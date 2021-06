Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága alapján megkülönböztetni.

","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága...","id":"20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0883aff2-cbf5-4cca-8e5b-60bf28c22e33","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 20:52","title":"Ursula von der Leyen: Megvizsgáljuk, sérti-e az uniós jogot a melegellenes törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor szerint három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor szerint három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210617_Radar360_A_Bizottsag_is_vizsgalja_a_homofobtorvenyt_talalkozott_Biden_es_Putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3905b408-1fe0-4bb9-97fa-ea9ddc510b1b","keywords":null,"link":"/360/20210617_Radar360_A_Bizottsag_is_vizsgalja_a_homofobtorvenyt_talalkozott_Biden_es_Putyin","timestamp":"2021. június. 17. 07:50","title":"Radar360: A Bizottság is vizsgálja a homofóbtörvényt, találkozott Biden és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5e250b-528b-4a8b-b638-a57e116ca1ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Zacharias Vamvakousis zenész-informatikus alkotta meg azt a technológiáva, amely segítségével 25 különböző hangszer bármelyikén képesek játszani a mozgássérült zenészek.","shortLead":"Zacharias Vamvakousis zenész-informatikus alkotta meg azt a technológiáva, amely segítségével 25 különböző hangszer...","id":"20210618_zene_harfa_zeneles_hangszer_mozgasserult_zenesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd5e250b-528b-4a8b-b638-a57e116ca1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abb85c7-7f56-4db7-908a-26069cee60e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_zene_harfa_zeneles_hangszer_mozgasserult_zenesz","timestamp":"2021. június. 18. 11:33","title":"A szemük mozgatásával zenélhetnek a mozgássérült zenészek – mutatjuk a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Mindenki örül, de az ügynek még nincs vége.","shortLead":"Mindenki örül, de az ügynek még nincs vége.","id":"20210618_Bizottsag_AstraZeneca_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85970977-231e-4061-8b88-d578d7962e2f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210618_Bizottsag_AstraZeneca_itelet","timestamp":"2021. június. 18. 15:45","title":"Az AstraZeneca és az Európai Bizottság is úgy érzi, győzött a késedelmes vakcinaszállítás miatt indított perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez Manuel Locatelli estéje volt. A szerdai nap többi meccsén viszonylag simán nyert Wales és Oroszország.","shortLead":"Ez Manuel Locatelli estéje volt. A szerdai nap többi meccsén viszonylag simán nyert Wales és Oroszország.","id":"20210616_olaszorszag_svajc_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343fea25-7181-4606-a103-9b4bce6e0bdd","keywords":null,"link":"/sport/20210616_olaszorszag_svajc_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 16. 23:24","title":"Bivalyerős olasz csapatot, harmatgyenge törököt, unalmas oroszt és finnt hozott a foci-Eb második csoportkörének nyitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","shortLead":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","id":"20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9a0897-9e8d-4e37-ac99-806ad4f81522","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. június. 17. 07:41","title":"Több tízmilliárdot bukott a Volán a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó hozzászólásokat, bejegyzéseket.","shortLead":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó...","id":"20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a62473-d2ae-4ae2-9f19-5adfffc54110","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","timestamp":"2021. június. 16. 19:03","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra, a csoportokban lesznek majd nagyon hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f0c647-ae1f-45db-afb5-b777343a95cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indult ellene eljárás.","id":"20210618_fegyver_garazdalkodas_budapest_belvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f0c647-ae1f-45db-afb5-b777343a95cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b65db7f-afc4-412b-ab1e-13836f9811d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_fegyver_garazdalkodas_budapest_belvaros","timestamp":"2021. június. 18. 18:27","title":"Fegyvert foghatott szomszédjára, a TEK törte rá az ajtót egy férfira a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]