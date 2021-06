Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","shortLead":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","id":"20210612_tartos_hohullam_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e10d0-9a9e-4f17-8e59-d57ad1d8bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20210612_tartos_hohullam_meteorologia","timestamp":"2021. június. 12. 12:15","title":"Készüljön, a jövő héten érkezik az év első tartós hőhulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55f7317-e1cc-4d2e-a6c2-cbb4e41a4049","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Délután háromkor kezdődik az Európa-bajnokság második mérkőzése, az A csoport két csapata, Wales és Svájc csap össze Bakuban. Mutatjuk a kezdőcsapatokat.","shortLead":"Délután háromkor kezdődik az Európa-bajnokság második mérkőzése, az A csoport két csapata, Wales és Svájc csap össze...","id":"20210612_Wales_Svajc_kezdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f55f7317-e1cc-4d2e-a6c2-cbb4e41a4049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d07ca-ddd1-4cda-bb6f-3910e684bfef","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Wales_Svajc_kezdok","timestamp":"2021. június. 12. 14:11","title":"Bale és Xhaka is a kezdőben – itt vannak a Wales – Svájc meccs kezdőcsapatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte első tudományos kutatássorozatát a Marson a Perseverance. A NASA járműve dél felé tart, hogy megvizsgálja a Jezero kráter fenekét ősi mikrobiális élet jelei után kutatva.","shortLead":"Megkezdte első tudományos kutatássorozatát a Marson a Perseverance. A NASA járműve dél felé tart, hogy megvizsgálja...","id":"20210611_nasa_marsjaro_perseverance_kutatas_elet_a_marson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696c0e44-f543-40b4-bcb8-db7c7b042091","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_nasa_marsjaro_perseverance_kutatas_elet_a_marson","timestamp":"2021. június. 11. 14:03","title":"Elindult a Perseverance, hogy felkutassa az ősi élet nyomait a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c186f1-5ef5-4fe8-b07c-c049d52366fc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az iskolák informatikai rendszere nem bírta a digitális oktatás terhelését, de a rendszer fejlesztésében és üzemeltetésében részt vevő eKréta Informatikai és SDA Informatika Zrt.-nek így is jó éve volt a 2020-as. ","shortLead":"Bár az iskolák informatikai rendszere nem bírta a digitális oktatás terhelését, de a rendszer fejlesztésében és...","id":"202123_ekreta_osszeomlas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c186f1-5ef5-4fe8-b07c-c049d52366fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c2bbd2-12e6-40a2-9838-2b7c3c5f4c4b","keywords":null,"link":"/360/202123_ekreta_osszeomlas_utan","timestamp":"2021. június. 11. 12:00","title":"Milliárdos profitot hozott a nyögvenyelősen működő digitális oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül: a vizsgált időszakban egyetlen év alatt a légszennyezés világszerte körülbelül kétmillió demenciás esetet okozott és mintegy hatszázezer halálesethez vezetett.","shortLead":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül...","id":"20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dbae91-f0bd-41fb-8fa4-32015768dd84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","timestamp":"2021. június. 12. 10:03","title":"Most már biztos: összefüggés van a légszennyezés és az elbutulás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db87c66-6435-4ad9-ad17-8de7c0a20b44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook állítólag 2022 nyarán mutathatja be a saját fejlesztésű okosóráját. Bár most több dolog is kiszivárgott a projektről, még mindig nem biztos, hogy lesz belőle valami.","shortLead":"A Facebook állítólag 2022 nyarán mutathatja be a saját fejlesztésű okosóráját. Bár most több dolog is kiszivárgott...","id":"20210610_facebook_okosora_funkciok_kamera_pulzusmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db87c66-6435-4ad9-ad17-8de7c0a20b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97005472-f1aa-4391-8a7d-94df5f25b821","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_facebook_okosora_funkciok_kamera_pulzusmeres","timestamp":"2021. június. 10. 16:27","title":"Saját okosórát dobna piacra a Facebook, kiszivárgott, milyen lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltóanyagok szállítását már augusztusban megkezdik.","shortLead":"Az oltóanyagok szállítását már augusztusban megkezdik.","id":"20210610_Felmilliard_adag_vakcina_Egyesult_Allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe87bc4-c27b-4cf1-9ce0-dddae83a904c","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_Felmilliard_adag_vakcina_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. június. 10. 20:57","title":"Félmilliárd adag vakcinát vásárol a rászoruló országoknak az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni az adatcsomagot. A cég szerint a felhasználói adatok nem jutottak ki.","shortLead":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni...","id":"20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08919b47-0cc7-4ca6-8dfa-6203685a0231","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","timestamp":"2021. június. 11. 08:33","title":"Hackerek törték fel az Electronic Arts rendszerét, már árulják a FIFA 2021 forráskódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]