[{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210627_windows_11_delta_varians_oltasok_wd_adattorles_hubble_sotet_anyag_mcafee_halala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4a005f-8ca0-4876-b079-a8d5fb7782bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_windows_11_delta_varians_oltasok_wd_adattorles_hubble_sotet_anyag_mcafee_halala","timestamp":"2021. június. 27. 12:00","title":"Ez történt: Teljes erejével megérkezett a koronavírus delta variánsa – és a Windows 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb776f6-d800-44cc-b392-d5a600c55c65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Verstappennek ez az idei negyedik győzelme. ","shortLead":"Verstappennek ez az idei negyedik győzelme. ","id":"20210627_Forma1_Verstappen_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccb776f6-d800-44cc-b392-d5a600c55c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761581e6-29e0-48d7-85e6-78e13f41df2e","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Forma1_Verstappen_nyert","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"Forma-1: Verstappen nyert a Stájer Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak öt számot találtak el.","shortLead":"Csak öt számot találtak el.","id":"20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e09fdc-4aac-4eb5-8a51-f505cfbd8441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","timestamp":"2021. június. 27. 18:17","title":"A hatos lottó senkit sem tett milliomossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök izraeli kollégájának beszélt erről.","shortLead":"Az amerikai elnök izraeli kollégájának beszélt erről.","id":"20210629_Biden_Amig_rajtam_mulik_Irannak_nem_lesz_atomfegyvere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01565dde-6bdf-431a-8e46-0808f231f9c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_Biden_Amig_rajtam_mulik_Irannak_nem_lesz_atomfegyvere","timestamp":"2021. június. 29. 06:03","title":"Biden: Amíg rajtam múlik, Iránnak nem lesz atomfegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait - közölték környezetvédelmi szakemberek. Az alga akár mérgező is lehet, ha magas lesz miatta gázkoncentráció, be kell zárni strandokat.","shortLead":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait...","id":"20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ce867-f3d3-4ae0-b7f1-75f498dd0117","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","timestamp":"2021. június. 27. 16:40","title":"Hányingert keltően büdös alga telepedett meg Marseille közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a858cf-e6ae-467b-bddc-fadd497cf244","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hollandia kiábrándító focit produkált, a portugálok csak fél órán át játszottak jól - ez nem fért már bele, mindkét csapat búcsúzott az Európa-bajnokságtól. A csehek Dániával, a belgák Olaszországgal találkoznak a legjobb 8 között.","shortLead":"Hollandia kiábrándító focit produkált, a portugálok csak fél órán át játszottak jól - ez nem fért már bele, mindkét...","id":"20210627_Sulytalan_hollandok_hatekony_belgak__ujabb_ket_csapat_a_nyolc_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05a858cf-e6ae-467b-bddc-fadd497cf244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f28ee8-0067-44e0-a41a-7af20ccba47e","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Sulytalan_hollandok_hatekony_belgak__ujabb_ket_csapat_a_nyolc_kozott","timestamp":"2021. június. 27. 23:17","title":"Súlytalan hollandok, későn ébredő portugálok - Csehország és Belgium a nyolc között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint mindkét mRNS-alapú vakcina erős immunreakciót vált ki, amely akár évekig tartó védelmet is nyújthat a koronavírus ellen.","shortLead":"Egy új kutatás szerint mindkét mRNS-alapú vakcina erős immunreakciót vált ki, amely akár évekig tartó védelmet is...","id":"20210629_pfizer_moderna_oltas_mrns_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fe4c8e-67e3-4003-a812-4a727a88e80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_pfizer_moderna_oltas_mrns_vakcina","timestamp":"2021. június. 29. 10:21","title":"Jó hírt kaptak a Pfizerrel oltottak, de a modernások is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is nőtt a foglalkoztatás májusban a KSH adatai szerint.","shortLead":"Az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is nőtt a foglalkoztatás májusban a KSH adatai szerint.","id":"20210629_47_ezer_embernek_lett_munkaja_majusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b90a838-7672-4c25-a232-cfda7f85d107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_47_ezer_embernek_lett_munkaja_majusban","timestamp":"2021. június. 29. 09:31","title":"47 ezer embernek lett munkája májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]