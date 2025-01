Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e457c2da-2be8-47dc-a13e-ecb241a83468","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valaki a házak felett repked, a helyiek attól tartanak, hogy őket videózzák.","shortLead":"Valaki a házak felett repked, a helyiek attól tartanak, hogy őket videózzák.","id":"20250107_horvatzsidany-rejtelyes-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457c2da-2be8-47dc-a13e-ecb241a83468.jpg","index":0,"item":"19e86d85-a01a-49f4-9e7e-68b4b5ee4635","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_horvatzsidany-rejtelyes-dron","timestamp":"2025. január. 07. 20:36","title":"Amerika után Horvátzsidányt is rejtélyes drón tartja rettegésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd3cd8b-42d6-46da-9df0-658798345613","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Bár úgy tűnhet, hirtelen mindenki figyelemzavarral küzd, a nők a valóságban gyakran aluldiagnosztizáltak és -kezeltek, ha ADHD-ról van szó. Ennek rengeteg oka van, az egyik az, hogy esetükben a tünetek radar alatt maradnak, ők pedig csendben szenvednek, és igyekeznek megküzdeni az elvárásokkal, amelyek az iskolában, majd a munkahelyen, illetve családban nehezednek rájuk. ","shortLead":"Bár úgy tűnhet, hirtelen mindenki figyelemzavarral küzd, a nők a valóságban gyakran aluldiagnosztizáltak és -kezeltek...","id":"20250106_felnottkori-adhd-nok-figyelemzavar-depresszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fd3cd8b-42d6-46da-9df0-658798345613.jpg","index":0,"item":"091ecd60-4a7a-4c1c-ba81-f80a937ab35f","keywords":null,"link":"/360/20250106_felnottkori-adhd-nok-figyelemzavar-depresszio","timestamp":"2025. január. 06. 19:30","title":"„Nem tudtam, mi a baj velem” – sok nő számára jött el a megváltás azzal, hogy kiderült, az ADHD nem válogat a nemek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dd4adf-1446-45c9-accf-612324828339","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez is református címmel indítanak tájékoztató kampányt, azt akarják bemutatni, milyen munkát végeznek.","shortLead":"Ez is református címmel indítanak tájékoztató kampányt, azt akarják bemutatni, milyen munkát végeznek.","id":"20250106_kampany-kegyelmi-botrany-reformatus-egyhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40dd4adf-1446-45c9-accf-612324828339.jpg","index":0,"item":"fe19d28a-4e49-43f9-a705-284573e311cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kampany-kegyelmi-botrany-reformatus-egyhaz","timestamp":"2025. január. 06. 14:16","title":"Úgy megtépázta a kegyelmi botrány a református egyházat, hogy egész éves kampányba kezdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da4084a-d20c-4916-8ce8-b7575c52e2c5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nálunk tilos a használata.","shortLead":"Nálunk tilos a használata.","id":"20250107_Szoges-gumival-kaptak-el-egy-autost-Miskolcnal-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da4084a-d20c-4916-8ce8-b7575c52e2c5.jpg","index":0,"item":"14d40fb4-330b-4dd3-9c33-7525a8c2aa79","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Szoges-gumival-kaptak-el-egy-autost-Miskolcnal-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 07. 09:00","title":"Szöges gumival kaptak el egy autóst Miskolcnál a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba4ac18-4bc6-4885-b549-982053de1f6b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fivérek egy boltban szemelték ki áldozatukat, majd a saját otthonában törtek rá.","shortLead":"A fivérek egy boltban szemelték ki áldozatukat, majd a saját otthonában törtek rá.","id":"20250107_ugyeszseg-vademeles-eletveszelyt-okozo-testi-sertes-rablas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aba4ac18-4bc6-4885-b549-982053de1f6b.jpg","index":0,"item":"b4e9a9dd-142d-4bc8-a2bb-aa8dc726e162","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_ugyeszseg-vademeles-eletveszelyt-okozo-testi-sertes-rablas","timestamp":"2025. január. 07. 10:11","title":"Félholtra vert egy 85 éves férfit egy kiskunhalasi testvérpár, négyszázezret zsákmányoltak tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","shortLead":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","id":"20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b.jpg","index":0,"item":"964ec859-e38e-4de2-a693-8f80c789f887","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","timestamp":"2025. január. 06. 11:23","title":"A norvég miniszterelnök aggódik Elon Musk európai politikai szerepvállalása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af60c421-13a1-4f9d-b950-f19a92a8f791","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Karikatúránk a fantázia szüleménye.","shortLead":"Karikatúránk a fantázia szüleménye.","id":"20250107_Marabu-Feknyuz-Ajurveda-India","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af60c421-13a1-4f9d-b950-f19a92a8f791.jpg","index":0,"item":"70f858e9-624b-4d7f-9373-57bdd89be163","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Marabu-Feknyuz-Ajurveda-India","timestamp":"2025. január. 07. 14:06","title":"Marabu Féknyúz: Ájurvéda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén az űrben továbbítaná az adatokat. A technológia adott, csak össze kell rakni.","shortLead":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén...","id":"20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c.jpg","index":0,"item":"3ad9530d-c14c-49e4-8160-ddc59642899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","timestamp":"2025. január. 06. 19:03","title":"Újfajta interneten dolgozik a NATO, ha bekapcsolják, az nagy bajt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]