[{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Húszezer hallgatónak jelentene komoly segítséget.","shortLead":"Húszezer hallgatónak jelentene komoly segítséget.","id":"20210622_nyelvvizsga_diploma_novak_katalin_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd89002-43b6-4fdd-a280-8bb77f0a9b44","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_nyelvvizsga_diploma_novak_katalin_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 22. 13:42","title":"Novák Katalinék is a nyelvvizsga-amnesztia meghosszabbítását javasolják a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","shortLead":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","id":"20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2c54d6-ed74-4a31-9ec7-0283f5c35c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","timestamp":"2021. június. 23. 05:13","title":"Még kitart a hőség, másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál környezetvédelmi csoportok szerint Ausztrália nem tesz eleget a korallzátony megóvásáért. 