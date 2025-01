Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hónap alatt negyedével nőtt a tojás fogyasztói ára, sok helyen nem is lehet kapni.","shortLead":"Két hónap alatt negyedével nőtt a tojás fogyasztói ára, sok helyen nem is lehet kapni.","id":"20250114_usa-egyesult-allamok-madarinfluenza-tojas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008.jpg","index":0,"item":"81d1c6c0-a8f7-4a27-bfc6-dbcbff2523fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_usa-egyesult-allamok-madarinfluenza-tojas","timestamp":"2025. január. 14. 13:04","title":"Tojáshiányt okozott az USA-ban a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eba251-bb2b-444a-a4f2-668c03ee0f26","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábbi szerb építésiminiszter-helyettes szerint a vállalat a biztonsági előírásokat sem mindig tartotta be.","shortLead":"A korábbi szerb építésiminiszter-helyettes szerint a vállalat a biztonsági előírásokat sem mindig tartotta be.","id":"20250114_budapest-belgrad-vasutvonal-kinai-kivitelezo-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4eba251-bb2b-444a-a4f2-668c03ee0f26.jpg","index":0,"item":"ae1e5ec9-ee88-4248-9e17-c35047996efe","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_budapest-belgrad-vasutvonal-kinai-kivitelezo-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 14. 15:24","title":"Lassúsága és szakszerűtlensége miatt többször is figyelmeztették Szerbiában a Budapest–Belgrád-vasútvonal kínai kivitelezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5162f906-f1ce-48f5-895e-75e31f00b44b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Magyarországra érkezett a svéd márka két új gigantikus SUV-ja, kipróbáltuk a felfrissített hibrid Volvo XC90-et és a tisztán elektromos vadonatúj Volvo EX90-et.","shortLead":"Magyarországra érkezett a svéd márka két új gigantikus SUV-ja, kipróbáltuk a felfrissített hibrid Volvo XC90-et és...","id":"20250114_a-leghatalmasabb-uj-volvok-vezettuk-hibrid-xc90-villanyos-ex90-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5162f906-f1ce-48f5-895e-75e31f00b44b.jpg","index":0,"item":"43cefc05-3a1f-4204-b5e4-60ec0769ea12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_a-leghatalmasabb-uj-volvok-vezettuk-hibrid-xc90-villanyos-ex90-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 14. 13:29","title":"A leghatalmasabb új Volvók: vezettük a hibrid XC90-et és a villanyos EX90-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3dd5ac-f708-48a8-bb71-c02bd8305512","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Tippeljen a januári hónap legizgalmasabb sporteseményeire!","shortLead":"Tippeljen a januári hónap legizgalmasabb sporteseményeire!","id":"20250115_tippjatek-januar-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-jannik-sinner-australian-open-ferencvaros-fradi-europa-liga-nfl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af3dd5ac-f708-48a8-bb71-c02bd8305512.jpg","index":0,"item":"43c51fad-9d00-4b79-8e1d-8ffb44bc2b59","keywords":null,"link":"/sport/20250115_tippjatek-januar-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-jannik-sinner-australian-open-ferencvaros-fradi-europa-liga-nfl-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 07:00","title":"Robbie Keane besül a Fradival az Európa-ligában? Jannik Sinnert megroppantja a mentális teher?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c880d09b-b365-4f6c-83d3-59fe906f2b85","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden márkánál csökkentek az eladások, de igencsak eltérő mértékben. ","shortLead":"Minden márkánál csökkentek az eladások, de igencsak eltérő mértékben. ","id":"20250115_Audi-BMW-Mercedes-ki-nyerte-a-tavalyi-evet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c880d09b-b365-4f6c-83d3-59fe906f2b85.jpg","index":0,"item":"9b84e1fc-fa20-4bba-ac3d-06572de4c829","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Audi-BMW-Mercedes-ki-nyerte-a-tavalyi-evet","timestamp":"2025. január. 15. 08:02","title":"Audi, BMW, Mercedes – ki nyerte a tavalyi évet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf4e04c-f018-4625-b03e-6e7c802d86f7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A sas leszállt.","shortLead":"A sas leszállt.","id":"20250114_lazio-sas-serie-a-peniszimplantatum-instagram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abf4e04c-f018-4625-b03e-6e7c802d86f7.jpg","index":0,"item":"05875b85-357c-402e-aeed-7097a30bc8d6","keywords":null,"link":"/elet/20250114_lazio-sas-serie-a-peniszimplantatum-instagram","timestamp":"2025. január. 14. 10:28","title":"Nem repül többé sas a Lazio meccsei előtt, miután péniszimplantátumáról posztolt a röptetője az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4294a3e-27a4-4d4f-bd01-ca937b95d3c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Vantage Roadster kevesebb mint 7 másodperc alatt le tudja nyitni a tetejét.","shortLead":"Az Aston Martin Vantage Roadster kevesebb mint 7 másodperc alatt le tudja nyitni a tetejét.","id":"20250115_rekordgyorsan-nyitja-tetejet-a-legujabb-gyonyoru-aston-martin-vantage-roadster-kabrio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4294a3e-27a4-4d4f-bd01-ca937b95d3c3.jpg","index":0,"item":"5e825017-17f7-4073-ac3a-9250350261e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_rekordgyorsan-nyitja-tetejet-a-legujabb-gyonyoru-aston-martin-vantage-roadster-kabrio","timestamp":"2025. január. 15. 07:21","title":"Rekordgyorsan nyitja tetejét a legújabb gyönyörű Aston Martin kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6335741a-0646-438c-a0c7-f29e55c22e48","c_author":"Parászka Boróka, Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Donald Trump elnöki eskütételével Elon Musk politikussá válása is lezárul. A világ leggazdagabb embere az általa épített rakétákat idéző sebességgel igyekszik megváltoztatni az internetes kommunikáció terepét és szabályait, hogy érdeke és víziója szerint formálja át Amerikát és Európát.","shortLead":"Donald Trump elnöki eskütételével Elon Musk politikussá válása is lezárul. A világ leggazdagabb embere az általa...","id":"20250116_Elon-Musk-Donald-Trump-AfD-kozossegi-media-x-tiktok-facebook-bluesky","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6335741a-0646-438c-a0c7-f29e55c22e48.jpg","index":0,"item":"989526f5-3628-4119-afb0-6b6850a499ee","keywords":null,"link":"/360/20250116_Elon-Musk-Donald-Trump-AfD-kozossegi-media-x-tiktok-facebook-bluesky","timestamp":"2025. január. 16. 06:30","title":"A német választás megmutathatja, mennyire kell Európának rettegnie Elon Musktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]