Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen fekvő talajréteg 650 ezer éve fagyhatott meg - közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). 650 000 éve befagyott, azóta úgy is maradt
Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.
A rendszerváltás korába repít vissza ez az alig használt békéscsabai VW Golf
Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.
Kína túl van az egymilliárd oltáson
A helyi ellenzék szerint a városvezetés feleslegesen vett a nyakába nagy terhet két évvel ezelőtt.
Óriáshitelből tartják életben a veszprémi tömegközlekedést
Ma négy meccs van műsoron az Eb-n, amelyekkel a C és a B jelű csoportban is véget érnek a küzdelmek. Este 6-tól Észak-Macedónia Hollandiával, Ukrajna pedig Ausztriával meccsel, majd 9-től következik az orosz–dán és a finn–belga találkozó. Valamennyit percről percre tudósítjuk majd, itt.","shortLead":"Ma négy meccs van műsoron az Eb-n, amelyekkel a C és a B jelű csoportban is véget érnek a küzdelmek. Este 6-tól...","id":"20210621_foci_eb_euro2020_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c3dd8d5-e410-4a51-b56e-1d1596c34707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c7310f-d3bb-4e77-8b32-2fbad01316c0","keywords":null,"link":"/sport/20210621_foci_eb_euro2020_","timestamp":"2021. június. 21. 07:40","title":"Két csoport, megannyi kérdés – percről percre a foci-Eb 11. napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8661818f-3a8e-42e7-ba4a-4e61550fbb0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebook-poszt a magyar történelem nagy napjáról emlékezett meg.","shortLead":"A Facebook-poszt a magyar történelem nagy napjáról emlékezett meg.","id":"20210620_Nyilasokat_abrazolo_keppel_emlekezett_meg_a_szovjetek_kivonulasarol_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8661818f-3a8e-42e7-ba4a-4e61550fbb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d779b4cc-8fb1-44f2-acbc-2910a3f1fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nyilasokat_abrazolo_keppel_emlekezett_meg_a_szovjetek_kivonulasarol_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2021. június. 20. 11:58","title":"Nyilasokat ábrázoló képpel emlékezett meg a szovjetek kivonulásáról egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például mozival.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308fc1b-5da1-4d0a-8e79-736e3b81a983","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","timestamp":"2021. június. 20. 09:30","title":"Foci helyett: Hová menjenek a filmrajongók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","shortLead":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","id":"20210619_horrorkaravan_Szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56ccd0c-ecf9-4886-b924-800722ec6add","keywords":null,"link":"/cegauto/20210619_horrorkaravan_Szlovakia","timestamp":"2021. június. 19. 15:44","title":"Új szintre emelték a horrorkaraván fogalmát Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]