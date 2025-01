Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült túlszárnyalni.","shortLead":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült...","id":"20250114_magyar-turista-Horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d.jpg","index":0,"item":"fadd0ff7-d716-422f-903c-86ccd125c56a","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_magyar-turista-Horvatorszag","timestamp":"2025. január. 14. 14:18","title":"Soha nem ment még ennyi magyar turista Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891224-3973-4a95-a0fa-a9ab8cf86e79","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A videóban odaszúrt a kormánynak is.","shortLead":"A videóban odaszúrt a kormánynak is.","id":"20250113_david-pressman-nagykovet-bucsu-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a891224-3973-4a95-a0fa-a9ab8cf86e79.jpg","index":0,"item":"ed87f9e3-caaa-464e-8915-6cec0dddf4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-nagykovet-bucsu-video","timestamp":"2025. január. 13. 18:03","title":"„Köszönöm, hogy befogadtak a nemzetükbe és az otthonaikba” – Pressman videóval búcsúzott Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","shortLead":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","id":"20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"01fd6dba-2f7c-44d6-a5d7-f17bf752ecc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","timestamp":"2025. január. 14. 14:19","title":"Elismerte az izraeli védelmi miniszter, hogy végig ő akadályozta a túszalku megkötését a Hamásszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték kilátásba a szolgáltatás teljes betiltását. 