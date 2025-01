Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A magyar közállapotokról a legtöbbet az az irreális figyelem mond el, ami Majka Csurran, cseppen című dala körül kirobbant. A Magyar Kultúra Napján azt is megnéztük, mi is szerepe a kultúrának a hanyatló Orbán-rendszerben. Vélemény.","shortLead":"A magyar közállapotokról a legtöbbet az az irreális figyelem mond el, ami Majka Csurran, cseppen című dala körül...","id":"20250122_Hamvay-Peter-Majka-mint-Petofi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"1b600774-181d-4031-9bb3-cd519a6b718b","keywords":null,"link":"/360/20250122_Hamvay-Peter-Majka-mint-Petofi","timestamp":"2025. január. 22. 18:00","title":"Hamvay Péter: Majka mint Petőfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","shortLead":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","id":"20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9.jpg","index":0,"item":"e47a0b9a-f85b-4b18-878b-11d889db9bb2","keywords":null,"link":"/360/20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","timestamp":"2025. január. 23. 11:00","title":"Újabb fideszes agytröszt formálódik trollcsapatos képzésre építve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy híres videojáték-szereplőt és egy hamburgertolvajt véltek felismerni a First Lady-ben. ","shortLead":"Egy híres videojáték-szereplőt és egy hamburgertolvajt véltek felismerni a First Lady-ben. ","id":"20250122_Melania-Trump-beiktatasi-kalapja-ellopta-a-show-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"5d1630d3-c678-4821-b0b7-eb903b7857c9","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Melania-Trump-beiktatasi-kalapja-ellopta-a-show-t","timestamp":"2025. január. 22. 10:32","title":"Jimmy Kimmel, Colbert, Fallon és Jon Stewart is szájára vette Melania Trump beiktatási kalapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d2652-5287-40e9-b013-422d23ef462d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kanadai és amerikai kutatók szerint elképzelhető, hogy egy idegen, a Jupiternél nyolcszor nehezebb objektum – valószínűleg egy bolygó – haladhatott át a Naprendszeren, megváltoztatva a bolygók keringési pályáját.","shortLead":"Kanadai és amerikai kutatók szerint elképzelhető, hogy egy idegen, a Jupiternél nyolcszor nehezebb objektum –...","id":"20250121_naprendszer-kialakulasa-bolygok-keringese-bolygok-palyaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e46d2652-5287-40e9-b013-422d23ef462d.jpg","index":0,"item":"4d424f0e-8053-41d0-94e9-8e9269e12d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_naprendszer-kialakulasa-bolygok-keringese-bolygok-palyaja","timestamp":"2025. január. 21. 20:03","title":"Van egy elég vad feltételezés arról, hogyan alakulhatott ki a Naprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8418b-0908-496a-a862-0e0fc9c2ff58","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egykori politikus a közösségi oldalán adott hangot véleményének.","shortLead":"Az egykori politikus a közösségi oldalán adott hangot véleményének.","id":"20250123_iskola-bombariado-horn-gabor-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa8418b-0908-496a-a862-0e0fc9c2ff58.jpg","index":0,"item":"ca14ee91-241f-4a59-8292-11c129506f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskola-bombariado-horn-gabor-velemeny","timestamp":"2025. január. 23. 11:22","title":"Horn Gábor a kormányt sejti az iskolai bombariadók mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték emeléséből származó bevételek. A kiadási oldalon a tervezettnél sokkal több ment el állami bevásárlásokra (például a ferihegyi reptérre), állami beruházásokra, a határon túli magyarokra. A forint árfolyamának gyengülése 1,1 ezer milliárd forintot vitt el. Lakástámogatásokra és családtámogatásokra a tervezettnél kevesebbet költöttek.","shortLead":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték...","id":"20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485.jpg","index":0,"item":"ac5c0343-db65-408c-81d7-842a48e2617a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 12:37","title":"A kormány a családokon spórolt, a reptérre szórta a pénzt. Így lett 4 ezer milliárd forint a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6d78d8-9a6a-4772-90b9-850dad1f7600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte kaptak fenyegető levelet az iskolák csütörtökön, a rendőrség tájékoztatása szerint 268 oktatási intézményben van bombariadó. ","shortLead":"Országszerte kaptak fenyegető levelet az iskolák csütörtökön, a rendőrség tájékoztatása szerint 268 oktatási...","id":"20250123_Bombariado-volt-tucatnyi-budapesti-iskolaban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6d78d8-9a6a-4772-90b9-850dad1f7600.jpg","index":0,"item":"73d1cfd5-e5d5-4c1b-b68c-3b96e184f972","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Bombariado-volt-tucatnyi-budapesti-iskolaban-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 08:58","title":"Allah nevében fenyegetőző levél miatt szünetelt a tanítás több száz magyar iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87add85-6297-49ba-8896-fab04e42cb78","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves kosaras szerint így nagyobb szerephez juthatnak azok, akik eddig kevés lehetőséget kaptak.","shortLead":"A 35 éves kosaras szerint így nagyobb szerephez juthatnak azok, akik eddig kevés lehetőséget kaptak.","id":"20250122_hanga-adam-magyar-kosarlabda-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87add85-6297-49ba-8896-fab04e42cb78.jpg","index":0,"item":"e60be730-f510-4540-8bb1-8779bacd9eaa","keywords":null,"link":"/sport/20250122_hanga-adam-magyar-kosarlabda-valogatott","timestamp":"2025. január. 22. 13:05","title":"Hanga Ádám visszavonul a válogatottól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]