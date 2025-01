Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ÖVP szakadékba zuhant. Önmagát veri szét és ez, párosulva a baloldal gyengeségével, töri az utat a demokrácia rablólovagjai számára a tekintélyuralmi állam felé – írja Wolfgang Müller-Funk.","shortLead":"Az ÖVP szakadékba zuhant. Önmagát veri szét és ez, párosulva a baloldal gyengeségével, töri az utat a demokrácia...","id":"20250127_ausztria-lapszemle-koztarsasag-fpo-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"12c65d53-ce44-42d7-bf00-83f5bcbe767c","keywords":null,"link":"/360/20250127_ausztria-lapszemle-koztarsasag-fpo-kickl","timestamp":"2025. január. 27. 15:30","title":"Osztrák tudós: Ausztria afelé tart, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d404c2d5-0972-4463-bcc4-6aa9c2ec1129","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cserébe hazatérhetnek az övezet déli részére menekült észak-gázaiak.","shortLead":"Cserébe hazatérhetnek az övezet déli részére menekült észak-gázaiak.","id":"20250127_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuszok-fogolycsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d404c2d5-0972-4463-bcc4-6aa9c2ec1129.jpg","index":0,"item":"0331b0ed-2a3d-4cdd-bf1a-eb87ec9f2832","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuszok-fogolycsere","timestamp":"2025. január. 27. 10:31","title":"Soron kívül elenged három izraeli túszt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az esetszámok emelkedése mellett megjelent a veleszületett szifiliszfertőzés is, amire évtizedek óta nem volt példa.","shortLead":"Az esetszámok emelkedése mellett megjelent a veleszületett szifiliszfertőzés is, amire évtizedek óta nem volt példa.","id":"20250126_szifilisz-hiv-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de.jpg","index":0,"item":"7d9fe300-7993-40ad-a093-f5c988778986","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_szifilisz-hiv-fertozes","timestamp":"2025. január. 26. 14:28","title":"Egyre több a szifiliszes eset, a HIV-fertőzöttek száma is nő Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bea5b5-fec4-4d6d-b3b8-739761264135","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb nevek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ki vásárolja fel a TikTok amerikai üzletágát. Az egyiket tagadta Donald Trump amerikai elnök, a történet végére viszont hamarosan pont kerülhet.","shortLead":"Újabb nevek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ki vásárolja fel a TikTok amerikai üzletágát. Az egyiket tagadta...","id":"20250127_tiktok-egyesult-allamok-felvasarlas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82bea5b5-fec4-4d6d-b3b8-739761264135.jpg","index":0,"item":"27f77a55-5fd6-4efe-933b-f686d4bdfc93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_tiktok-egyesult-allamok-felvasarlas-donald-trump","timestamp":"2025. január. 27. 09:03","title":"30 napon belül eldőlhet a TikTok sorsa Amerikában, a Microsoft is képbe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d431d1-3a27-480d-9fd8-8467a9c75be7","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"A politika nem sajátíthatja ki a kereszténységet, és nem használhatja a társadalom megosztására, a hatalomnak pedig szolgálnia kell az embereket, nem pedig félelmet kelteni bennük. Marianne Edgar Budde washingtoni püspöknő Trump beiktatásának napján elmondott prédikációja nem véletlenül váltott ki rendkívüli visszhangot. Vélemény. ","shortLead":"A politika nem sajátíthatja ki a kereszténységet, és nem használhatja a társadalom megosztására, a hatalomnak pedig...","id":"20250127_marianne-edgar-budde-predikacio-trump-beiktatas-egyhaz-keresztenyek-ideologiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d431d1-3a27-480d-9fd8-8467a9c75be7.jpg","index":0,"item":"904132ca-c5eb-4163-a1b8-96db082253c5","keywords":null,"link":"/360/20250127_marianne-edgar-budde-predikacio-trump-beiktatas-egyhaz-keresztenyek-ideologiak","timestamp":"2025. január. 27. 13:00","title":"A püspöknő, akinek hiába lobogtatta Trump a Bibliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5254df01-84c9-455b-8ab0-df5d77bce7b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szúfisták enklávéjának nem lesznek falai, rendőrsége, hadserege, adóbevételei, de spirituális állam lesz.","shortLead":"A szúfisták enklávéjának nem lesznek falai, rendőrsége, hadserege, adóbevételei, de spirituális állam lesz.","id":"20250125_Albania-szuveren-muszlim-miniallamot-hoz-letre-a-fovarosaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5254df01-84c9-455b-8ab0-df5d77bce7b7.jpg","index":0,"item":"69941627-e33a-4ade-b4a7-4996563dd14b","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Albania-szuveren-muszlim-miniallamot-hoz-letre-a-fovarosaban","timestamp":"2025. január. 25. 21:10","title":"Albánia szuverén muszlim miniállamot hoz létre a fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette, hogy a Dániához tartozó hatalmas szigeten élő 57 ezer ember velük akar tartani.","shortLead":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette...","id":"20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"b00631c7-3506-4a94-890e-afd03d54fec4","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","timestamp":"2025. január. 26. 08:26","title":"Trump szerint a grönlandiak az USA-hoz akarnak tartozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az X tulajdonosa, Donald Trump jobbkeze azt üzente a szélsőjobboldali párt támogatóinak, hogy nem kellene ennyit foglalkozni a múltbéli bűnökkel.","shortLead":"Az X tulajdonosa, Donald Trump jobbkeze azt üzente a szélsőjobboldali párt támogatóinak, hogy nem kellene ennyit...","id":"20250125_eloben-jelentkezett-be-az-AfD-kampanygyulesere-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"b13f1593-c903-47d9-a11b-10ebd7187996","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_eloben-jelentkezett-be-az-AfD-kampanygyulesere-Elon-Musk","timestamp":"2025. január. 25. 20:22","title":"„Ti vagytok Németország legnagyobb reménysége” – élőben jelentkezett be az AfD kampánygyűlésére Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]