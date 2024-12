Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú egy osztálytársát ölte meg a zsebpénzéért.","shortLead":"A fiú egy osztálytársát ölte meg a zsebpénzéért.","id":"20241230_eletfogytiglan-tinedzser-gyilkossag-kina-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"05116afe-4a3f-4534-921a-49a9da87befc","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_eletfogytiglan-tinedzser-gyilkossag-kina-itelet","timestamp":"2024. december. 30. 09:43","title":"Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek gyilkosságért egy 13 éves gyereket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell, és lesznek szúrópróbaszerű ellenőrzések.","shortLead":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell...","id":"20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f.jpg","index":0,"item":"09dd2d34-97ea-4a26-a7b1-ee124660fd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","timestamp":"2024. december. 28. 11:45","title":"A rendőrség figyelmeztetést adott ki a szabad romániai határátlépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","shortLead":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","id":"20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"a61788eb-449a-4c5a-a8a6-8de9471f5cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","timestamp":"2024. december. 29. 09:13","title":"Magyar Péter ünnepi beszédre jelentkezett a köztévénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre a német belpolitika.","shortLead":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre...","id":"20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c.jpg","index":0,"item":"0a8770bc-45c9-42e3-ae05-80b45111a19f","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","timestamp":"2024. december. 29. 08:15","title":"A német gazdaság és politika káoszban, az sem biztos, hogy az előrehozott választás segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f255a4-22bd-423e-ae02-f5a14d308a13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy másik turista megsérült a cápatámadásban.","shortLead":"Egy másik turista megsérült a cápatámadásban.","id":"20241229_capatamadas-egyiptom-marsza-alam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f255a4-22bd-423e-ae02-f5a14d308a13.jpg","index":0,"item":"a1e3b212-7715-41c0-9bda-71a17505b883","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_capatamadas-egyiptom-marsza-alam","timestamp":"2024. december. 29. 15:30","title":"Cápa végzett egy turistával Marsza Alamnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mi lesz az orosz gázszállítással? Hogy került Elon Musk a Die Weltbe? Hogyan értékelik Putyin félig-meddig bocsánatkérését? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Mi lesz az orosz gázszállítással? Hogy került Elon Musk a Die Weltbe? Hogyan értékelik Putyin félig-meddig...","id":"20241229_Daniel-Freund-magyar-elnokseg-putyin-orosz-gaz-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"2f64a3b3-5ee3-4666-8e17-915a6252bee3","keywords":null,"link":"/360/20241229_Daniel-Freund-magyar-elnokseg-putyin-orosz-gaz-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 29. 10:08","title":"Daniel Freund: Minden várakozást alulmúlt a magyar EU-elnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a0c9c3-5e39-420d-874c-1178ee9d99cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tőketartozás szeptemberben átlépte a 11 ezermilliárdos küszöböt. Viszont felpörögtek az előtörlesztések is, aki tud, szabadul a drága hitelétől.","shortLead":"A tőketartozás szeptemberben átlépte a 11 ezermilliárdos küszöböt. Viszont felpörögtek az előtörlesztések is, aki tud...","id":"20241230_Tortenelmi-csucsra-jutott-a-magyar-lakossag-eladosodottsaga-hitel-torlesztes-elotorlesztes-szemelyi-kolcson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a0c9c3-5e39-420d-874c-1178ee9d99cb.jpg","index":0,"item":"294de176-4aa6-423f-a885-626884e9d5e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_Tortenelmi-csucsra-jutott-a-magyar-lakossag-eladosodottsaga-hitel-torlesztes-elotorlesztes-szemelyi-kolcson","timestamp":"2024. december. 30. 10:51","title":"Történelmi csúcsra jutott a magyar lakosság eladósodottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409ec168-5e84-47bb-9c1e-b13b5f781474","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A digitális média és a streaming megjelenése akár mindörökre el is törölhette volna az unalmat, azonban ennek éppen az ellenkezője történt – állítják kanadai kutatók.","shortLead":"A digitális média és a streaming megjelenése akár mindörökre el is törölhette volna az unalmat, azonban ennek éppen...","id":"20241228_digtalis-media-szorakoztato-szolgaltatasok-unatkozas-unalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/409ec168-5e84-47bb-9c1e-b13b5f781474.jpg","index":0,"item":"7614bd31-d4ea-4134-baa8-0ae1e8ffee5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_digtalis-media-szorakoztato-szolgaltatasok-unatkozas-unalom","timestamp":"2024. december. 28. 12:03","title":"Ömlenek ránk a filmek, a sorozatok, a zenék, és mégis többet unatkozik az emberiség, mint eddig bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]