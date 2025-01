Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel négy kilométeres a torlódás.","shortLead":"Közel négy kilométeres a torlódás.","id":"20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72.jpg","index":0,"item":"4945a07f-cb91-48e3-b04d-9d7e28aa58f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","timestamp":"2025. január. 20. 08:06","title":"Hat autó ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758edfa9-26ed-4f06-b92a-10a899622811","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az országban kilőtt a benzin ára, miután a kormány megszüntette az arra adott támogatást.","shortLead":"Az országban kilőtt a benzin ára, miután a kormány megszüntette az arra adott támogatást.","id":"20250120_nigeria-olajszallito-tartalykocsi-robbanas-benzin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758edfa9-26ed-4f06-b92a-10a899622811.jpg","index":0,"item":"8518ce61-b496-46fd-a167-a56f73d8e5b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_nigeria-olajszallito-tartalykocsi-robbanas-benzin","timestamp":"2025. január. 20. 11:45","title":"Sérült tartálykocsiból próbálták áttölteni a benzint Nigériában, felrobbant, legalább 86-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","shortLead":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","id":"20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b.jpg","index":0,"item":"6cfe909e-8844-48ec-a91f-9ea48e9d8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","timestamp":"2025. január. 19. 15:49","title":"A HÉV elgázolt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492e6c73-4e0b-4586-a21f-98a2db36985f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Billentyűzetet adhatnak a kutyáiknak azok, akik arra számítanak, hogy a családtagnak tekintett kedvencük szólni akar hozzájuk. A jelenséget tudósok is kutatják, az eredmények egyelőre vitathatók.","shortLead":"Billentyűzetet adhatnak a kutyáiknak azok, akik arra számítanak, hogy a családtagnak tekintett kedvencük szólni akar...","id":"20250119_hvg-gombokkal-beszelo-kutyak-tiktok-videok-tudomanyos-hatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/492e6c73-4e0b-4586-a21f-98a2db36985f.jpg","index":0,"item":"94b11ee3-0dc2-4e5f-b7e4-c21f5349e1b1","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-gombokkal-beszelo-kutyak-tiktok-videok-tudomanyos-hatter","timestamp":"2025. január. 19. 15:00","title":"TikTok-videókban nagyot megy, szóval tisztázzuk: valóban beszélgetni akarnak velünk a kutyák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11b77e9-09ee-4601-a607-ac3819b65a58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eduline által megkérdezett pedagógusok szerint, látszatra olyan volt a teszt, mint a korábbi években, de azért voltak benne nehézségek.","shortLead":"Az Eduline által megkérdezett pedagógusok szerint, látszatra olyan volt a teszt, mint a korábbi években, de azért...","id":"20250118_szaktanarok-a-magyar-felvetelirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f11b77e9-09ee-4601-a607-ac3819b65a58.jpg","index":0,"item":"e810e5e5-84e1-4c25-a959-f105cbcaf148","keywords":null,"link":"/elet/20250118_szaktanarok-a-magyar-felvetelirol","timestamp":"2025. január. 18. 16:46","title":"\"Másfajta gondolkodást igényelt ez a felvételi, mint a korábbi években\" – szaktanárok a magyar felvételiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675e436-e563-453c-996c-6edb81b5d6b9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szijjártó Péter 2019 nyarán jelentette be, hogy Magyarország egy 300 méteres partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt Triesztben. Az Átlátszó kérésére 2024 november közepén a projektcég, az Adria Port Zrt. megküldte a trieszti kikötő hatástanulmányát. Egy gond akadt, a 192 oldalból 167-et teljesen, 7-et pedig részlegesen kisatíroztak, így tűnt fel például egy kubista gőzmozdony is a dokumentumban. ","shortLead":"Szijjártó Péter 2019 nyarán jelentette be, hogy Magyarország egy 300 méteres partszakasszal rendelkező 32 hektáros...","id":"20250118_duma-aktual-trieszti-kikoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b675e436-e563-453c-996c-6edb81b5d6b9.jpg","index":0,"item":"c9ab699a-1bcf-4ad1-acd1-0a37071cd1ab","keywords":null,"link":"/360/20250118_duma-aktual-trieszti-kikoto","timestamp":"2025. január. 18. 19:30","title":"Duma Aktuál: Kubista négyszögek mögé rejtették a trieszti kikötő terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a022f7-f9fc-45b0-bd68-1e40098adfa3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A második helyre a Kutyapárt jelöltje futott be.","shortLead":"A második helyre a Kutyapárt jelöltje futott be.","id":"20250119_obuda-idokozi-onkormanyzati-valasztas-malinas-sandor-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88a022f7-f9fc-45b0-bd68-1e40098adfa3.jpg","index":0,"item":"087c65fa-bd6e-49de-8f31-1a003a4e3275","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_obuda-idokozi-onkormanyzati-valasztas-malinas-sandor-fidesz","timestamp":"2025. január. 19. 20:43","title":"A Fidesz jelöltje nyerte az időközi önkormányzati választást Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták. ","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták. ","id":"20250118_Fia-olhette-meg-a-82-eves-ferfit-Ujbudan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"6eab740c-f2b7-4091-ad3a-bc76db3cfb60","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Fia-olhette-meg-a-82-eves-ferfit-Ujbudan","timestamp":"2025. január. 18. 15:14","title":"Fia ölhette meg a 82 éves férfit Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]