[{"available":true,"c_guid":"045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","shortLead":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","id":"20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48.jpg","index":0,"item":"851e2d05-1d77-4af3-9b25-2639b11bdcf8","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","timestamp":"2025. január. 20. 10:24","title":"Védővámok helyett európai gyárépítésre kéne ösztönözni a kínai autógyártókat a Mercedes vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8d0fa5-004a-411a-8f34-d0adc231b64d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Liverpoolnak egy döntetlen is elég ahhoz, hogy bebiztosítja a helyét a legjobb 16 között. Nagy esélylatolgatás következik.","shortLead":"A Liverpoolnak egy döntetlen is elég ahhoz, hogy bebiztosítja a helyét a legjobb 16 között. Nagy esélylatolgatás...","id":"20250121_BL-Real-Madrid-Manchester-City-kieses-PSG-Liverpool-Barcelona-tovabbjutas-eselyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a8d0fa5-004a-411a-8f34-d0adc231b64d.jpg","index":0,"item":"6a7407d9-55cc-4be8-9391-74215e246124","keywords":null,"link":"/sport/20250121_BL-Real-Madrid-Manchester-City-kieses-PSG-Liverpool-Barcelona-tovabbjutas-eselyek-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 06:46","title":"Csillaghullás lesz a BL-ben? A kiesés szélén táncol a Real Madrid, a Manchester City és a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le a vonatokat. A Deutsche Bahn most a technológiával válaszolna erre a problémára.","shortLead":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le...","id":"20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87.jpg","index":0,"item":"b482632c-90ea-46b1-b5bc-d1eebbf1f182","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","timestamp":"2025. január. 21. 13:03","title":"Robotkutyát alkalmaz a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c60d4-78ba-4002-a091-0f7f9dbf77fc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A hideg elől a Capitolium épületébe húzódva teszi le a hivatali esküjét Donald Trump, aki rekordösszeget szedett össze a rendezvényre a kegyét kereső cégektől.","shortLead":"A hideg elől a Capitolium épületébe húzódva teszi le a hivatali esküjét Donald Trump, aki rekordösszeget szedett össze...","id":"20250120_Trump-szukebb-korben-unnepli-a-beiktatasat-de-a-techelit-azert-kituntetett-helyet-kap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28c60d4-78ba-4002-a091-0f7f9dbf77fc.jpg","index":0,"item":"c7c5e4fa-61d9-414e-bb8d-49e2e6d78602","keywords":null,"link":"/360/20250120_Trump-szukebb-korben-unnepli-a-beiktatasat-de-a-techelit-azert-kituntetett-helyet-kap","timestamp":"2025. január. 20. 16:30","title":"Trump szűkebb körben ünnepli a beiktatását, de a techcégek elitjének ott a helye a páholyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c5fc7d-b1e5-44b6-bad3-e721d9e40c1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők viszont kifejtették, vanna problémák, amikkel együtt, globálisan kell megküzdeni. ","shortLead":"Szakértők viszont kifejtették, vanna problémák, amikkel együtt, globálisan kell megküzdeni. ","id":"20250122_belugyminiszterium-usa-donald-trump-who-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9c5fc7d-b1e5-44b6-bad3-e721d9e40c1c.jpg","index":0,"item":"6f8be3b0-e223-4253-a8a5-611e9b4dba57","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_belugyminiszterium-usa-donald-trump-who-kilepes","timestamp":"2025. január. 22. 07:19","title":"A Belügyminisztérium szerint nem illetékesek válaszolni arra, milyen hatása lehet Magyarországra annak, hogy az USA kilép a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58f916e-f418-4d43-8c5b-b70660fa9b72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy figyelmetlen autós belecsapódott a belső sávban álló autóba. ","shortLead":"Egy figyelmetlen autós belecsapódott a belső sávban álló autóba. ","id":"20250120_Ijeszto-baleset-autopalya-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e58f916e-f418-4d43-8c5b-b70660fa9b72.jpg","index":0,"item":"85007381-8e13-4874-a5da-31d2759293af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Ijeszto-baleset-autopalya-video","timestamp":"2025. január. 20. 13:31","title":"Nem szállt ki a balesetnél összetört autójából egy sofőr, hatalmas hiba volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően növekedést hozó 2025-ben reménykedik az Opel hazai képviselete, mely ígéretes áron vezeti be a piacra az elektromos Fronterát.","shortLead":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően növekedést hozó 2025-ben reménykedik az Opel hazai képviselete, mely ígéretes...","id":"20250120_magyarorszagon-az-opel-frontera-minden-korabbinal-olcsobb-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756.jpg","index":0,"item":"ec0efaa1-c620-4f43-8738-9a066b461382","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_magyarorszagon-az-opel-frontera-minden-korabbinal-olcsobb-uj-villanyauto","timestamp":"2025. január. 20. 12:01","title":"Magyarországon az Opel minden korábbinál olcsóbb új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3770829-7a51-4f7c-8b42-55db04f82a16","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állampapírok kamatainak 40 százalékát költenék el, de nem a lakásvásárlás, hanem az utazás az elsődleges cél. A pénz közel harmadát hagynák meg az államkasszában úgy, hogy újra állampapírt vesznek belőle.","shortLead":"Az állampapírok kamatainak 40 százalékát költenék el, de nem a lakásvásárlás, hanem az utazás az elsődleges cél. A pénz...","id":"20250120_otp-groupama-allampapir-kamatok-utazas-koltes-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3770829-7a51-4f7c-8b42-55db04f82a16.jpg","index":0,"item":"6b57ad05-aeb0-4a54-9340-be2d2b2074b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_otp-groupama-allampapir-kamatok-utazas-koltes-ingatlan","timestamp":"2025. január. 20. 11:20","title":"Érkezik a pénzeső, megmérték, hányan hallgatnának Nagy Mártonra és kezdenének költekezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]