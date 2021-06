Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója egy, az átlagosnál 10-szer nagyobb méretű és 1000-szer nagyobb tömegű üstököst szúrt ki.","shortLead":"A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója egy, az átlagosnál 10-szer nagyobb méretű és 1000-szer nagyobb tömegű üstököst...","id":"20210628_ustokos_naprendszer_bernardinelli_bernstein_ustokos_csillagaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe5d84e-60f0-4b8c-baf4-b95c54966462","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_ustokos_naprendszer_bernardinelli_bernstein_ustokos_csillagaszat","timestamp":"2021. június. 28. 08:33","title":"Felfedezték az eddigi legnagyobb üstököst, a Naprendszer belseje felé tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eae4cea-0b90-4d5e-a039-eb74ac2e3318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság már el is ítélte a tolvajokat.","shortLead":"A bíróság már el is ítélte a tolvajokat.","id":"20210628_lopas_szalkszentmarton_tuzolto_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eae4cea-0b90-4d5e-a039-eb74ac2e3318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143ba3ba-62e0-4942-82b0-8cfdb71c95d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_lopas_szalkszentmarton_tuzolto_akkumulator","timestamp":"2021. június. 28. 09:18","title":"Kilopták a szalkszentmártoni tűzoltóautóból az akkumulátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután a Magyar Posta leáll a napilapok kézbesítésével, egyetlen cég maradt az országban, amely képes országosan kiszolgálni az előfizetőket.","shortLead":"Miután a Magyar Posta leáll a napilapok kézbesítésével, egyetlen cég maradt az országban, amely képes országosan...","id":"20210628_medialog_kesma_nepszava_blikk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b78f0a-db37-46a9-8f56-d2d036f0a1e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_medialog_kesma_nepszava_blikk","timestamp":"2021. június. 28. 15:47","title":"Fidesz-közeli cég szállítja ki a Népszavát és a Blikket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0","c_author":"BillKiller","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac palettáján jelentős átalakulás zajlott. Az adatforgalom exponenciális növekedése a következő évekre is borítékolható, így a globális piac átrendeződése is folytatódik. De hogyan tudnak a megváltozott viszonyok adta különböző és sokszor bonyolult lehetőségek között az egyes fogyasztók eligazodni? Nehezen, de az elsőre átláthatatlannak tűnő előfizetések rendszerezéséhez szerencsére megérkezett a szakszerű segítség, egy applikáció formájában. ","shortLead":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac...","id":"20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15a30f9-bdb9-48dd-9367-d9645510ee54","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","timestamp":"2021. június. 28. 11:30","title":"Ahány ember, annyi mobilozási szokás – de tudatosnak nem nevezhetjük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba3e7e4-ff4a-474f-b3fd-9c1652ba73d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A holland sajtó szerint több zászlót is elvettek a homofóbtörvény ellen tiltakozó szurkolóktól, de egyelőre nem tudni, kinek az utasítására történt.","shortLead":"A holland sajtó szerint több zászlót is elvettek a homofóbtörvény ellen tiltakozó szurkolóktól, de egyelőre nem tudni...","id":"20210628_mlsz_szivarvanyzaszlo_hollandia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba3e7e4-ff4a-474f-b3fd-9c1652ba73d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02facb51-e27c-48fc-8a4d-5d523711d2f2","keywords":null,"link":"/sport/20210628_mlsz_szivarvanyzaszlo_hollandia","timestamp":"2021. június. 28. 19:53","title":"MLSZ: Be lehetett vinni szivárványos zászlót a vasárnapi meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","shortLead":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","id":"20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fda5f0e-91e0-4d93-8cbf-a68951ae5209","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","timestamp":"2021. június. 27. 21:26","title":"Sivataggá válhatunk az árterekre telepített fejlesztések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A januári támadáshoz hasonlóan a gödöllői HÉV vonalán történt a támadás.","shortLead":"A januári támadáshoz hasonlóan a gödöllői HÉV vonalán történt a támadás.","id":"20210629_hev_szilasliget_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a369aa50-ff8b-4303-bce3-e298861ced21","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_hev_szilasliget_tamadas","timestamp":"2021. június. 29. 06:35","title":"Meg akartak erőszakolni egy HÉV-ről leszálló nőt, a rendőrök elfogtak egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíró antiszemita és rasszista kijelentéseket tett évekkel ezelőtt, támogatása miatt össztűz zúdult az ellenzékre az időközi választáson.","shortLead":"Bíró antiszemita és rasszista kijelentéseket tett évekkel ezelőtt, támogatása miatt össztűz zúdult az ellenzékre...","id":"20210627_Biro_Laszlot_inditja_a_Jobbik_a_borsodi_elovalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4bc16b-5332-4381-bd15-5c6e78822fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Biro_Laszlot_inditja_a_Jobbik_a_borsodi_elovalasztason","timestamp":"2021. június. 27. 09:25","title":"Bíró Lászlót indítja a Jobbik a borsodi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]