Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6b67ad4e-2cbc-4bab-8364-87614dfce22a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Arra emlékezett újévi köszöntőjében a főpolgármester, hogy 75 éve csatolták Budapesthez a környező településeket Újpesttől-Csepelig, Budafoktól-Kispestig. Ezeket a városrészeket Budapest aranytartalékának nevezte, majd Esterházy Pétert, Bächer Ivánt, és Ferenc pápát is idézve beszélt az együttélés fontosságáról","shortLead":"Arra emlékezett újévi köszöntőjében a főpolgármester, hogy 75 éve csatolták Budapesthez a környező településeket...","id":"20250101_karacsony-gergely-fopolgarmester-ujevi-koszontoje-75-eves-nagy-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b67ad4e-2cbc-4bab-8364-87614dfce22a.jpg","index":0,"item":"a387b6c3-f20b-4b7f-8ab9-cb845fc56846","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_karacsony-gergely-fopolgarmester-ujevi-koszontoje-75-eves-nagy-budapest","timestamp":"2025. január. 01. 13:16","title":"Esterházyt idézve, Újpestről kívánt boldog új évet Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c79b33e-b08e-48a5-a903-ec7c2f83369d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nép Pártján politikusának tetszik az előrehozott választás ötlete.","shortLead":"A Nép Pártján politikusának tetszik az előrehozott választás ötlete.","id":"20250101_Jakab-Peter-uzent-Magyar-Peternek-elorehozott-valasztas-osszefogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c79b33e-b08e-48a5-a903-ec7c2f83369d.jpg","index":0,"item":"3c547197-489a-4db4-8a9c-7642d42a74c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Jakab-Peter-uzent-Magyar-Peternek-elorehozott-valasztas-osszefogas","timestamp":"2025. január. 01. 16:15","title":"„Nem kell szeretni egymást, de össze kell dolgozni” – Jakab Péter üzent Magyar Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3490a1ac-6f15-4f48-a2c5-eac7c1b14368","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyanús csomagban madzagok, egy óra és telefon is volt, robbanóanyag azonban nem.","shortLead":"A gyanús csomagban madzagok, egy óra és telefon is volt, robbanóanyag azonban nem.","id":"20250102_albomba-hegyko-templom-szilveszter-ejjel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3490a1ac-6f15-4f48-a2c5-eac7c1b14368.jpg","index":0,"item":"871ddd82-989c-4633-9405-3ba23c9e95bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_albomba-hegyko-templom-szilveszter-ejjel","timestamp":"2025. január. 02. 14:07","title":"Álbombát találtak a hegykői templom előtt szilveszter éjjelén, egy helyi férfit elfogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a5183-9787-47b6-b63c-d0eae50ab355","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A koncessziós rendszer 2013-as bevezetése óta nem volt ilyen kevés dohánybolt, mint 2024-ben, a dohánybolt nélküli települések száma pedig megközelítette a 700-at.","shortLead":"A koncessziós rendszer 2013-as bevezetése óta nem volt ilyen kevés dohánybolt, mint 2024-ben, a dohánybolt nélküli...","id":"20250102_nemzeti-dohanyboltok-szama-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056a5183-9787-47b6-b63c-d0eae50ab355.jpg","index":0,"item":"f3775477-f1c6-4c51-be4d-469543a5639a","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_nemzeti-dohanyboltok-szama-csokken","timestamp":"2025. január. 02. 07:26","title":"Egyre kevesebb a dohánybolt, több száz településen már nincs is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2998b819-5ac3-41e8-9cc3-6a10744667e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A humorista felkérdezte a politikust, akinél „beakadt Magyar Péter”.","shortLead":"A humorista felkérdezte a politikust, akinél „beakadt Magyar Péter”.","id":"20250101_Bruti-Menczer-Tamas-letiltott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2998b819-5ac3-41e8-9cc3-6a10744667e6.jpg","index":0,"item":"2d6c93d4-ca25-43b4-a4c7-c616d5b1c5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Bruti-Menczer-Tamas-letiltott","timestamp":"2025. január. 01. 21:10","title":"Bruti: Menczer Tamás letiltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzet Színésze karácsony előtt esett el egy lépcsőn.","shortLead":"A Nemzet Színésze karácsony előtt esett el egy lépcsőn.","id":"20250101_Bodrogi-Gyula-baleset-szinpad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d.jpg","index":0,"item":"fddfa44b-885a-4a9e-83f7-e2b0d5814528","keywords":null,"link":"/elet/20250101_Bodrogi-Gyula-baleset-szinpad","timestamp":"2025. január. 01. 21:50","title":"Bodrogi Gyula két hét múlva már szeretne színpadra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047202ca-26df-45c5-a5b3-69cba04bdaf4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tavaly kevesebb Tesla talált gazdára, mint 2023-ban, de az utolsó negyedév igen jól alakult.","shortLead":"Tavaly kevesebb Tesla talált gazdára, mint 2023-ban, de az utolsó negyedév igen jól alakult.","id":"20250103_visszaestek-a-tesla-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/047202ca-26df-45c5-a5b3-69cba04bdaf4.jpg","index":0,"item":"cabbafe9-d035-49dd-8ab6-ada22f72aa33","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_visszaestek-a-tesla-eladasai","timestamp":"2025. január. 03. 09:02","title":"Visszaestek a Tesla eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce4c913-3069-443a-81ce-87cabe07f9fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple csavarna egyet az iPhone SE nevén, ami valószínűleg 2025 tavaszán érkezik majd meg. Hogy mennyiért, arról egy koreai oldal írt részleteket.","shortLead":"Az Apple csavarna egyet az iPhone SE nevén, ami valószínűleg 2025 tavaszán érkezik majd meg. Hogy mennyiért, arról...","id":"20250102_apple-iphone-se-4-neve-iphone-16e-mennyibe-kerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fce4c913-3069-443a-81ce-87cabe07f9fb.jpg","index":0,"item":"ed147bdf-d066-4226-af5c-536dd4d07a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_apple-iphone-se-4-neve-iphone-16e-mennyibe-kerul","timestamp":"2025. január. 02. 12:03","title":"Meglepő névvel jöhet ki a legolcsóbb iPhone, és már azt is sejteni, mennyibe fog kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]