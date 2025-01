Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hét fiatal azzal a feltétellel adta fel magát, ha nem adják ki őket. Arra hivatkoztak, hogy Magyarországon egy jobboldali autoriter rezsim van, az eljárás nem felel meg a jogállamiság elvének, a börtönkörülmények pedig borzalmasak.","shortLead":"A hét fiatal azzal a feltétellel adta fel magát, ha nem adják ki őket. Arra hivatkoztak, hogy Magyarországon...","id":"20250121_nemetorszag-budapesti-antifa-tamadasok-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606.jpg","index":0,"item":"e103d210-dcac-4e93-9d40-fa7aaa211669","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_nemetorszag-budapesti-antifa-tamadasok-korozes","timestamp":"2025. január. 21. 16:08","title":"Heten feladták magukat Németországban, akiket a budapesti antifa-támadások miatt köröztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az új amerikai vezetés az ukrajnai katonai segélyek kérdését vizsgálja, a Repubblica szerint Putyinnak konkrét tervet mutatnak be területcserével.","shortLead":"Az új amerikai vezetés az ukrajnai katonai segélyek kérdését vizsgálja, a Repubblica szerint Putyinnak konkrét tervet...","id":"20250122_trump-szankcio-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab.jpg","index":0,"item":"2d7d7422-ef73-4ab7-94b8-9bc7fdc9fd02","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_trump-szankcio-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. január. 22. 11:19","title":"Trump szankciókkal és az ukránoknak feltétel nélkül adott fegyverekkel kényszerítené tárgyalóasztalhoz Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le a vonatokat. A Deutsche Bahn most a technológiával válaszolna erre a problémára.","shortLead":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le...","id":"20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87.jpg","index":0,"item":"b482632c-90ea-46b1-b5bc-d1eebbf1f182","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","timestamp":"2025. január. 21. 13:03","title":"Robotkutyát alkalmaz a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának mozdulatait. ","shortLead":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának...","id":"20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"7a0012e1-208f-4029-a9ea-92e123578e97","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","timestamp":"2025. január. 21. 10:13","title":"Elon Musk többször is náci karlendítésre hasonlító mozdulatokat tett a színpadon Donald Trump beiktatási ünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b5a61d-109c-4c45-a993-5f62cebc01f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb energiakímélő funkció jön a Google Chrome-ba, már azt is tudni, mikor. ","shortLead":"Újabb energiakímélő funkció jön a Google Chrome-ba, már azt is tudni, mikor. ","id":"20250122_google-chrome-bongeszo-lapok-fagyasztasa-energiatakarekossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b5a61d-109c-4c45-a993-5f62cebc01f2.jpg","index":0,"item":"cbecf2ee-5eef-4208-b078-42bcdf99de6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_google-chrome-bongeszo-lapok-fagyasztasa-energiatakarekossag","timestamp":"2025. január. 22. 11:03","title":"Hamarosan lefagyasztja a lapokat a Chrome böngésző, és ez igazából jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4afdf4-a48a-45b8-9371-05930de23bbf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyon pontos a tramtrain, amikor nem, akkor az az autósok hibája. Úgyhogy több sárga szín lesz a vasútvillamoson, hátha úgy jobban észreveszik.","shortLead":"Nagyon pontos a tramtrain, amikor nem, akkor az az autósok hibája. Úgyhogy több sárga szín lesz a vasútvillamoson...","id":"20250122_Itt-a-MAV-nagy-ujitasa-2025-re-feltalaltak-a-sarga-villamost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d4afdf4-a48a-45b8-9371-05930de23bbf.jpg","index":0,"item":"893c3cca-a162-46f0-9de9-d1ed3c018e89","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Itt-a-MAV-nagy-ujitasa-2025-re-feltalaltak-a-sarga-villamost","timestamp":"2025. január. 22. 07:26","title":"Itt a MÁV nagy újítása 2025-re: feltalálták a sárga villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615379a8-b3e1-44bb-97a7-e657181173e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszatérhet az üzletkötésen alapuló filozófia, Grönland, Kanada és a Panama-csatorna viszont megnyugodhat, Trump csupán retorikai hatást szeretett volna elérni – állítja Nagy P. Tibor, aki mától igazgatásért felelős államtitkár a washingtoni külügyben. ","shortLead":"Visszatérhet az üzletkötésen alapuló filozófia, Grönland, Kanada és a Panama-csatorna viszont megnyugodhat, Trump...","id":"20250121_Magyar-szarmazasu-allamtitkart-neveztek-ki-Trump-kabinetjebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615379a8-b3e1-44bb-97a7-e657181173e3.jpg","index":0,"item":"720c8bcf-0617-4df9-bf7c-eeaece3b1897","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_Magyar-szarmazasu-allamtitkart-neveztek-ki-Trump-kabinetjebe","timestamp":"2025. január. 21. 19:15","title":"Megszólalt Trump magyar államtitkára: Nem fogunk amerikai csapatokat látni Grönlandon partra szállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89bc2ac-7ae2-4109-98a8-0de6e67ef655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2022 és 2024 között több lakást és luxusautót is vett, ám azokat nem saját nevére jegyeztette be. ","shortLead":"2022 és 2024 között több lakást és luxusautót is vett, ám azokat nem saját nevére jegyeztette be. ","id":"20250122_Orizetbe-vettek-az-ukran-fegyveres-erok-fopszichiateret-egymillio-dollaros-gazdagodasa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d89bc2ac-7ae2-4109-98a8-0de6e67ef655.jpg","index":0,"item":"0708af80-5175-4dee-9d1e-3e6b7efda563","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Orizetbe-vettek-az-ukran-fegyveres-erok-fopszichiateret-egymillio-dollaros-gazdagodasa-miatt","timestamp":"2025. január. 22. 08:01","title":"Őrizetbe vették az ukrán fegyveres erők főpszichiáterét egymillió dolláros gazdagodása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]