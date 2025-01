Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b4d8be54-d711-40ba-a61b-ce8e8e9a552c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A miniszter az évek alatt ötször annyit keresett a társaságon keresztül, mint annak tulajdonosa. Az pedig nem tűnik valószínűnek, hogy a propagandaminisztert az amerikai feketelistára kerülés elvágná a találmányhasznosítási díjaktól.","shortLead":"A miniszter az évek alatt ötször annyit keresett a társaságon keresztül, mint annak tulajdonosa. Az pedig nem tűnik...","id":"20250113_13-milliardot-hozott-mar-Rogannak-a-hirhedt-talalmanya-pedig-nem-is-tulajdonos-az-azt-hasznosito-cegben-Mobilsign","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d8be54-d711-40ba-a61b-ce8e8e9a552c.jpg","index":0,"item":"f31544a6-9a39-47b5-b4b9-37c13f4f9006","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_13-milliardot-hozott-mar-Rogannak-a-hirhedt-talalmanya-pedig-nem-is-tulajdonos-az-azt-hasznosito-cegben-Mobilsign","timestamp":"2025. január. 13. 07:52","title":"1,3 milliárdot hozott már Rogánnak a hírhedt találmánya, pedig nem is tulajdonos az azt hasznosító cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","shortLead":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","id":"20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"87884909-4625-433f-8e22-a7d179440290","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","timestamp":"2025. január. 13. 20:38","title":"Magyar Péter a Partizán-interjú egyéves évfordulóján mutatja be első országgyűlésiképviselő-jelöltjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47a76fa-32cd-40ad-998a-2d8d8f31d8df","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vona Gábor, a párt elnöke Magyarország második emberének nevezte a szankciós intézkedés alá vont politikust.","shortLead":"Vona Gábor, a párt elnöke Magyarország második emberének nevezte a szankciós intézkedés alá vont politikust.","id":"20250112_Tuntetesen-kovetelte-Rogan-Antal-lemondasat-a-2RK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47a76fa-32cd-40ad-998a-2d8d8f31d8df.jpg","index":0,"item":"58dbfbee-cf58-4907-b99d-4ae434030eb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Tuntetesen-kovetelte-Rogan-Antal-lemondasat-a-2RK","timestamp":"2025. január. 12. 21:27","title":"Tüntetésen követelte Rogán Antal lemondását a 2RK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem szerint balszerencsét jelent. Bár sokan tudják, hogy ez csak buta elképzelés, valami mégis ott motoszkál a tudatalattijukban, és inkább elkerülik az állatot.","shortLead":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem...","id":"20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"af8a74ad-3b44-4f34-97d5-56d186dd9c49","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","timestamp":"2025. január. 13. 17:30","title":"Idétlen dolog az embertől, hogy színe alapján tart veszélyesnek egy állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közlésük szerint az értékesítés hátterében nem politikai okok állnak. Ehelyett Musk mohósága és a cégnél uralkodó munkakörülmények miatt döntöttek így.","shortLead":"Közlésük szerint az értékesítés hátterében nem politikai okok állnak. Ehelyett Musk mohósága és a cégnél uralkodó...","id":"20250113_holland-nyugdijalap-tesla-reszveny-elon-musk-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"7c7106ba-549d-40a5-bd0c-a530ebebb712","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_holland-nyugdijalap-tesla-reszveny-elon-musk-eladas","timestamp":"2025. január. 13. 10:14","title":"Eladta az összes Tesla-részvényét Európa második legnagyobb nyugdíjalapja Elon Musk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f16daf6-4a22-40db-8340-4f49e8d1ef3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Le kell venni a polcról a terméket.","shortLead":"Le kell venni a polcról a terméket.","id":"20250113_Dubaji-csoki-Aldi-Nemetorszag-per-torok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f16daf6-4a22-40db-8340-4f49e8d1ef3a.jpg","index":0,"item":"306209aa-fdb9-4705-b686-b33641010294","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Dubaji-csoki-Aldi-Nemetorszag-per-torok","timestamp":"2025. január. 13. 14:06","title":"Beperelték Németországban az ALDI-t, mert török a dubaji csokijuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5108d0d-3224-4027-a0dc-f55faf51a10a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Nem is igazán a személyes jellegű támadások aggasztanak bennünket a kormányzati médiában, hanem az ott átszűrődő orosz propaganda” – mondta lapunknak 2023 elején a most leköszönő amerikai nagykövet, David Pressman.","shortLead":"„Nem is igazán a személyes jellegű támadások aggasztanak bennünket a kormányzati médiában, hanem az ott átszűrődő orosz...","id":"20250113_David-Pressman-a-HVG-nek-Ezek-nem-ellenem-hanem-az-Egyesult-Allamok-ellen-iranyulo-tamadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5108d0d-3224-4027-a0dc-f55faf51a10a.jpg","index":0,"item":"97bf0e88-c4d0-4498-b360-77c5812e7e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_David-Pressman-a-HVG-nek-Ezek-nem-ellenem-hanem-az-Egyesult-Allamok-ellen-iranyulo-tamadasok","timestamp":"2025. január. 13. 16:01","title":"„Ezek nem ellenem, hanem az Egyesült Államok ellen irányuló támadások” – David Pressman HVG-interjújának legfontosabb mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfa4008-85e0-41cf-a574-38874be2b7cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Szabadságpárt még a Néppárttal az oldalán sem tudja egy az egyben átalakítani az államot, mert nincs meg hozzá az alkotmányozó többsége, ugyanakkor közvetve alávághat a közintézményeknek, mondja a Frankfurter Rundschauban Peter Filzmaier.","shortLead":"A Szabadságpárt még a Néppárttal az oldalán sem tudja egy az egyben átalakítani az államot, mert nincs meg hozzá...","id":"20250113_frankfurter-rundschau-peter-filzmaier-ausztria-szabadsagpart-herbert-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edfa4008-85e0-41cf-a574-38874be2b7cd.jpg","index":0,"item":"11958e9f-bea9-44c8-a34e-ca87e807675c","keywords":null,"link":"/360/20250113_frankfurter-rundschau-peter-filzmaier-ausztria-szabadsagpart-herbert-kickl","timestamp":"2025. január. 13. 15:30","title":"Osztrák politológus: Kicklből nem lehet Orbán, mert nincs kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]