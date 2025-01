Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4691019e-4cae-46b3-9c9c-1898b12a2b27","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Sok holokauszttúlélő magába zárta a deportálás emlékeit, és Auschwitz felszabadulásának a nyolcvanadik évfordulóján még nagyobb hiányként mutatkoznak meg az elbeszéletlen történetek. Ami a történésznek egy elveszett fejezet a történelemből, az a családnak kibeszéletlen trauma.","shortLead":"Sok holokauszttúlélő magába zárta a deportálás emlékeit, és Auschwitz felszabadulásának a nyolcvanadik évfordulóján még...","id":"20250127_auschwitz-80-holokauszttulelok-tanuvallomasok-bardos-katalin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4691019e-4cae-46b3-9c9c-1898b12a2b27.jpg","index":0,"item":"e2fa87f7-340a-4748-98cc-8c62524c6030","keywords":null,"link":"/360/20250127_auschwitz-80-holokauszttulelok-tanuvallomasok-bardos-katalin","timestamp":"2025. január. 27. 15:40","title":"Auschwitz és a túlélőket bénító lelki érzéstelenítés, ami miatt még kérdezni is nehéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a túlzásba vitt görgetés elrohasztja az agyat.","shortLead":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott...","id":"20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"012eabeb-9572-44fe-b0ba-9e3d416136e1","keywords":null,"link":"/elet/20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","timestamp":"2025. január. 26. 12:07","title":"A pápa szerint a túlzásba vitt közösségimédia-használat elrohasztja az agyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80033d60-0b7c-48dc-9c6c-71007ea45c60","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Összeszedtük mindazt, amit a Rákosrendezőn tervezett Mini-Dubaj beruházás kapcsán tudni lehet, és érdemes. ","shortLead":"Összeszedtük mindazt, amit a Rákosrendezőn tervezett Mini-Dubaj beruházás kapcsán tudni lehet, és érdemes. ","id":"20250126_rakosrendezo-mini-dubaj-grand-budapest-eagle-hills-budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80033d60-0b7c-48dc-9c6c-71007ea45c60.jpg","index":0,"item":"7e5df081-d6d5-4c23-8c13-3397d980bd8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_rakosrendezo-mini-dubaj-grand-budapest-eagle-hills-budapest-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 17:00","title":"Elveszítette a fonalat a Mini-Dubaj ügyben? Most mindent elmagyarázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7dbda1-bf56-4711-9474-874c09b0e87c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez életveszélyes, nem véletlenül tiltja a KRESZ.","shortLead":"Ez életveszélyes, nem véletlenül tiltja a KRESZ.","id":"20250127_M85-os-alagut-produkalta-magat-egy-par-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a7dbda1-bf56-4711-9474-874c09b0e87c.jpg","index":0,"item":"45df24ba-3e8a-4ebd-add8-0f0a2718a751","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_M85-os-alagut-produkalta-magat-egy-par-video","timestamp":"2025. január. 27. 12:43","title":"Kamera vette, ahogyan egy fekete SUV megállt az M85-ös alagútjában, csak hogy a sofőr és utasa elkezdjenek bohóckodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d768a5a-ef2a-47a7-8608-512554c90ff6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már Binzsi a neve, és Majka arcképe is eltűnt róla, de így is veszik, mint a cukrot. ","shortLead":"Most már Binzsi a neve, és Majka arcképe is eltűnt róla, de így is veszik, mint a cukrot. ","id":"20250127_Binzsi-szelet-Majka-Bindzsisztan-Csurran-cseppen-Hodmezovasarhely-cukraszda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d768a5a-ef2a-47a7-8608-512554c90ff6.jpg","index":0,"item":"3b6fecc8-aed3-4bd0-be27-4c13cdbf1092","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Binzsi-szelet-Majka-Bindzsisztan-Csurran-cseppen-Hodmezovasarhely-cukraszda","timestamp":"2025. január. 27. 08:48","title":"Hosszú sorok álltak a Bindzsisztán sütiért a hódmezővásárhelyi cukrászdánál, több száz szeletet adhattak el a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége a pedagógusokon múlik. Húsz éve Steven Spielberg maga is megnézett egy erről szóló tanórát Budapesten.","shortLead":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége...","id":"20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4.jpg","index":0,"item":"94874ff6-260d-4636-bc76-5ca7baae2656","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","timestamp":"2025. január. 26. 20:00","title":"Fedősztori és testőrök: így jelent meg egyszer csak Steven Spielberg egy óbudai gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302cf312-1fbd-4d29-abc3-5596dbba0131","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A betegséget Zala megyében regisztrálták.","shortLead":"A betegséget Zala megyében regisztrálták.","id":"20250127_Nebih-pestis-allatok-kerodzok-fertozes-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/302cf312-1fbd-4d29-abc3-5596dbba0131.jpg","index":0,"item":"3b932a99-f9ba-4aef-b6fc-ba7132a11d37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Nebih-pestis-allatok-kerodzok-fertozes-betegseg","timestamp":"2025. január. 27. 19:26","title":"Pestises juhokat és kecskéket talált a Nébih Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: e-mail-terror, toronyiránt, kifizetőhely, Bindzsisztán, Trump-boom.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth...","id":"20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe.jpg","index":0,"item":"8393638a-f967-454e-bc7c-ca78acd3517e","keywords":null,"link":"/360/20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. január. 26. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Innen már nincs visszaút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]