Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9ce44b3e-bc89-412f-be65-6594e7ec78c5","c_author":"Bartosz T. Wieliński","category":"360","description":"Egykor Orbán Viktor neve egyet jelentett a szabadsággal. Mára egyet jelent a törvénysértések következményeitől való szabadulással – írja Bartosz T. Wieliński, a Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese. Vélemény.","shortLead":"Egykor Orbán Viktor neve egyet jelentett a szabadsággal. Mára egyet jelent a törvénysértések következményeitől való...","id":"20241222_lengyelorszag-orban-romanowski-velemeny-gazeta-wyborcza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ce44b3e-bc89-412f-be65-6594e7ec78c5.jpg","index":0,"item":"9ef54f92-b9a1-4b4f-a8bb-2a3d6165e289","keywords":null,"link":"/360/20241222_lengyelorszag-orban-romanowski-velemeny-gazeta-wyborcza","timestamp":"2024. december. 22. 11:54","title":"Vigye Orbán az összes korrupt lengyel politikust! - A Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy embert kellett kórházba vinni, az elkövetőt lelőtték a rendőrök.","shortLead":"Négy embert kellett kórházba vinni, az elkövetőt lelőtték a rendőrök.","id":"20241223_Kisteherauto-hajtott-egy-bevasarlokozpontba-Texas-allamban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63.jpg","index":0,"item":"f688485a-430f-4a20-be19-7591bafc6c72","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Kisteherauto-hajtott-egy-bevasarlokozpontba-Texas-allamban","timestamp":"2024. december. 23. 09:29","title":"Kisteherautó hajtott egy bevásárlóközpontba Texas államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó Fertőszentmiklós térségében.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó Fertőszentmiklós térségében.","id":"20241222_fertoszentmiklos-m85-os-autout-baleset-utlezaras-mentohelikopter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379.jpg","index":0,"item":"a83cb2d8-a847-43f6-9ea7-6aa4818414ca","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_fertoszentmiklos-m85-os-autout-baleset-utlezaras-mentohelikopter","timestamp":"2024. december. 22. 15:20","title":"Baleset miatt lezárták az M85-ös autóutat, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott sikerdarab főszerepét.","shortLead":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott...","id":"20241221_hvg-os-imposztor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0.jpg","index":0,"item":"50b7f896-226d-4657-8b2c-7f133a292dbe","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-os-imposztor","timestamp":"2024. december. 21. 15:45","title":"Két évtizedig nem is próbálkoztak a színházak Az imposztorral a legendás 1983-as bemutató után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761717c6-46ee-4a65-8439-f8abb9b9112c","c_author":"L. Stipkovits Erika","category":"360","description":"Egyedülálló családi élmény volt a végtelen képzelőerővel együtt játszani, írja vendégszerzőnk a 3D Galéria győri interaktív kiállításáról. ","shortLead":"Egyedülálló családi élmény volt a végtelen képzelőerővel együtt játszani, írja vendégszerzőnk a 3D Galéria győri...","id":"20241221_L-Stipkovits-Erika-3D-Galeria-Gyor-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/761717c6-46ee-4a65-8439-f8abb9b9112c.jpg","index":0,"item":"18623cbd-eb74-41c8-a603-8f4dc2278c99","keywords":null,"link":"/360/20241221_L-Stipkovits-Erika-3D-Galeria-Gyor-kiallitas","timestamp":"2024. december. 21. 16:00","title":"L. Stipkovits Erika pszichológus: Önfeledt „gyerekké” váltam, amikor unokáimmal „megfesthettük” Mona Lisa mosolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed28e601-5435-4b45-a0ac-e8f4d15b218c","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A gasztroajándékok nemcsak tárgyak, hanem a szeretet és odafigyelés kifejezői is. Egy házi készítésű finomság vagy egy különleges fűszer, szirup mind arról tanúskodik, hogy törődünk másokkal. Részlet Romics Bea Gasztroajándékok című könyvéből.","shortLead":"A gasztroajándékok nemcsak tárgyak, hanem a szeretet és odafigyelés kifejezői is. Egy házi készítésű finomság vagy...","id":"20241221_Gasztroajandekok-karacsony-mezeskalacskeksz-mezeskalacsszirup-recept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed28e601-5435-4b45-a0ac-e8f4d15b218c.jpg","index":0,"item":"8eb2cc78-ad1c-4eb1-8fb9-005e7881f0c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20241221_Gasztroajandekok-karacsony-mezeskalacskeksz-mezeskalacsszirup-recept","timestamp":"2024. december. 21. 19:15","title":"Gasztroajándékok karácsonyra: A tökéletes mézeskalácskeksz és mézeskalácsszirup receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7fdf92-af2e-4c54-8da0-3d6e91cc6099","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Összeszedtük az év legérdekesebb futball-rekordjait.","shortLead":"Összeszedtük az év legérdekesebb futball-rekordjait.","id":"20241222_futball-labdarugas-real-madrid-rekordok-manchester-city-rodri-izrael-tizenegyesparbaj-veretlensegi-sorozat-varga-barnabas-legidosebb-legfiatalabb-jatekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e7fdf92-af2e-4c54-8da0-3d6e91cc6099.jpg","index":0,"item":"584e40bd-e94f-4969-a59b-f808d1e4c43d","keywords":null,"link":"/sport/20241222_futball-labdarugas-real-madrid-rekordok-manchester-city-rodri-izrael-tizenegyesparbaj-veretlensegi-sorozat-varga-barnabas-legidosebb-legfiatalabb-jatekos","timestamp":"2024. december. 22. 13:00","title":"Tizenötödször BL-győztes a Real? Kit érdekel, amikor Izraelben villanyoltásig rugdosták a tizenegyeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Munkalátogatásra Moszkvába érkezett Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.","shortLead":"Munkalátogatásra Moszkvába érkezett Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap – közölte Dmitrij Peszkov...","id":"20241222_Moszkvaba-erkezett-a-szlovak-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3.jpg","index":0,"item":"7192d71d-c450-4394-ab8d-2de77cce927c","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Moszkvaba-erkezett-a-szlovak-miniszterelnok","timestamp":"2024. december. 22. 19:25","title":"Moszkvába érkezett a szlovák miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]