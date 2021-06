Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sikeres műszaki vizsgák adatai alapján állítottak fel rangsort a legkevesebbszer és a legtöbbször pótvizsgára küldött autók között. ","shortLead":"A sikeres műszaki vizsgák adatai alapján állítottak fel rangsort a legkevesebbszer és a legtöbbször pótvizsgára küldött...","id":"20210628_Ezek_a_legkevesbe_problemas_fiatal_hasznalt_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e435d32-73ce-43a5-8619-a9b827f41db9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Ezek_a_legkevesbe_problemas_fiatal_hasznalt_autok","timestamp":"2021. június. 28. 11:05","title":"Ezek a legkevésbé problémás fiatal használt autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b96fba-4539-4d7a-a6cb-3e412782b6d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"120 millió köbméter homokot kotortak ki a Perzsa-öböl fenekéről, hogy elkészülhessen a dubaji pálmasziget.","shortLead":"120 millió köbméter homokot kotortak ki a Perzsa-öböl fenekéről, hogy elkészülhessen a dubaji pálmasziget.","id":"20210627_Huszeves_a_mesterseges_sziget_amelyen_se_acel_se_beton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82b96fba-4539-4d7a-a6cb-3e412782b6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f42a84-9e88-43a3-b2b0-234a8dda214f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Huszeves_a_mesterseges_sziget_amelyen_se_acel_se_beton","timestamp":"2021. június. 27. 19:35","title":"Húszéves a mesterséges sziget, amelyen se acél, se beton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de világszerte sok az ellentmondás akörül, hogy mi a teendő.","shortLead":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de...","id":"202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c749ac3b-b9dd-45d0-a27c-9f35c2a6d589","keywords":null,"link":"/360/202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","timestamp":"2021. június. 27. 10:45","title":"Megváltoztathassa-e a nemét egy tizenéves? Tudományos érvek és ellenérvek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy VI. kerületi lakáshoz riasztották a tűzoltókat.","shortLead":"Egy VI. kerületi lakáshoz riasztották a tűzoltókat.","id":"20210629_szen_monoxid_mergezes_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8378bcf3-0ea4-4726-94fb-e2a6e98b3a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_szen_monoxid_mergezes_budapest","timestamp":"2021. június. 29. 05:16","title":"Egy négytagú család meghalt szén-monoxid-mérgezés miatt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b71b3d-73dc-44f9-a85e-631985f68834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két palack porral oltót is ráfújtak a lángoló autóra az arra járók segítségével, de hatástalan volt.","shortLead":"Két palack porral oltót is ráfújtak a lángoló autóra az arra járók segítségével, de hatástalan volt.","id":"20210628_Pillanatok_alatt_langba_borult_egy_BMW_Sarvarnal__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b71b3d-73dc-44f9-a85e-631985f68834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d309234-e975-42cd-9228-a15859b3f5bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Pillanatok_alatt_langba_borult_egy_BMW_Sarvarnal__video","timestamp":"2021. június. 28. 09:10","title":"Pillanatok alatt lángba borult egy BMW Sárvárnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután 33-38 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Délután 33-38 fokig melegszik a levegő.","id":"20210628_elorejelzes_idojaras_riasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ccbc9c-e60d-4ede-a5c0-40d1efcfe0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_elorejelzes_idojaras_riasztas","timestamp":"2021. június. 28. 21:09","title":"Több megyére harmadfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599d22-dbe8-4179-8995-2c84e7156efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gini Wijnaldum karszalagjának jelentése az, hogy a foci szeretetének össze kell kötnie az embereket.","shortLead":"Gini Wijnaldum karszalagjának jelentése az, hogy a foci szeretetének össze kell kötnie az embereket.","id":"20210627_holland_csapatkapitany_szivarvany_karszalag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26599d22-dbe8-4179-8995-2c84e7156efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c406e9-170f-4d70-b896-5d34d98e1fb2","keywords":null,"link":"/elet/20210627_holland_csapatkapitany_szivarvany_karszalag","timestamp":"2021. június. 27. 11:59","title":"Szivárványos karszalagban lép pályára a holland csapatkapitány a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","shortLead":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","id":"20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8855dcf8-2107-4d64-bd54-ba275e7b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","timestamp":"2021. június. 27. 14:59","title":"Elhagyja a pályát Haumann Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]