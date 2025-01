Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Senki sem akart még ki tudja mennyit fizetni 2 vagy 3 olyan csillagért, ami semmire sem jó. Fél éve adott a lehetőség a Magyar Honvédség közösségi finanszírozására, de eddig egy jelentkező sem akadt.","shortLead":"Senki sem akart még ki tudja mennyit fizetni 2 vagy 3 olyan csillagért, ami semmire sem jó. Fél éve adott a lehetőség...","id":"20250129_vasarolhato-fotiszti-rang-szalay-bobrovniczky-csekely-erdeklodes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13.jpg","index":0,"item":"1da58fcf-dcf6-436a-9e98-e4874732565c","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_vasarolhato-fotiszti-rang-szalay-bobrovniczky-csekely-erdeklodes-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 05:52","title":"Nem tolonganak az adományozók, hogy „vásárolható” főtiszti rangot kapjanak Szalay-Bobrovniczky minisztertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb99a15-dc4c-47c3-8f0c-f01b7a6f384b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem volt kedve busszal hazamenni, így indult az egész. ","shortLead":"Nem volt kedve busszal hazamenni, így indult az egész. ","id":"20250128_Reszegen-luxusauto-rendori-uldozes-kozben-totalkarosra-torte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bb99a15-dc4c-47c3-8f0c-f01b7a6f384b.jpg","index":0,"item":"ecc360e1-9f06-4d6d-bfa1-467f4a53b9ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Reszegen-luxusauto-rendori-uldozes-kozben-totalkarosra-torte","timestamp":"2025. január. 28. 07:35","title":"Részegen kötött el egy luxusautót egy férfi, majd a rendőri üldözés közben totálkárosra törte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","shortLead":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","id":"20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee.jpg","index":0,"item":"4555a0d6-c92f-429e-a75a-0c8acae7ea81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","timestamp":"2025. január. 29. 13:03","title":"Az OpenAI állítja: bizonyítékot talált arra, hogy a technológiájával is fejlesztették a DeepSeek MI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Polgár Csaba annak idején Kásler Miklóst követte a poszton.","shortLead":"Polgár Csaba annak idején Kásler Miklóst követte a poszton.","id":"20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-sandor-belugyminiszter-polgar-csaba-foigazgato-megbizas-visszavonasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2.jpg","index":0,"item":"4f85f561-06fd-4936-ad97-55d4f9742965","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-sandor-belugyminiszter-polgar-csaba-foigazgato-megbizas-visszavonasa-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 13:44","title":"Pintér Sándor indoklás nélkül kirúgta az Országos Onkológiai Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01be1ba-8fb3-463c-9833-e6c0ac82382d","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"1945. január 27-én hétezer ember számára ért véget a pokol, ennyien maradtak az auschwitzi táborkomplexumban, miután a gyalogmenetek utolsó transzportja is elhagyta azt. Ezek a rabok többségükben legyengült, beteg, mozgásképtelen emberek voltak, egyszóval halálraítéltek, akiknek a kivégzésére már nem maradt ideje a tábor őreinek. Az 1944 nyarán felszabadult pár száz majdaneki fogoly mellett ők váltak a holokauszt első tanúivá, akik elmondhatták a világnak a szenvedéseiket. A képeket a Jad Vasem Intézet Archívumából válogattuk. ","shortLead":"1945. január 27-én hétezer ember számára ért véget a pokol, ennyien maradtak az auschwitzi táborkomplexumban, miután...","id":"20250127_80-evvel-ezelott-szabadult-fel-Auschwitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c01be1ba-8fb3-463c-9833-e6c0ac82382d.jpg","index":0,"item":"22eafefe-8fc1-4ba6-838e-9384b98835ea","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250127_80-evvel-ezelott-szabadult-fel-Auschwitz","timestamp":"2025. január. 27. 17:11","title":"A holokauszt pillanatfelvételei - 80 éve szabadult fel Auschwitz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fb7281-1b9a-4ac5-ade3-306fe24aeb57","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta nem mozdult el a Végítélet órájának mutatója, így az emberiség 90 másodperccel van éjfél előtt – vagyis közel áll ahhoz, hogy elpusztítsa önmagát. Hamarosan kiderül, a Nobel-díjas tudósok szerint jobb vagy fenyegetőbb hely lett-e a világ.","shortLead":"2023 óta nem mozdult el a Végítélet órájának mutatója, így az emberiség 90 másodperccel van éjfél előtt – vagyis közel...","id":"20250128_vegitelet-oraja-doomsday-clock-donald-trump-putyin-oroszorszag-egyesult-allamok-nuklearis-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4fb7281-1b9a-4ac5-ade3-306fe24aeb57.jpg","index":0,"item":"5884f275-8300-4b44-849b-0b027246709b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vegitelet-oraja-doomsday-clock-donald-trump-putyin-oroszorszag-egyesult-allamok-nuklearis-haboru","timestamp":"2025. január. 28. 13:17","title":"Újra beállítják a Végítélet óráját, ez befolyásolhatja a tudósok döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","shortLead":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","id":"20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"fc7ca85d-c0d2-4f52-90dc-99aa67568fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","timestamp":"2025. január. 28. 21:07","title":"Szerda hajnalban újraindul a vasúti forgalom Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen hasonlóan megtévesztő zöldségeket és gyümölcsöket ismerünk még?","shortLead":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen...","id":"20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7.jpg","index":0,"item":"a9afd14e-3730-482c-9ed4-a1bb6f761fb9","keywords":null,"link":"/elet/20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","timestamp":"2025. január. 29. 06:01","title":"Micsoda a földimogyoró, ha nem mogyoró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]