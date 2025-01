Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymás után két nap rekordja is megdőlt, ahogy megérkezett a viharos szél a fővárosba.","shortLead":"Egymás után két nap rekordja is megdőlt, ahogy megérkezett a viharos szél a fővárosba.","id":"20250111_Szelrekordot-mertek-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30.jpg","index":0,"item":"e934c833-ac33-480a-b641-9f2fcb687cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Szelrekordot-mertek-Budapesten","timestamp":"2025. január. 11. 15:42","title":"Szélrekordot mértek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi Hazánk.","shortLead":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi...","id":"20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162.jpg","index":0,"item":"6de0792e-8bf0-4e91-bb48-e7b639b37fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","timestamp":"2025. január. 12. 20:01","title":"Bejött a papírforma: a Fidesz jelöltje nyerte a tolnai időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce054e5-9a7b-44ec-b9f4-5369524262be","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A világ Dániához tartozó legnagyobb szigete egyszer már fontos szerepet játszott a dán-amerikai kapcsolatokban. De egészen másképp, amikor a II. világháború alatt a nácik partraszállásától lehetett tartani.","shortLead":"A világ Dániához tartozó legnagyobb szigete egyszer már fontos szerepet játszott a dán-amerikai kapcsolatokban. De...","id":"20250112_Gronland-es-a-dan-arulo-aki-egyszer-mar-odaadta-a-szigetet-az-amerikaiaknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ce054e5-9a7b-44ec-b9f4-5369524262be.jpg","index":0,"item":"c229c462-c378-4986-88ac-a87988cd824e","keywords":null,"link":"/360/20250112_Gronland-es-a-dan-arulo-aki-egyszer-mar-odaadta-a-szigetet-az-amerikaiaknak","timestamp":"2025. január. 12. 12:00","title":"Grönland és a dán „áruló”, aki egyszer már odaadta a szigetet az amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943552d4-7660-4ee4-a97e-2f51da2cfd41","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Rossz vágányra került át egy villamos Strasbourgban, és összeütközött egy másik szerelvénnyel.","shortLead":"Rossz vágányra került át egy villamos Strasbourgban, és összeütközött egy másik szerelvénnyel.","id":"20250111_Ket-villamos-utkozott-Strasbourgban-otven-ember-serult-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/943552d4-7660-4ee4-a97e-2f51da2cfd41.jpg","index":0,"item":"f71e63cd-da01-4e51-8d74-d5ff62021d6d","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_Ket-villamos-utkozott-Strasbourgban-otven-ember-serult-meg","timestamp":"2025. január. 11. 18:14","title":"Két villamos futott egymásba Strasbourgban, ötven ember sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b01dbc-415f-42d6-a906-615bf5378496","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legrosszabbul a nagy, ellenzéki vezetésű városok jártak, és a Népszava szerint az Orbán-kormány alig titkoltan Budapest csődjére játszik.","shortLead":"A legrosszabbul a nagy, ellenzéki vezetésű városok jártak, és a Népszava szerint az Orbán-kormány alig titkoltan...","id":"20250113_Ugy-emelt-a-kormany-az-onkormanyzati-tamogatasokon-hogy-realerteken-csokkentek-a-penzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41b01dbc-415f-42d6-a906-615bf5378496.jpg","index":0,"item":"727798e6-649f-465a-87e6-f9262b74efd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_Ugy-emelt-a-kormany-az-onkormanyzati-tamogatasokon-hogy-realerteken-csokkentek-a-penzek","timestamp":"2025. január. 13. 09:05","title":"Úgy emelt a kormány az önkormányzati támogatásokon, hogy reálértéken csökkentek a pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök képeket is mutatott a foglyokról, akik jelenleg Kijevben részesülnek orvosi ellátásban. ","shortLead":"Az ukrán elnök képeket is mutatott a foglyokról, akik jelenleg Kijevben részesülnek orvosi ellátásban. ","id":"20250111_zelenszkij-sebesult-eszak-koreai-katona-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe.jpg","index":0,"item":"9d83d9a9-6ff7-4e46-8039-6edea6038ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_zelenszkij-sebesult-eszak-koreai-katona-elfogas","timestamp":"2025. január. 11. 16:00","title":"Zelenszkij azt állítja, elfogtak két sebesült észak-koreai katonát Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","shortLead":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","id":"20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271.jpg","index":0,"item":"a19f1694-3924-4111-a131-e114c0d4144d","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","timestamp":"2025. január. 12. 09:32","title":"Tizenhatra emelkedett a Los Angeles-i tűzvész áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár 12 hónap börtönre is számíthat az, aki a Los Angeles-i tűzvész felett repült a drónjával, majd össze is ütközött egy tűzoltó repülővel. A gép le tudott szállni, de olyan súlyosan megsérült, hogy nem tud részt venni a további tűzoltási munkálatokban.","shortLead":"Akár 12 hónap börtönre is számíthat az, aki a Los Angeles-i tűzvész felett repült a drónjával, majd össze is ütközött...","id":"20250113_los-angeles-tuzvesz-tuzolto-repulogep-civil-dron-utkozes-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99.jpg","index":0,"item":"06d54166-f9f1-4af9-a8f9-fe4148d52445","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_los-angeles-tuzvesz-tuzolto-repulogep-civil-dron-utkozes-baleset","timestamp":"2025. január. 13. 09:03","title":"Súlyos baleset a Los Angeles-i tűz oltása közben: drónnal ütközött az egyik tűzoltó repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]