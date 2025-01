Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban elharapózó tüzeknek eddig kevesebb mint a harmadát tudták megfékezni a hatóságok.","shortLead":"A városban elharapózó tüzeknek eddig kevesebb mint a harmadát tudták megfékezni a hatóságok.","id":"20250113_los-angeles-tuz-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"d1647832-576c-4f28-8d5b-a9e6aeff8f81","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_los-angeles-tuz-aldozatok","timestamp":"2025. január. 13. 07:49","title":"Már 24 halálos áldozata van a Los Angeles-i tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1772d6-7e3a-4d4d-9075-6a5e2a64d55f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250112_nato-internet-olvasas-hatasa-az-agyra-facebook-tenyellenorzes-los-angeles-tuzek-nyalminta-kieges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b1772d6-7e3a-4d4d-9075-6a5e2a64d55f.jpg","index":0,"item":"8eca0a56-8026-4035-9270-e864e36add0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_nato-internet-olvasas-hatasa-az-agyra-facebook-tenyellenorzes-los-angeles-tuzek-nyalminta-kieges","timestamp":"2025. január. 12. 12:00","title":"Ez történt: Bejelentették a NATO újfajta internetét, és baj van, ha be is kapcsolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","shortLead":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","id":"20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a.jpg","index":0,"item":"131aa0f1-e62e-4338-bb33-f534316a9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","timestamp":"2025. január. 11. 10:56","title":"Hét követelést tett közzé az Ügyfélkapu+ és a DÁP ügyében a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","shortLead":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","id":"20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce.jpg","index":0,"item":"b7cd68c5-b7a1-4cff-afae-58a77dd5e100","keywords":null,"link":"/360/20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","timestamp":"2025. január. 12. 09:00","title":"Lengyel vendégkommentár a Der Standardban: Putyin a tenyerét dörzsöli, mivel Németország követheti az osztrák példát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc635ea-907d-460f-b884-742e63d52cc8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A térségben lavinariadó van érvényben.","shortLead":"A térségben lavinariadó van érvényben.","id":"20250112_Tobb-embereletet-kovetelt-egy-lavina-Olaszorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fc635ea-907d-460f-b884-742e63d52cc8.jpg","index":0,"item":"835e26ea-d1c0-4b81-b781-4e40cdb44ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tobb-embereletet-kovetelt-egy-lavina-Olaszorszagban","timestamp":"2025. január. 12. 16:27","title":"Több emberéletet követelt egy lavina Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban. Most pedig él a vételi opciós jogával, hogy részesedését 35 százalékra növelve – 267 milliárd koreai von kifizetésével – a cég legnagyobb részvényesévé váljon. A Rainbow Robotics leányvállalatként kerül be a Samsung konszolidált pénzügyi kimutatásaiba. A cél a humanoid robotok fejlesztésének felgyorsítása.","shortLead":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban...","id":"20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f.jpg","index":0,"item":"b6b597b7-518f-40ef-9e25-5490af1886f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","timestamp":"2025. január. 12. 10:03","title":"A Samsung kifizet 73 500 000 000 forintot és létrehozta a Jövő Robotikai Hivatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre többen panaszkodnak az Apple mesterségesintelligencia-technológiájára, az Apple Intelligence-re, pontosabban annak egyik funkciójára, amelyik állítólag hamis és félrevezető hírösszefoglalókat küld az iPhone-felhasználóknak.","shortLead":"Egyre többen panaszkodnak az Apple mesterségesintelligencia-technológiájára, az Apple Intelligence-re, pontosabban...","id":"20250111_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-hamis-hirosszefoglalo-alhirek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"27624d7c-e7d8-4068-820c-759aaf5efc76","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-hamis-hirosszefoglalo-alhirek","timestamp":"2025. január. 11. 14:03","title":"Álhíreket küld az iPhone-okra az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c6e5a9-dc7c-44b5-a050-6e4351639a1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 40 éves férfi kitart amellett, hogy nem ő ölte meg a gyereket, csak a holttest hollétéről volt tudomása.","shortLead":"A 40 éves férfi kitart amellett, hogy nem ő ölte meg a gyereket, csak a holttest hollétéről volt tudomása.","id":"20250111_Till-Tamas-feltetelezett-gyilkosa-ujabb-kihallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c6e5a9-dc7c-44b5-a050-6e4351639a1e.jpg","index":0,"item":"22f0d7a0-b8e2-4c77-9204-983b47ed6fef","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Till-Tamas-feltetelezett-gyilkosa-ujabb-kihallgatas","timestamp":"2025. január. 11. 19:51","title":"Till Tamás feltételezett gyilkosa állítja: kényszer hatására tett beismerő vallomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]