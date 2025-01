Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5faa5d74-1e22-4b98-8dbf-b44ad82a323f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tűzijáték a tetők felett, petárdák, szelfiző párok, trombitáló ünneplők, tömeg és rendőrök. Így ünnepelte az újévet a Belváros, képek.","shortLead":"Tűzijáték a tetők felett, petárdák, szelfiző párok, trombitáló ünneplők, tömeg és rendőrök. Így ünnepelte az újévet...","id":"20250101_kepek-2024-szilveszter-ejjelerol-ujev-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5faa5d74-1e22-4b98-8dbf-b44ad82a323f.jpg","index":0,"item":"c2eab584-02da-4c68-a0d3-1d3d3a46d799","keywords":null,"link":"/elet/20250101_kepek-2024-szilveszter-ejjelerol-ujev-budapest","timestamp":"2025. január. 01. 08:34","title":"Szelfik, tűzijáték, rendőrök és tömeg: fotókon az újévet ünneplő Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085182df-2690-46e5-98a5-2cc73f895067","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Éjfélkor – az államfői “műsorsávban” – közzétett újévi üzenetében Magyar Péter váratlan húzással előrehozott parlamenti választást sürgetett. Emellett országjárása állomásaira, Kecskeméttől Tiszakóródig, Zalaszentgróttól Gagybátorig személyes üzeneteket is küldött. Orbán Viktornak is üzent, a fejére olvasta a NER bűneit.","shortLead":"Éjfélkor – az államfői “műsorsávban” – közzétett újévi üzenetében Magyar Péter váratlan húzással előrehozott parlamenti...","id":"20250101_Magyar-Peter-elorehozott-valasztas-ujevi-beszed-Orban-ner-szilveszter-uzenet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085182df-2690-46e5-98a5-2cc73f895067.jpg","index":0,"item":"de7f9b25-ef59-4222-855a-c71a37c3f7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Magyar-Peter-elorehozott-valasztas-ujevi-beszed-Orban-ner-szilveszter-uzenet-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 00:16","title":"Magyar Péter előrehozott választást követelt újévi üzenetében Orbántól, aki szerinte “elárult mindent és mindenkit”, de ennek most vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltók sikeresen eloltották a lángokat. ","shortLead":"A tűzoltók sikeresen eloltották a lángokat. ","id":"20250102_Budapest-tuz-kigyulladt-lakas-menekites-tuzolto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"0c04f490-b553-4b94-9dfd-326d2aaca9c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Budapest-tuz-kigyulladt-lakas-menekites-tuzolto","timestamp":"2025. január. 02. 14:12","title":"Három embert kellett kimenekíteni egy budapesti lakásból, miután kigyulladt a karácsonyfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f264a-bff3-4d8c-9007-5ce68c6749e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók új formában mutatták be hazájuk ősi, merített papírját a vasit. Az újdonság a szintetikus anyagok környezetkímélő alternatívája lehet.","shortLead":"Japán kutatók új formában mutatták be hazájuk ősi, merített papírját a vasit. Az újdonság a szintetikus anyagok...","id":"20250101_japan-vasi-papir-erosebb-mint-a-muanyag-konnyen-lebomlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/630f264a-bff3-4d8c-9007-5ce68c6749e8.jpg","index":0,"item":"5e7480d1-ffeb-4007-aa4b-8ce612b4ad9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_japan-vasi-papir-erosebb-mint-a-muanyag-konnyen-lebomlik","timestamp":"2025. január. 01. 18:03","title":"Kisebb csoda Japánból: papír, ami erősebb, mint a műanyag, viszont könnyen lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659428eb-5ce4-45c5-93db-e2e448394a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Kovács Gergely, az MKKP társelnöke hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei költségvetésben választással számoltak.","shortLead":"Korábban Kovács Gergely, az MKKP társelnöke hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei költségvetésben választással...","id":"20250101_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-elorehozott-valasztas-koltsegvetes-kovacs-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659428eb-5ce4-45c5-93db-e2e448394a84.jpg","index":0,"item":"5f2bba08-7e05-4116-ac82-a14aff4317f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-elorehozott-valasztas-koltsegvetes-kovacs-gergely","timestamp":"2025. január. 01. 16:27","title":"Cáfolja a kormány, hogy előrehozott választást terveznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","shortLead":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","id":"20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89.jpg","index":0,"item":"0dedfdf4-c475-4281-9cde-a5a1c15faa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 13:00","title":"10 új autó, amit nagyon várunk 2025-ben – magyarországi modellek is főszerepben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd Néprajzi Múzeum szerepelt a tervben, de ezt most megváltoztatták.","shortLead":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd...","id":"20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8.jpg","index":0,"item":"a369ecca-d7b8-4c7c-b094-5d4a1cc7e0c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","timestamp":"2025. január. 01. 10:23","title":"Az Agrárminisztérium épületébe költözhet az országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Újévi köszöntőt tartott a Fradi elnöke, amelyben elmondta, “méregetjük, hogy az embereket mi érdekli, és a magyar embereket a futball érdekli”, valamint azt is elárulta, hogy Pascal Jansent félmilliárd forintért vásárolták ki a klubtól.","shortLead":"Újévi köszöntőt tartott a Fradi elnöke, amelyben elmondta, “méregetjük, hogy az embereket mi érdekli, és a magyar...","id":"20241231_Kubatov-Gabor-Egy-afrikai-orszagnal-meg-ilyen-helyeknel-nyilvan-jobban-elunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"f4e0b8ce-6801-42d5-9df3-bdf945229f2c","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Kubatov-Gabor-Egy-afrikai-orszagnal-meg-ilyen-helyeknel-nyilvan-jobban-elunk-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 21:04","title":"Kubatov Gábor: Egy afrikai országnál, meg ilyen helyeknél nyilván jobban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]