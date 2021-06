Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87f2330c-e17f-432c-8a89-a8c313f57f5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ausztria első Eb-győzelmét szerezheti meg vasárnap.","shortLead":"Ausztria első Eb-győzelmét szerezheti meg vasárnap.","id":"20210613_Hollandia_Ukrajna_Ausztria_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f2330c-e17f-432c-8a89-a8c313f57f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffc51cb-deb1-449f-9197-f940e5406ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Hollandia_Ukrajna_Ausztria_","timestamp":"2021. június. 13. 11:49","title":"Hollandia az ukránok ellen állíthatja helyre megtépázott tekintélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portál oldalán közölt beszélgetés után kilőtt a papírok értéke: azok 6,3 milliárddal értek többet péntek délután, mint péntek reggel.","shortLead":"A portál oldalán közölt beszélgetés után kilőtt a papírok értéke: azok 6,3 milliárddal értek többet péntek délután...","id":"20210611_meszaros_lorinc_index_interju_reszveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed255b-d774-4a62-8e2d-00bc411212d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210611_meszaros_lorinc_index_interju_reszveny","timestamp":"2021. június. 11. 16:33","title":"Nagyot ugrott a Mészáros-részvények értéke az Index-interjú után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Munkaszüneti hetet rendelt el Moszkvában Szergej Szobjanyin polgármester, miután Oroszországban és különösen a fővárosban az utóbbi napokban nagyon megugrott az új koronavírusos fertőzések száma.\r

","shortLead":"Munkaszüneti hetet rendelt el Moszkvában Szergej Szobjanyin polgármester, miután Oroszországban és különösen...","id":"20210612_Moszkvaban_munkaszuneti_hetet_rendeltek_el_a_Covidjarvany_bedurvulasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e309179-cad2-49f2-ab01-371124f61751","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Moszkvaban_munkaszuneti_hetet_rendeltek_el_a_Covidjarvany_bedurvulasa_miatt","timestamp":"2021. június. 12. 15:28","title":"Moszkvában munkaszüneti hetet rendeltek el a Covid-járvány bedurvulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három budapesti helyszínen lehet hozzájutni a karszalagokhoz a védettségi igazolás, illetve az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél felmutatása után.","shortLead":"Három budapesti helyszínen lehet hozzájutni a karszalagokhoz a védettségi igazolás, illetve az érvényes személyi...","id":"20210613_Karszalag_is_kell_a_jegy_melle_a_belepeshez_a_Puskas_Arenaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436cf1af-e077-46c9-9526-81953b7ee1aa","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Karszalag_is_kell_a_jegy_melle_a_belepeshez_a_Puskas_Arenaban","timestamp":"2021. június. 13. 12:40","title":"Karszalag is kell a jegy mellé a belépéshez a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588bdc36-3d9e-4727-bc63-61ed482be49c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy krimicsokor, amelyben különleges szerepet játszik a közös helyszín, mégpedig egy olyan helyszín, melyért a valóságban kell megküzdeni. ","shortLead":"Egy krimicsokor, amelyben különleges szerepet játszik a közös helyszín, mégpedig egy olyan helyszín, melyért...","id":"202123_konyv__feltamasztas_igaz_mesek_afekete_sas_szallobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=588bdc36-3d9e-4727-bc63-61ed482be49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb1fe08-6f87-4d89-9a87-72794177d533","keywords":null,"link":"/360/202123_konyv__feltamasztas_igaz_mesek_afekete_sas_szallobol","timestamp":"2021. június. 11. 14:00","title":"Olvasással segíthet újraéleszteni a fehérvári Fekete Sas szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","shortLead":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","id":"20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7581e8-da54-4262-be2f-0872d0b37138","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 12. 13:21","title":"Kiderült, hogyan lehet meghosszabbítani a lejárt védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból származó műanyagból készül – számolt be a Guardian a Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce (RSA) kutatásáról.\r

\r

","shortLead":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból...","id":"20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e9d137-7051-425b-a45c-91b99bc96282","keywords":null,"link":"/zhvg/20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","timestamp":"2021. június. 11. 14:32","title":"Jelentősen pörgeti a kőolajkitermelést, hogy rengeteg olcsó ruhát veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22673d4-b250-49a0-b548-7c787e0ecb10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"4,8 millió dollárról sikerült feltornázni majdnem 30-ig az online aukción az első űrrepülőjegyek árát. A mindössze 10-15 perc tartó űrút minden percéért nagyjából 2 millió dollárt fizet majd a licit nyertese.","shortLead":"4,8 millió dollárról sikerült feltornázni majdnem 30-ig az online aukción az első űrrepülőjegyek árát. A mindössze...","id":"20210613_28_millio_dollarert_kelt_el_a_15_perces_urutra_szolo_jegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22673d4-b250-49a0-b548-7c787e0ecb10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8885a0-f37f-46ed-a7cf-62ba8e1dd7d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_28_millio_dollarert_kelt_el_a_15_perces_urutra_szolo_jegy","timestamp":"2021. június. 13. 10:00","title":"28 millió dollárért kelt el a 15 perces űrútra szóló jegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]