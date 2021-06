A közlekedési vizsgáztatásban 2022 tavaszától egységes és központosított elektronikus rendszer működik majd, amelynek kialakítását teljes egészében az Európai Unió finanszírozza – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

A teljes körű elektronikus ügyintézés egyszerűsíti a jogosítvány megszerzésének teljes menetét, a jövőben a gépjárművezetői vizsgára jelentkezést is az ügyfélkapun keresztül lehet majd intézni, ahol az autósiskolát, a vizsga helyszínét, időpontját is ki lehet majd választani. Az új rendszerbe a komplett vizsgaanyag is bekerül, és lehetővé válik az elektronikus fizetés is.

A vizsgabiztosok jelenlegi papíralapú dokumentumait is közvetlenül az online központi rendszerbe töltik majd fel. Új tableteket is kapnak, amelyekkel a gyakorlati vizsgán az autóban ülve folyamatosan rögzítik a vizsgafeladatok teljesítését, így nem lesz szükség utólagos adminisztrációra, lényegében azonnal megtörténik a kiértékelés, átláthatóbbá válnak a folyamatok.

A projekt további részeként egy weboldal is készül, amely a járművek műszaki vizsgálatainak adatairól hiteles adatbázisokon alapuló tájékoztatást nyújt a gépkocsivásárlást és -értékesítést tervezők számára. Ezt az adatlekérdezést egy mobilapplikáció továbbfejlesztett verziója segíti majd.

