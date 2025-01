Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c2c9b70-46e6-48a8-a6cf-59e6458e2348","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán márka összességében is piacvezető. ","shortLead":"A japán márka összességében is piacvezető. ","id":"20250102_suzuki-vitara-uj-auto-eladas-piacvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c2c9b70-46e6-48a8-a6cf-59e6458e2348.jpg","index":0,"item":"95959936-8431-4e2d-8ef0-f932cdcd73c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_suzuki-vitara-uj-auto-eladas-piacvezeto","timestamp":"2025. január. 02. 12:15","title":"A Suzuki Vitara lett itthon a legnépszerűbb új autó tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e0d942-a17d-4769-82a7-3f6f4078984d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Korszerű üzem és konyha, vendéglátó helyiség és egy lakás. Nem is tűnik soknak az ár.","shortLead":"Korszerű üzem és konyha, vendéglátó helyiség és egy lakás. Nem is tűnik soknak az ár.","id":"20250102_andriska-pekseg-kovagoors-aruljak-az-epuletet-ingatlan-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5e0d942-a17d-4769-82a7-3f6f4078984d.jpg","index":0,"item":"9e04eb1b-4af5-4f3d-94a5-b36cf75f3445","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_andriska-pekseg-kovagoors-aruljak-az-epuletet-ingatlan-kkv","timestamp":"2025. január. 02. 13:39","title":"Tavaly bezárt, idén már az épületét is eladnák a Balaton egyik legnépszerűbb pékségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Újévi köszöntőt tartott a Fradi elnöke, amelyben elmondta, “méregetjük, hogy az embereket mi érdekli, és a magyar embereket a futball érdekli”, valamint azt is elárulta, hogy Pascal Jansent félmilliárd forintért vásárolták ki a klubtól.","shortLead":"Újévi köszöntőt tartott a Fradi elnöke, amelyben elmondta, “méregetjük, hogy az embereket mi érdekli, és a magyar...","id":"20241231_Kubatov-Gabor-Egy-afrikai-orszagnal-meg-ilyen-helyeknel-nyilvan-jobban-elunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"f4e0b8ce-6801-42d5-9df3-bdf945229f2c","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Kubatov-Gabor-Egy-afrikai-orszagnal-meg-ilyen-helyeknel-nyilvan-jobban-elunk-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 21:04","title":"Kubatov Gábor: Egy afrikai országnál, meg ilyen helyeknél nyilván jobban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb alakja, hogy akkor szabadabban dönthetett a sorsáról, mint ma? Miből lehet sejteni, hogy a kormány optimista lózungjai ellenére nem indul be a gazdaság 2025-ben? Ez a HVG új évi első lapszámának ajánlója, a Fülszöveg.","shortLead":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb...","id":"20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa.jpg","index":0,"item":"a3c37975-7e1a-4f1e-82dd-64553a39c91f","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","timestamp":"2025. január. 01. 08:30","title":"Hamvay Péter: Hideg, meleg, hibrid és kereskedelmi háború vár ránk az új évben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő évre. Fantáziájukban az Nvidia mindent elsöprő szárnyalása, az OPEC bukása, a kínai gazdaság visszapattanása, a biotechnológia nagy ugrása alakíthatják majd a világgazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő...","id":"20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5.jpg","index":0,"item":"df7e2b84-c75f-4c36-8a77-4031183c4a0a","keywords":null,"link":"/360/20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 14:30","title":"Megérkeztek a legvadabb gazdasági jóslatok 2025-re – bármilyen hajmeresztőek is, érdemes felkészülni rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2365c5f7-0bb3-4bb4-9077-8a1acf04a559","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy videó elég volt ahhoz, hogy beinduljon a kurtabaing-henger, és agyonverje a dévérkeszeget és a paptetűt.","shortLead":"Egy videó elég volt ahhoz, hogy beinduljon a kurtabaing-henger, és agyonverje a dévérkeszeget és a paptetűt.","id":"20250102_roman-elnokvalasztas-ev-hala-szavazas-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2365c5f7-0bb3-4bb4-9077-8a1acf04a559.jpg","index":0,"item":"df42d5d6-5688-4d4c-a70b-cada758595a1","keywords":null,"link":"/elet/20250102_roman-elnokvalasztas-ev-hala-szavazas-influenszer","timestamp":"2025. január. 02. 16:36","title":"Nem elég a román elnökválasztás, már az év hala szavazásba is beavatkoztak a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce4c913-3069-443a-81ce-87cabe07f9fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple csavarna egyet az iPhone SE nevén, ami valószínűleg 2025 tavaszán érkezik majd meg. Hogy mennyiért, arról egy koreai oldal írt részleteket.","shortLead":"Az Apple csavarna egyet az iPhone SE nevén, ami valószínűleg 2025 tavaszán érkezik majd meg. Hogy mennyiért, arról...","id":"20250102_apple-iphone-se-4-neve-iphone-16e-mennyibe-kerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fce4c913-3069-443a-81ce-87cabe07f9fb.jpg","index":0,"item":"ed147bdf-d066-4226-af5c-536dd4d07a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_apple-iphone-se-4-neve-iphone-16e-mennyibe-kerul","timestamp":"2025. január. 02. 12:03","title":"Meglepő névvel jöhet ki a legolcsóbb iPhone, és már azt is sejteni, mennyibe fog kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164df3e1-e76e-45b2-b5e0-571d62c2f7ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy vélik, az arab királyságban túl sokszor szabnak ki halálbüntetést.","shortLead":"Úgy vélik, az arab királyságban túl sokszor szabnak ki halálbüntetést.","id":"20250102_Jogvedo-szervezetek-szerint-Szaud-Arabiaban-2024-ben-vegeztek-ki-a-legtobb-halalraiteltet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/164df3e1-e76e-45b2-b5e0-571d62c2f7ec.jpg","index":0,"item":"d1a8a51f-1a4f-4037-b74f-700fa4495d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Jogvedo-szervezetek-szerint-Szaud-Arabiaban-2024-ben-vegeztek-ki-a-legtobb-halalraiteltet","timestamp":"2025. január. 02. 18:19","title":"Jogvédő szervezetek szerint Szaúd-Arábiában 2024-ben végezték ki a legtöbb halálraítéltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]