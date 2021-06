Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

","shortLead":"Érkezik az egykori Palace szellemiségét idéző Palace nyitóbuli, de jön még a Neoton, a Rakonczai Piano est, a Wannabe...","id":"20210616_Tiszta_erobol_nyar__indul_a_siofoki_Plazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee9106f-e99d-4efa-ac47-fa9dea62d83c","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Tiszta_erobol_nyar__indul_a_siofoki_Plazs","timestamp":"2021. június. 16. 10:47","title":"„Tiszta erőből nyár” – indul a siófoki Plázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c4fb6f-1236-4071-9436-d54ac85be9cf","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Az Epidermolysis Bullosa (EB) egy folyamatos sebképződéssel járó ritka génbetegség. A betegek bőre rendkívül sérülékeny, idővel a belső szerveket is megtámadja a kór. Az EB-vel született gyerekeket bőrük törékenysége miatt pillangógyerekeknek is nevezik. \r

Miranda (12) az EB súlyos fajtájában szenvedett. Nagymamájával, Lídiával élt Tiszakécskén, aki gyámja és fő társasága volt. Magántanulóként gyerekközösségbe nem járt. Ápolásában részt vett édesanyja, Karol is, aki szintén a városban él. A jelentős fizikai, lelki, szociális terhek mellett a betegség anyagilag is nehézséget okozott. A család nem tudott minden szükséges gyógyszert és eszközt megvenni Mirandának. \r

Hazánkban hivatalosan kétszáz EB beteget tartanak nyilván, de szakértők szerint valós számuk több lehet. A betegség nehezen felismerhető, a betegek pontos számát nehéz felmérni. Gyógymód nincs rá, súlyos formái, mint Mirandáé is, végzetesek. \r

A lány szervezete, 12 év küzdelem után, 2020. november 4-én feladta az EB elleni harcot.","shortLead":"Az Epidermolysis Bullosa (EB) egy folyamatos sebképződéssel járó ritka génbetegség. A betegek bőre rendkívül...","id":"20210616_Pillangolany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c4fb6f-1236-4071-9436-d54ac85be9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4b41a1-9bc8-4656-b726-1605c2dec53c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210616_Pillangolany","timestamp":"2021. június. 16. 18:30","title":"Miranda, a Pillangólány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","shortLead":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","id":"20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d024fd4f-0ace-422c-9960-e268a198da6a","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 16. 09:38","title":"Kedd este kicsit más volt az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai csodacég első nemzetközi akvizíciójára készül: többségi tulajdont szereznének az izraeli SpaceComban.","shortLead":"Az informatikai csodacég első nemzetközi akvizíciójára készül: többségi tulajdont szereznének az izraeli SpaceComban.","id":"20210615_urtavkozles_muhold_spacecom_4ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdbd686-50f2-4ca4-b8e6-b886a43f7568","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_urtavkozles_muhold_spacecom_4ig","timestamp":"2021. június. 15. 12:35","title":"Az űrtávközlésben terjeszkedne tovább a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]