Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A sussexi hercegné már nem a monarchiát akarja megreformálni, de még a magánélet védelméért indított harcban is visszavonulót fújt azzal, hogy visszatért az Instagramra. Helyette bevonult a konyhába, ahonnan korábban alig győzte kizavarni a nőket. Harry herceg felesége teljes kört írt le: lehet, hogy rövid ideig megfordult a brit királyi családban, de valójában mindvégig influenszer volt, és az is maradt. Csak a kommenteket nem szereti. ","shortLead":"A sussexi hercegné már nem a monarchiát akarja megreformálni, de még a magánélet védelméért indított harcban is...","id":"20250105_meghan-markle-netflix-fozomusor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f.jpg","index":0,"item":"78189156-f2cc-4064-a3a0-36aa27ec5ebb","keywords":null,"link":"/elet/20250105_meghan-markle-netflix-fozomusor","timestamp":"2025. január. 06. 14:24","title":"Feministából stepfordi feleség – Meghan Markle még mindig nem döntötte el, hogyan menti meg a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh paternalizmustól megszabadult Szlovákia bebizonyította, annak ellenére képes az önálló létre, hogy Csehország továbbra is stabilabb és fejlettebb állam. A két nép kapcsolata a szakítás óta is szoros, most Robert Fico barátkozása Vlagyimir Putyinnal éket ver közéjük. ","shortLead":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh...","id":"20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191.jpg","index":0,"item":"6159f8eb-0101-404b-b51d-0574077520e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 05. 11:00","title":"A csehek és a szlovákok nem bánták meg országaik válását, amelyben ritka kivételként mindkét fél jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d6ad9f-ad84-4434-b1ab-51f89748a216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint fél kilométeren keresztül húzták a kutyát a földúton, az állatorvos szakvéleménye szerint csak a szerencsén múlott, hogy túlélte a kínzást. ","shortLead":"Több mint fél kilométeren keresztül húzták a kutyát a földúton, az állatorvos szakvéleménye szerint csak a szerencsén...","id":"20250106_Allatkinzas-rendorseg-nemetjuhasz-Janoshalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33d6ad9f-ad84-4434-b1ab-51f89748a216.jpg","index":0,"item":"bddf5444-628b-4199-9102-1546c4c9b47b","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Allatkinzas-rendorseg-nemetjuhasz-Janoshalma","timestamp":"2025. január. 06. 10:35","title":"Autóval vonszoltak, majd a fához kötöttek egy kutyát Jánoshalmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da4084a-d20c-4916-8ce8-b7575c52e2c5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nálunk tilos a használata.","shortLead":"Nálunk tilos a használata.","id":"20250107_Szoges-gumival-kaptak-el-egy-autost-Miskolcnal-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da4084a-d20c-4916-8ce8-b7575c52e2c5.jpg","index":0,"item":"14d40fb4-330b-4dd3-9c33-7525a8c2aa79","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Szoges-gumival-kaptak-el-egy-autost-Miskolcnal-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 07. 09:00","title":"Szöges gumival kaptak el egy autóst Miskolcnál a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c697e0cc-094f-44b7-b703-246f5aef36aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt az egy hidrogénhajtású buszt Csepelen és Szigetszentmiklóson használnák.","shortLead":"Azt az egy hidrogénhajtású buszt Csepelen és Szigetszentmiklóson használnák.","id":"20250106_hidrogenbusz-dizelbusz-mav-csepel-szigetszentmiklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c697e0cc-094f-44b7-b703-246f5aef36aa.jpg","index":0,"item":"43bca71c-4b56-4228-b568-05049a0e0fff","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_hidrogenbusz-dizelbusz-mav-csepel-szigetszentmiklos","timestamp":"2025. január. 06. 14:33","title":"1, azaz egy hidrogénhajtású buszt venne a MÁV – 131 dízelbusz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f593eb7-a1b1-452d-a410-e5f8d8c9dc45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fertőzött személy olyanokkal került kapcsolatba, akik nemrég Közép-Afrikában jártak.","shortLead":"A fertőzött személy olyanokkal került kapcsolatba, akik nemrég Közép-Afrikában jártak.","id":"20250107_majomhimlo-mpox-uj-varians-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f593eb7-a1b1-452d-a410-e5f8d8c9dc45.jpg","index":0,"item":"99e6ce92-b9df-40c9-8971-fdf32ea2ac23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_majomhimlo-mpox-uj-varians-franciaorszag","timestamp":"2025. január. 07. 09:35","title":"Franciaországban is megjelent a majomhimlő fertőzőbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető vissza, de vannak esetek, amikor nem árt alaposabban kivizsgáltatnunk magunkat.","shortLead":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető...","id":"20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47.jpg","index":0,"item":"9a517fc1-4baa-4e62-ab7a-934be1a917bb","keywords":null,"link":"/elet/20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","timestamp":"2025. január. 07. 05:50","title":"Kell-e aggódnunk, ha halljuk a saját szívdobogásunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier, uniós szóvivő szerint viszont Musknak jogában áll, hogy kifejtse a nézeteit.","shortLead":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier...","id":"20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"b077c323-38d5-4b83-b133-368ad93fcc62","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","timestamp":"2025. január. 06. 19:01","title":"Macron is beleszállt Elon Muskba, azzal vádolja, közvetlenül beavatkozik választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]