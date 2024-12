Erling Haaland, a Manchester City játékosának Mercedes-AMG GLS63 crossovere 1,5 millió euróért került fel az AutoScout24 weboldalra. A 2021-es modell egy 612 lóerős, 4,0 literes duplaturbós V8-as motorral van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy a 2,6 tonnás autó mindössze 4,2 másodperc alatt érje el a 100 km/h sebességet, maximális sebessége pedig 280 km/h. A fehérre festett crossover belső terét prémium bőr és szénszál díszíti, és mindössze 17 707 kilométert futott, így szinte újszerű állapotban van.

Haaland ezt az autót még a Borussia Dortmund játékosaként vásárolta meg 2021-ben, körülbelül 200 000 euróért. Az eladó nem fogta vissza magát az árazást illetően, ki tudja talal-e akkora Halaand fanatikust, aki megadja ezt a hipersportkocsikat megszégyenítő árat.

Kevin De Bruyne és norvég csatár, Erling Haaland ünnepel. AFP / Oli Scarff

A sztárcsatár egyébként híres autógyűjteményéről is, amelyben olyan járművek találhatók, mint a Rolls Royce Cullinan, a Range Rover Sport First Edition, a Mercedes-AMG GLE 63 S, valamint a 2,5 millió eurós Mercedes-AMG One szuperautó.