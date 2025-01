Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc3a7933-8b95-4b84-a725-0d81862e56cf","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Noha a bankok – saját érdekükben is – kockázatelemzést végeznek, ha egy ügyfelük szankciós listára kerül, a jelek szerint Rogán Antal esetében a számlavezető bankja nem zárolta a miniszter számláit. Legalábbis képviselői fizetését nem kérte Rogán készpénzben kiadni, azt továbbra is bankszámlára utalja neki az Országgyűlés.","shortLead":"Noha a bankok – saját érdekükben is – kockázatelemzést végeznek, ha egy ügyfelük szankciós listára kerül, a jelek...","id":"20250125_Hiaba-kerult-szankcios-listara-Rogan-Antal-a-jelek-szerint-tovabbra-is-hozzafer-a-bankszamlajahoz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc3a7933-8b95-4b84-a725-0d81862e56cf.jpg","index":0,"item":"0d616c52-6c67-40f6-a72c-300ad677138c","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Hiaba-kerult-szankcios-listara-Rogan-Antal-a-jelek-szerint-tovabbra-is-hozzafer-a-bankszamlajahoz-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 08:14","title":"Hiába került szankciós listára, Rogán Antal a jelek szerint továbbra is hozzáfér a bankszámlájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f597ce98-4359-4f0a-97b7-e8708046f162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-ot használó denevérek öröme sem lehet teljes. ","shortLead":"A MÁV-ot használó denevérek öröme sem lehet teljes. ","id":"20250125_VEKE-denevereknek-terveztek-a-MAV-jaratain-az-informacios-kijelzoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f597ce98-4359-4f0a-97b7-e8708046f162.jpg","index":0,"item":"793c4b3e-ce0a-46be-a9b1-103b87ee834b","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_VEKE-denevereknek-terveztek-a-MAV-jaratain-az-informacios-kijelzoket","timestamp":"2025. január. 25. 16:34","title":"VEKE: Alighanem denevéreknek tervezték a MÁV járatain a kijelzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, ahol valóban vannak következmények: a Sonos cég vezérének mennie kellett egy tavaly májusban bevezetett alkalmazás hibái miatt.","shortLead":"Van, ahol valóban vannak következmények: a Sonos cég vezérének mennie kellett egy tavaly májusban bevezetett alkalmazás...","id":"20250126_sonos-app-hibak-vezerigazgato-elbocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9.jpg","index":0,"item":"1444682a-93c5-4faa-bf29-ab7681cf49e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_sonos-app-hibak-vezerigazgato-elbocsatas","timestamp":"2025. január. 26. 08:03","title":"Olyan rosszul sikerült egy alkalmazás, hogy kirúgták a vezérigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986671c6-cd43-41c1-a2d5-5b624f25573d","c_author":"Deutsche Welle","category":"elet","description":"A gyerekeknek és a nyugdíjasoknak azóta hetente egyszer közös foglalkozásokat tartanak. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"A gyerekeknek és a nyugdíjasoknak azóta hetente egyszer közös foglalkozásokat tartanak. A Deutsche Welle riportja.","id":"20250125_rezsivalsag-bolcsis-jatszohaz-idosek-napkozije-Kecskemet-osszekoltozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986671c6-cd43-41c1-a2d5-5b624f25573d.jpg","index":0,"item":"07fb3911-5570-40e0-b3e5-d298b1aaa6db","keywords":null,"link":"/elet/20250125_rezsivalsag-bolcsis-jatszohaz-idosek-napkozije-Kecskemet-osszekoltozes","timestamp":"2025. január. 25. 14:38","title":"A rezsiválság miatt költözött össze a bölcsis játszóház és az idősek napközije Kecskeméten, aztán rájöttek, hogy ez mindenkinek jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi lesz Ukrajnával és Kínával? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi...","id":"20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe.jpg","index":0,"item":"205cccf1-1b18-460e-a6ca-df21d3178146","keywords":null,"link":"/360/20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","timestamp":"2025. január. 26. 10:00","title":"Merkel történelmi hibája: nem parancsolt megálljt Orbán Viktornak - nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat a stadionokba. A mindennapokban hasznos példák sorával illusztrálhatók az 5G üzleti előnyei, melyekkel a felhasználók is jól járhatnak.","shortLead":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat...","id":"20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5.jpg","index":0,"item":"a307a14d-ad5a-463a-80bc-ea23ae73556c","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","timestamp":"2025. január. 26. 15:30","title":"Szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit, ha bevonul az 5G a stadionokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af63bd9-d9e7-41f1-adf5-997157648cbd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak egy győztese lehet a vasárnapi belorusz elnökválasztásnak: az 1994 óta hatalomban lévő államfő, Aljakszandr Lukasenka „ellenfelei” ugyanis leginkább a politikus hívei, valódi ellenzéki nem indulhatott. Legutóbb 2020-ban tartottak elnökválasztást az egykori szovjet tagköztársaságban, azt Lukasenkáék elcsalták, s ezt követően hónapokig tartó tiltakozási hullám indult.","shortLead":"Csak egy győztese lehet a vasárnapi belorusz elnökválasztásnak: az 1994 óta hatalomban lévő államfő, Aljakszandr...","id":"20250126_Elnokvalasztasi-szinjatekot-rendeznek-vasarnap-Belaruszban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3af63bd9-d9e7-41f1-adf5-997157648cbd.jpg","index":0,"item":"b70a6ca7-df87-4498-8a16-5afe3e80a19e","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Elnokvalasztasi-szinjatekot-rendeznek-vasarnap-Belaruszban","timestamp":"2025. január. 26. 08:58","title":"Elnökválasztási színjátékot rendeznek vasárnap Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt kérte II. Abdullah jordán királytól, hogy Jordánia fogadjon be több olyan palesztint, akik a Gázai övezetből menekültek el az izraeli támadások következtében. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt kérte II. Abdullah jordán királytól, hogy Jordánia fogadjon be több olyan palesztint...","id":"20250126_Trump-azt-akarja-hogy-Egyiptom-es-Jordania-fogadjon-be-tobb-palesztint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b.jpg","index":0,"item":"aec51362-1bee-483e-9b0b-ae408b2b3c42","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Trump-azt-akarja-hogy-Egyiptom-es-Jordania-fogadjon-be-tobb-palesztint","timestamp":"2025. január. 26. 13:02","title":"Trump azt akarja, hogy Egyiptom és Jordánia fogadjon be több gázai palesztint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]