bf7-9b2f68345e75","keywords":null,"link":"/360/20210609_Csizmadia_Ervin_Miert_tudjuk_hogy_mi_volt_2006ban_es_miert_nem_mi_volt_2005ben","timestamp":"2021. június. 09. 17:00","title":"Csizmadia Ervin: Miért tudjuk, hogy mi volt 2006-ban, és miért nem, mi volt 2005-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","shortLead":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","id":"20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb5ab9-a237-4639-ab8e-5263ea4a46cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","timestamp":"2021. június. 10. 09:35","title":"Szuvenír lett a mezőörsi bádogrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb szomszédos országgal sikerült megkötni a megállapodást.","shortLead":"Újabb szomszédos országgal sikerült megkötni a megállapodást.","id":"20210610_utazas_ukran_magyar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ab82ef-b2cf-4c01-99e4-183926251b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_utazas_ukran_magyar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 10. 17:47","title":"Szijjártó: Ukrajnával is megállapodtunk a védettségi igazolványok elfogadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r

","shortLead":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r

","id":"20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4739ee42-86f6-4feb-8353-19d7819152a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","timestamp":"2021. június. 09. 13:24","title":"Nagyon bejött az Orbán-könyv, majdnem megszorongatta Leiner Laurát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]