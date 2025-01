Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25b41756-5f0a-4de9-b6e1-58e3985dae77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A már most is siralmas állapotban lévő egyetemi infrastruktúrák fenntartása még nehezebb lesz, különösen igaz ez az ELTE-re” – közölte az Akadémiai Dolgozók Fóruma.","shortLead":"„A már most is siralmas állapotban lévő egyetemi infrastruktúrák fenntartása még nehezebb lesz, különösen igaz...","id":"20250115_Tobb-egyetemen-is-jelentosen-csokken-az-allamilag-finanszirozott-helyek-szama-elbocsatasoktol-tartanak-az-erdekvedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25b41756-5f0a-4de9-b6e1-58e3985dae77.jpg","index":0,"item":"afdbf693-49cf-4c69-adf5-26ead0ad37a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Tobb-egyetemen-is-jelentosen-csokken-az-allamilag-finanszirozott-helyek-szama-elbocsatasoktol-tartanak-az-erdekvedok","timestamp":"2025. január. 15. 13:01","title":"Több egyetemen is jelentősen csökken az államilag finanszírozott helyek száma, elbocsátásoktól tartanak az érdekvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnökének állítása szerint 95 százalék arra voksolt, hogy ne mondjon le mandátumáról.","shortLead":"A Tisza Párt elnökének állítása szerint 95 százalék arra voksolt, hogy ne mondjon le mandátumáról.","id":"20250115_65-ezren-szavaztak-arrol-hogy-Magyar-Peter-folytassa-e-europai-parlamenti-munkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"5e4d7f68-4015-40c0-b2f9-6805a2ba98fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_65-ezren-szavaztak-arrol-hogy-Magyar-Peter-folytassa-e-europai-parlamenti-munkajat","timestamp":"2025. január. 15. 13:06","title":"65 ezer szavazat után kiderült: Magyar Péter folytatja európai parlamenti munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b970d1-9ff3-46dd-9822-363699383060","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindaddig hóekéznek majd a Magyar Közút munkatársai, amíg újra teljesen fekete lesz a burkolat.","shortLead":"Mindaddig hóekéznek majd a Magyar Közút munkatársai, amíg újra teljesen fekete lesz a burkolat.","id":"20250115_magyar-kozut-kozutkezelo-kozlekedes-soszorsas-hoekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b970d1-9ff3-46dd-9822-363699383060.jpg","index":0,"item":"308a5ce5-e53c-41ff-9ff6-80e8442f0e12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_magyar-kozut-kozutkezelo-kozlekedes-soszorsas-hoekezes","timestamp":"2025. január. 15. 11:17","title":"Csak téligumival induljanak útnak, vezessenek óvatosan – ezt kéri a közútkezelő a közlekedőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb a kormánypárti képviselő az önkormányzatban, így az óvodában dolgozó képviselő megfenyegetésével próbált faragni az erőviszonyokon az alpolgármester – állítja az érintett.","shortLead":"Kevesebb a kormánypárti képviselő az önkormányzatban, így az óvodában dolgozó képviselő megfenyegetésével próbált...","id":"20250114_Allasaval-zsaroltak-a-fideszesek-a-nyircsaszari-ovonot-nyomoz-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"e7020d09-34e2-4669-a9f0-3e22914cf9ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_Allasaval-zsaroltak-a-fideszesek-a-nyircsaszari-ovonot-nyomoz-a-rendorseg","timestamp":"2025. január. 14. 19:08","title":"Megfenyegethették a nyírcsászári óvónő-képviselőt a helyi fideszesek, a rendőrség nyomoz az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","shortLead":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","id":"20250114_robbanas-tuz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d.jpg","index":0,"item":"55369b84-55be-40f0-ab63-64d3961624ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_robbanas-tuz-budapest","timestamp":"2025. január. 14. 10:48","title":"Robbanás után kigyulladt egy ház Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea3263-ac55-4316-9057-4066e9e99134","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai csillagászok a James Webb űrteleszkóp segítségével figyelték meg a Tejútrendszer közepén található szupermasszív fekete lyukat, aminek köszönhetően az is érthetőbbé válik, milyen fizikai törvényszerűségek működnek az objektumnál.","shortLead":"Amerikai csillagászok a James Webb űrteleszkóp segítségével figyelték meg a Tejútrendszer közepén található...","id":"20250115_szupermassziv-fekete-lyuk-sagittarius-a-feny-megfigyeles-tejutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/feea3263-ac55-4316-9057-4066e9e99134.jpg","index":0,"item":"d16ee2b4-ee20-43bf-a127-70d52c82dd74","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_szupermassziv-fekete-lyuk-sagittarius-a-feny-megfigyeles-tejutrendszer","timestamp":"2025. január. 15. 12:03","title":"Olyan fényben ragyogott fel a Tejútrendszer közepén lévő fekete lyuk, amilyet még nem láttak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","shortLead":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","id":"20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958.jpg","index":0,"item":"6094404d-4601-439e-8923-d076bfedd175","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","timestamp":"2025. január. 13. 22:05","title":"Meghosszabbították a barnaszén- és lignitbányászat két miniszteri biztosának a megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában ezt járjuk körbe különböző aspektusokból; ebben a cikkünkben arról lesz szó, hogy miként zajlott a kényszerűnek tűnő digitális átalakulás, amely nemcsak a munkaerőpiacra, a cégekre volt súlyos hatással, hanem a mentális állapotunkra is. Miért nem teljesen egyértelmű még ma sem a home office megítélése, hogyan változtak meg az elvárt vezetői és munkavállalói kompetenciák, és mi az a VUCA/BANI-világ, amelyben élünk? Szakértőket kérdeztünk.","shortLead":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában...","id":"20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623.jpg","index":0,"item":"612e49fc-058b-4c15-87f1-fe6fdc763026","keywords":null,"link":"/360/20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","timestamp":"2025. január. 15. 14:45","title":"Technostressz, kiégés, home office – áldjuk vagy átkozzuk a Covidot azért, amivé a munkahelyek váltak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]