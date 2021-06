Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2ec3c4a8-a0f3-49c2-8d31-e69be919506b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vége a jegybank válság miatt bevezetett támogatott hitelprogramjának, az NHP Hajrának, vagyis leállítják az egyik legfontosabb pénzpumpát. Összhangban azzal, hogy a jegybank immár nem fűteni, hanem hűteni igyekszik a gazdaságot. Közben azonban a kormány élénkíteni igyekszik, mert máshogy ítéli meg a gazdaság helyzetét, és mert hosszú évek után lehetősége van költekezni.","shortLead":"Vége a jegybank válság miatt bevezetett támogatott hitelprogramjának, az NHP Hajrának, vagyis leállítják az egyik...","id":"20210621_Rossz_vege_lehet_ha_a_jegybank_fekezni_probal_de_a_kormany_beszerel_meg_egy_gazpedalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec3c4a8-a0f3-49c2-8d31-e69be919506b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cdb5c3-cd48-470a-93b0-858206ee19c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Rossz_vege_lehet_ha_a_jegybank_fekezni_probal_de_a_kormany_beszerel_meg_egy_gazpedalt","timestamp":"2021. június. 21. 11:29","title":"Rossz vége lehet, hogy amíg a jegybank fékezni próbál, a kormány beszerel még egy gázpedált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c63b35-3db0-4442-8bba-7ccf462439ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben a címvédő és hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltonnal szemben.","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat, ezzel növelte...","id":"20210620_Verstappen_nyerte_a_Francia_Nagydijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7c63b35-3db0-4442-8bba-7ccf462439ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f33a749-a611-4faf-be6b-10fd955c3510","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Verstappen_nyerte_a_Francia_Nagydijat","timestamp":"2021. június. 20. 17:30","title":"Verstappen nyerte a Francia Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef758f0-b565-4c51-b4cd-ecf96c6389d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"James Michael Tyler prosztatarákja már átterjedt a csontjaira. A színész már nem tud járni.","shortLead":"James Michael Tyler prosztatarákja már átterjedt a csontjaira. A színész már nem tud járni.","id":"20210622_Jobaratok_Gunther_James_Michael_Tyler_rakbetegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ef758f0-b565-4c51-b4cd-ecf96c6389d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa387ad7-010a-4b1c-8b26-aefa7aa551e1","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Jobaratok_Gunther_James_Michael_Tyler_rakbetegseg","timestamp":"2021. június. 22. 09:47","title":"A Jóbarátok Günthere, James Michael Tyler negyedik stádiumú rákbetegségben szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi oka nem volt a szégyenkezésre.","shortLead":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi...","id":"20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d299f13-f59d-4862-bdc8-1f40115ec2f0","keywords":null,"link":"/sport/20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","timestamp":"2021. június. 20. 19:15","title":"A német meccs hősét egyszer csúnyán kikosarazta Ronaldo, most nem tartott igényt a mezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bródy még ajándékkal is készült.","shortLead":"Bródy még ajándékkal is készült.","id":"20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6735b62-c4e0-4935-ae24-b303f18449f4","keywords":null,"link":"/elet/20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","timestamp":"2021. június. 20. 19:16","title":"A nagy összeveszés után ismét találkozott Bródy János és Szörényi Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd932b1a-955e-421a-9114-d8c6a66da549","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Stefan Löfven vagy lemond, vagy kiír egy előrehozott választást.","shortLead":"Stefan Löfven vagy lemond, vagy kiír egy előrehozott választást.","id":"20210621_bizalmatlansagi_inditvany_stefan_lofven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd932b1a-955e-421a-9114-d8c6a66da549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d896ca-a903-4986-ad88-f2d225a30a81","keywords":null,"link":"/vilag/20210621_bizalmatlansagi_inditvany_stefan_lofven","timestamp":"2021. június. 21. 12:57","title":"Megbuktatta a parlament a svéd miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA azt akarja a nézőszám emelése mellett, hogy a szponzorok, valamint a VIP-vendégek mentesüljenek a járványügyi korlátozások alól. A The Times szerint Londonban marad a finálé.","shortLead":"Az UEFA azt akarja a nézőszám emelése mellett, hogy a szponzorok, valamint a VIP-vendégek mentesüljenek a járványügyi...","id":"20210621_uefa_nezoszam_london","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19bca35-543e-4641-a6d1-a73dd1c152de","keywords":null,"link":"/sport/20210621_uefa_nezoszam_london","timestamp":"2021. június. 21. 20:07","title":"Az UEFA 65 ezer nézőt akar az Eb-döntőn, az olasz kormányfő Rómában látná szívesen a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","shortLead":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","id":"20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57cad92-c3c0-4acf-9d83-72d3b028404d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","timestamp":"2021. június. 21. 16:59","title":"Kedden harmadfokú hőségriasztás lép életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]