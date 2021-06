Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család – sok-sok milliárdból. Közel fél órás dokumentumfilmen minden, amit a miniszterelnök családjának beruházásáról tudni érdemes.","shortLead":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család –...","id":"20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63381418-ce47-44a7-b035-c741806b0488","keywords":null,"link":"/360/20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","timestamp":"2021. június. 25. 18:00","title":"Hatvanpuszta drága titkai - a HVG360 dokumentumfilmje Orbánék főhercegi birtokának átalakulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6cff4f-bf69-4791-87c7-206b1c993a30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft az év második felében teszi elérhetővé a Windows 11-et, azt viszont már elárulták, milyen konfigurációra van szükség ahhoz, hogy telepíteni lehessen.","shortLead":"A Microsoft az év második felében teszi elérhetővé a Windows 11-et, azt viszont már elárulták, milyen konfigurációra...","id":"20210625_windows_11_letoltese_szamitogep_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c6cff4f-bf69-4791-87c7-206b1c993a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256a31cf-b282-4784-be4a-8be2e8685763","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_windows_11_letoltese_szamitogep_specifikacio","timestamp":"2021. június. 25. 08:33","title":"Milyen számítógépe van? Mutatjuk, mi kell a Windows 11-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717f8977-f189-4ec4-8f97-11d87031946f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amilyen egyszerű bárhová eljutniuk a drónoknak és siklóernyősöknek, annyira nehéz védekezni a rossz szándékú behatolók ellen.","shortLead":"Amilyen egyszerű bárhová eljutniuk a drónoknak és siklóernyősöknek, annyira nehéz védekezni a rossz szándékú behatolók...","id":"20210624_sikloernyos_Munchen_dron_foci_eb_Greenpeace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=717f8977-f189-4ec4-8f97-11d87031946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c12a1bb-2079-44cc-aa51-ab37df4e2a74","keywords":null,"link":"/360/20210624_sikloernyos_Munchen_dron_foci_eb_Greenpeace","timestamp":"2021. június. 24. 19:00","title":"Stadionban landoló siklóernyős? Csoda, hogy eddig nem történt katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Bárdos Andrásnál senki nem tippelt jobban eddig, de Szél Bernadett és Gangl Edina alig maradt le tőle a tippjátékunkban. Majka és Szijjártó Péter szakadtak le jobban a többiektől, de most jön csak az egyenes kieséses szakasz, ahol nagyot nyerhet bárki, ha jó előre megmondta a továbbjutókat. Bemutatjuk a játék állását a csoportkör után és a nyolcaddöntőre érkezett tippeket.","shortLead":"Bárdos Andrásnál senki nem tippelt jobban eddig, de Szél Bernadett és Gangl Edina alig maradt le tőle...","id":"20210626_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_csoportkor_allas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc28418c-fc1b-496f-b1d4-f90f0c55a59f","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_csoportkor_allas","timestamp":"2021. június. 26. 14:00","title":"Kezdő tizenegy: Marco Rossi simán Szijjártó előtt, Bárdos András egyelőre mindenkit előz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rakétákkal felszerelt repülőgépeiket olyan térségben vetették be, ahol brit anyahajó is tartózkodik.","shortLead":"A rakétákkal felszerelt repülőgépeiket olyan térségben vetették be, ahol brit anyahajó is tartózkodik.","id":"20210625_Oroszorszag_foldkozitenger_gyakorlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccafcc3-3d46-4bfa-b706-de947bd3eba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_Oroszorszag_foldkozitenger_gyakorlat","timestamp":"2021. június. 25. 21:51","title":"Oroszország földközi-tengeri gyakorlatozásba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c97df0-f4f9-4d5f-832f-8edcb4dba6bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lánczi András június 30-áig marad, Takáts Előd augusztus 1-től kezdi meg a munkát.","shortLead":"Lánczi András június 30-áig marad, Takáts Előd augusztus 1-től kezdi meg a munkát.","id":"20210624_Uj_rektora_lesz_a_Corvinus_Egyetemnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c97df0-f4f9-4d5f-832f-8edcb4dba6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abfaff9-f9c6-42d2-9778-f49aba6ee44e","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Uj_rektora_lesz_a_Corvinus_Egyetemnek","timestamp":"2021. június. 24. 20:05","title":"Új rektora lesz a Corvinus Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klubnál még dolgozna, de már ott is mondott fel és rúgták ki. A ma 72 éves műsorvezető valószínűtlennek tartja, hogy valaha visszatér a tévézéshez.","shortLead":"Az RTL Klubnál még dolgozna, de már ott is mondott fel és rúgták ki. A ma 72 éves műsorvezető valószínűtlennek tartja...","id":"20210625_Havas_Henrik_Van_meg_normalis_csatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0365fc56-126c-42c5-84d8-5401b687918f","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Havas_Henrik_Van_meg_normalis_csatorna","timestamp":"2021. június. 25. 08:05","title":"Havas Henrik: Van még normális csatorna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bafd916-62a1-47dd-a2a0-06c2ec725129","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy videó is előkerült a tragédiáról.","shortLead":"Egy videó is előkerült a tragédiáról.","id":"20210625_miami_surfside_lakohaz_omlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bafd916-62a1-47dd-a2a0-06c2ec725129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e5aaba-0414-4685-b285-96cfc1af41fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_miami_surfside_lakohaz_omlas","timestamp":"2021. június. 25. 05:15","title":"Közel száz lakóját nem találják a Miamiban összeomlott háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]