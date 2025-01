Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"173ff8f5-9a3c-40c4-bf5a-cc45b0f70d65","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország végül elállt az Oroszország elleni szankciók kiterjesztésének blokkolásától, Szijjártó előadásában azért, mert megkapta az energiabiztonsági garanciákat, amiket követelt. Valójában semmi kézzelfoghatót nem kapott, így a külügyminiszter szavai leginkább arra szolgálnak, hogy megelőzzék az itthoni arcvesztést.","shortLead":"Magyarország végül elállt az Oroszország elleni szankciók kiterjesztésének blokkolásától, Szijjártó előadásában azért...","id":"20250128_Neue-Zurcher-Zeitung-Orban-csak-hencegett-Brusszelben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/173ff8f5-9a3c-40c4-bf5a-cc45b0f70d65.jpg","index":0,"item":"0ed83ee2-cd01-4705-be7d-44a5b9b4ff04","keywords":null,"link":"/360/20250128_Neue-Zurcher-Zeitung-Orban-csak-hencegett-Brusszelben","timestamp":"2025. január. 28. 07:49","title":"Neue Zürcher Zeitung: Orbán csak hencegett Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c20253-ba61-43de-a4fd-5d904e4949ae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre inkább igénylik a személyre szabott autókat a luxus szegmensben, amelyet egyedi fényezéssel lehet például kiszolgálni. ","shortLead":"Egyre inkább igénylik a személyre szabott autókat a luxus szegmensben, amelyet egyedi fényezéssel lehet például...","id":"20250128_Szlovakiaban-terjeszkedik-a-Jaguar-uj-uzemet-nyitnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31c20253-ba61-43de-a4fd-5d904e4949ae.jpg","index":0,"item":"3fb5c5db-0f57-422f-a01a-aa9a32e8bf50","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Szlovakiaban-terjeszkedik-a-Jaguar-uj-uzemet-nyitnak","timestamp":"2025. január. 28. 08:24","title":"Szlovákiában terjeszkedik a Jaguar Land Rover, új üzemet nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4691019e-4cae-46b3-9c9c-1898b12a2b27","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Sok holokauszttúlélő magába zárta a deportálás emlékeit, és Auschwitz felszabadulásának a nyolcvanadik évfordulóján még nagyobb hiányként mutatkoznak meg az elbeszéletlen történetek. Ami a történésznek egy elveszett fejezet a történelemből, az a családnak kibeszéletlen trauma.","shortLead":"Sok holokauszttúlélő magába zárta a deportálás emlékeit, és Auschwitz felszabadulásának a nyolcvanadik évfordulóján még...","id":"20250127_auschwitz-80-holokauszttulelok-tanuvallomasok-bardos-katalin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4691019e-4cae-46b3-9c9c-1898b12a2b27.jpg","index":0,"item":"e2fa87f7-340a-4748-98cc-8c62524c6030","keywords":null,"link":"/360/20250127_auschwitz-80-holokauszttulelok-tanuvallomasok-bardos-katalin","timestamp":"2025. január. 27. 15:40","title":"Auschwitz és a túlélőket bénító lelki érzéstelenítés, ami miatt még kérdezni is nehéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e24341-ac2c-4174-bb28-dbdc5cc648cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak egyelőre nem erősítették meg az izraeli miniszterelnök irodája által közzétett hírt, ami viszont ha igaz, azt jelenti, hogy Netanjahu lehet az első külföldi vezető, aki meglátogatja az amerikai elnököt.","shortLead":"Az amerikaiak egyelőre nem erősítették meg az izraeli miniszterelnök irodája által közzétett hírt, ami viszont ha igaz...","id":"20250128_Donald-Trump-meghivta-Netanjahut-a-Feher-Hazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5e24341-ac2c-4174-bb28-dbdc5cc648cd.jpg","index":0,"item":"f5964500-555b-4f00-a2b8-22df75975f8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_Donald-Trump-meghivta-Netanjahut-a-Feher-Hazba","timestamp":"2025. január. 28. 22:14","title":"Donald Trump meghívta Netanjahut a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok felidézte, hogy ő is csak két nappal később, egy e-mailből értesült róla, hogy ő lett a kecskeméti légibázis első embere.","shortLead":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok...","id":"20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3.jpg","index":0,"item":"8ecd6670-56f4-4e28-841a-728d36c701e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","timestamp":"2025. január. 28. 05:47","title":"Ismét új parancsnoka van a kecskeméti légibázisnak, elődje erős szavakkal búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal, hogy feltárta a fájdalmas múlt egy hiányzó darabját, a családnak is megbékélést hozott. ","shortLead":"Azzal, hogy feltárta a fájdalmas múlt egy hiányzó darabját, a családnak is megbékélést hozott. ","id":"20250128_auschwitz-holokauszt-csaladi-rejtely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca.jpg","index":0,"item":"b62bea06-15c2-4baf-b9da-cb7ddf168956","keywords":null,"link":"/elet/20250128_auschwitz-holokauszt-csaladi-rejtely","timestamp":"2025. január. 28. 14:02","title":"Egy Auschwitzba látogató tinédzser megoldott egy több mint 80 éves családi rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz sohasem két választás között a legerősebb, de hosszú idő után most a leggyengébb. ","shortLead":"A Fidesz sohasem két választás között a legerősebb, de hosszú idő után most a leggyengébb. ","id":"20250128_Republikon-Intezet-Nott-a-Tisza-Part-elonye-a-Fidesszel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"19c05738-478c-42eb-89b1-e4578dc11628","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Republikon-Intezet-Nott-a-Tisza-Part-elonye-a-Fidesszel-szemben","timestamp":"2025. január. 28. 13:25","title":"Republikon Intézet: Nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pottyondy Edina és Majka között Facebookon megy az adok-kapok, ami a hódmezővásárhelyi cukrászda süteménye miatt kezdődött. ","shortLead":"Pottyondy Edina és Majka között Facebookon megy az adok-kapok, ami a hódmezővásárhelyi cukrászda süteménye miatt...","id":"20250127_Pottyondy-Edina-Majka-Bindzsisztan-szelet-sutemeny-Csurran-cseppen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"9bb64f1a-623a-4a39-9006-8c1839c77d1d","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Pottyondy-Edina-Majka-Bindzsisztan-szelet-sutemeny-Csurran-cseppen","timestamp":"2025. január. 27. 15:48","title":"„Bindzsisztán nemcsak a hazug, tolvaj miniszterelnökéről ismerszik meg” – Pottyondy Edina beleszállt Majkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]